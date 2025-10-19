Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Se reveló. Franco Colapinto (Alpine) sobrepasó en la vuelta 53 de 56 a su compañero Pierre Gasly, a pesar de que tenía la orden del equipo de no hacerlo, y se ubicó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputó este domingo en el Circuito de las Américas en Austin y correspondió a la fecha 19 de la Fórmula 1.

El argentino, que fue 14° en la carrera sprint del día anterior, no tuvo protagonismo en la final y poco pudo hacer con su limitado monoplaza, pero en el epílogo maquilló una discreta actuación ubicándose por delante del piloto francés. El pilarense deshoyó la orden que no lo favorecía porque Gasly iba delante suyo muy lento y, además, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) estaba detrás de ellos con posibilidades de superarlos. Su respuesta, ante la comunicación, fue con enojo (“¡Él viene más lento!”) y no la respetó, sino que a la siguiente vuelta dejó atrás al conductor galo.

Los Alpine, mano a mano en Austin: Franco Colapinto vs. Pierre Gasly

Colapinto largó 15° con neumáticos medios, pero no lo hizo bien y perdió dos lugares. Aunque recuperó una posición rápido, no tuvo argumentos para sobrepasar a rivales en la pista. Un accidente entre Carlos Sainz (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes), por el que el español abandonó, le permitió subir dos lugares -14°- y llegó a estar undécimo cuando autos que estaban adelante suyo ingresaron a los boxes.

Sin embargo, esa posición ‘ficticia’ se volvió real cuando él entró a los pits y salió en el 19° puesto, el último entre los autos que seguían en carrera. Dejó atrás a Bortoletto y, por último, a Gasly en una maniobra arriesgada y en contraposición de la indicación que recibió, por lo que quedará en el recuerdo.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos: 17°

El ganador fue, de punta a punta, Max Verstappen (Red Bull), quien el sábado también se quedó con la carrera sprint. Lando Norris (McLaren) fue segundo y Oscar Piastri, quinto. El podio lo completó Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés volvió a descontarle puntos al australiano y al británico en la lucha por el título de pilotos. McLaren ya se consagró campeón de constructores en el GP de Singapur gracias a que marcó una gran diferencia por sobre los demás equipos con 12 victorias en 19 carreras.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 seguirá la próxima semana en la Ciudad de México. Allí, Franco Colapinto disputará su GP número 14 con Alpine con, otra vez, el objetivo de sumar sus primeros puntos. Allí, en 2024 con Williams terminó 12°.