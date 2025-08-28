Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El argentino participará este fin de semana en la fecha 15 del calendario que se realizará en el circuito de Zandvoort con el objetivo de sumar sus primeros puntos para Alpine
- 4 minutos de lectura'
Enfocado en sumar sus primeros puntos para Alpine en su novena carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, correspondiente a la fecha 15 del calendario y la primera tras el receso por el verano en Europa.
El argentino, que este jueves pisó el autódromo por primera vez, participará el viernes de las dos primeras prácticas y al día siguiente estará en la tercera y última con el anhelo de llegar en plenas condiciones al inicio de la competencía, que será con la clasificación del sábado a las 10 (hora argentina). Allí, buscará el mejor tiempo posible para la definición del domingo a las 10.
Cronograma del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 29 de agosto
- 7.30: Práctica 1.
- 11: Práctica 2.
Sábado 30 de agosto
- 6.30: Práctica 3.
- 10: Clasificación.
Domingo 31 de agosto
- 10: Final.
Just two drivers happy to be back at a race track ☺️ pic.twitter.com/jnR3bO7A5h— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 28, 2025
Todas las instancias del GP de Países Bajos se transmitirán en vivo únicamente en la plataforma digital Disney+ Premium. Por televisión, Fox Sports emitirá las etapas en diferido, horas después de su desarrollo. Al momento en que se esté llevando a cabo la actividad dispondrá de un relato sin imágenes de la pista.
El piloto argentino disputó ocho carreras en el año, desde que reemplazó a Jack Doohan, y todavía no consiguió unidades. Alpine tiene 20 puntos en la clasificación de constructores, en la que marcha último, y todos los logró Pierre Gasly.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó.
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó.
- GP de Abu Dhabi - Abandonó.
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó.
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
La F1, luego de 14 GP, lo domina McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías y conquistó 11 pruebas. Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 285 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris con 275. Tercero se ubica el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), pero algo lejos con 187 unidades.
En la tabla de constructores, la escudería británica se encamina a la corona porque lidera con 559 tantos y su inmediato perseguidor es Ferrari con 260.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- 31 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort.
- 7 septiembre: GP de Italia en Monza.
- 21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
- 5 de octubre: GP de Singapur.
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
"Es siempre donde quiero estar". Vuelve Colapinto: la evolución en Alpine, las ganas de seguir en 2026 y el deseo de conocer a la reina Máxima
Entre el lujo y el paraíso. Cómo pasaron sus vacaciones los pilotos de Fórmula 1
En Zandvoort. Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Países Bajos, con Franco Colapinto
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca
- 3
Murió el ex Maorí All Black, Shane Christie, y sospechan que se trató de un suicidio
- 4
Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”