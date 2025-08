Franco Colapinto, en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en vivo

8.55. Colapinto, a boxes

Ahora Colapinto está en boxes -como la mayoría de los pilotos transcurridos 25 minutos- y figura en el 17° puesto, a más de dos segundos de Norris, que está mostrando gran adaptabilidad al trazado húngaro.

8.53. Las consultas de Hamilton

Lewis Hamilton tuvo un comienzo incierto en la primera práctica en Hungaroring. Ya preguntó por radio por qué hay casi un segundo de diferencia con Charles Leclerc entre las dos Ferrari. ¿Las principales pérdidas? Su ingeniero le informa que se producen en las curvas 5, 8 y 9. El inglés analiza el circuito para mejorar en cada vuelta, pero está preocupado: “El auto no se siente bien”, comentó.

8.50. Repunta Colapinto

Colapinto mejora y se sube al 12° lugar, a 1s267 de Norris, cuando transcurren 20 minutos de la primera práctica.

8.47. Norris vuelve arriba

Ahora Norris vuelve a subirse a lo más alto en la primera práctica, con un tiempo de 1m17s631. Colapinto aparece 16°, con 1s970 de diferencia respecto del hombre de McLaren.

8.43. Gasly, en boxes

Los mecánicos de Alpine trabajan sobre el auto del francés Gasly, que viene teniendo complicaciones en los días previos a los grandes premios, pero después exhibe un buen rendimiento en la carrera. En este caso, se revisa el motor del monoplaza. A continuación, ajustan el auto de Colapinto, que está utilizando neumáticos medios.

8.40. Colapinto, 15°

Después de diez minutos de la FP1, Franco Colapinto se ubica a 2s178 de Charles Leclerc (Ferrari), en el 15° lugar. Mientras tanto, Pierre Gasly denuncia problemas en el motor en los primeros tramos de la práctica.

8.38. Norris, el mejor

Lando Norris marca el mejor tiempo transcurridos cinco minutos de práctica, con un registro de 1m19s413. Colapinto está a 1s551 del inglés.

8.35. Aron por Hulkenberg

Paul Aron, que viene de la escudería Alpine, ya está en pista como segundo piloto de Kick Sauber y en reemplazo de Niko Hulkenberg. Es momento de hacer pruebas con pilotos suplentes.

8.30. Arrancó la práctica

La primera práctica del Gran Premio de Hungría ya echó a rodar en el circuito de Budapest de 4381 metros, cuyo mejor tiempo lo consiguió Lewis Hamilton (Mercedes) en 2020, con 1m13s447. Se utilizarán los compuestos de Pirelli C3, C4 y C5.

8.25. Tribunas llenas

En Hungaroring, una sede clásica, la Fórmula 1 vuelve a demostrar que tiene una gran popularidad en el deporte mundial, a juzgar por las tribunas repletas en los distintos sectores, en un día agradable para presenciar el show de la máxima categoría. Los fans muestran pancartas a favor de los distintos pilotos y el líder del campeonato, Oscar Piastri, es uno de los favoritos. También la otra figura de McLaren, Lando Norris.

8.15. Lo que dicen los números

La ventaja de Oscar Piastri es de 16 puntos antes de la pausa veraniega de la Fórmula 1. A modo de comparación, a estas alturas de la temporada pasada, la ventaja de Max Verstappen sobre Lando Norris era de 76 puntos. El noveno puesto de Nico Hülkenberg sigue siendo, sin duda, la mejor actuación de la temporada hasta el momento, mientras que los resultados de Franco Colapinto en Alpine siguen siendo comparables a los de su sustituto Jack Doohan, y ahora con una carrera más.

266 puntos — Oscar Piastri (MacLaren)

— 250 (-16) — Lando Norris (MacLaren)

185 (-65) — Max Verstappen (Red Bull)

157 (-28) — George Russell (Mercedes)

139 (-18) — Charles Leclerc (Ferrari)

109 (-30) — Lewis Hamilton (Ferrari)

63 (-46) — Kimi Antonelli (Mercedes)

54 (-9) — Alex Albon (Williams)

37 (-17) — Nico Hülkenberg (Sauber)

27 (-10) — Esteban Ocon (Haas)

22 (-5) — Isack Hadjar (Racing Bulls)

20 (-2) — Pierre Gasly (Alpine)

20 (0) — Lance Stroll (Aston Martin)

16 (-4) — Liam Lawson (Racing Bulls)

16 (0) — Fernando Alonso (Aston Martin)

16 (0) — Carlos Sainz (Williams)

10 (-6) — Yuki Tsunoda (Red Bull)

8 (-2) — Oliver Bearman (Haas)

6 (-2) — Gabriel Bortoleto (Sauber)

0 (-6) — Franco Colapinto (Alpine)

0 (0) — Jack Doohan (Alpine, piloto inactivo)

Oscar Piastri ganó la última carrera en Spa-Francorchamps SIMON WOHLFAHRT - AFP

8.10. Drugovich reemplaza a Alonso

En los días posteriores al Gran Premio de Bélgica, Fernando Alonso estuvo lidiando con una lesión muscular en la espalda. Mientras continúa con su tratamiento esta mañana, decidió bajarse de la práctica 1. De esta manera, el brasileño Felipe Drugovich pilotará en la FP1 junto a Lance Stroll para Aston Martin. Posteriormente, se tomará una decisión sobre la participación del español en la FP2 y el resto del fin de semana.

7.50. Todo listo para la práctica

Franco Colapinto llegó sonriente a Hungaroring, donde este viernes realizará dos tandas de práctica con su Alpine.

Llegada de Franco Colapinto al circuito de Hungría @AlpineF1Team

7.45. La palabra de Franco en Hungría

Este jueves, en una charla con LA NACION y medios extranjeros en el autódromo, Colapinto admitió lo negativo que es el momento tanto para él como para Alpine. “Desde el principio me falta confianza en el coche y a veces no estoy encontrando mi lugar en algunas curvas. Es como si luchar para poder entrar y llegar a las curvas, y eso, simplemente, no está dándome mucha confianza”, reconoció, aunque sin abatimiento. De hecho, se dejó un margen para la esperanza a partir del GP de Hungría: “Creo que ahora tenemos una idea más clara de dónde tenemos que mejorar. Hemos traído algunas ideas para probarlas en los entrenamientos. Tenemos un fin de semana de tres sesiones; será bueno para comprender un poco más dónde tenemos que seguir trabajando con el coche para que yo no esté tan confundido”, sostuvo.

Colapinto compartió una "sesión" de esgrima con el equipo húngaro campeón olímpico en París 2024; el argentino espera despegar por fin con Alpine. (Fuente: Instagram/@alpinef1team)

7.30. Otra oportunidad para Colapinto

Sin puntos, falto de confianza y hasta “confundido”, Franco Colapinto tiene en su primera participación en Hungría en Fórmula 1 la posibilidad de empezar a revertir el mal presente que lo aqueja en Alpine. El circuito, muy distinto a los recientemente visitados Silverstone y Spa-Francorchamps, no tiene curvas de muy alta velocidad, que son las más complicadas para el modelo A525 y para el piloto argentino en particular, y además, dadas las rectas más bien cortas, el auto no debería sufrir tanto la escasez de potencia del motor Renault.

"LA PRESIÓN SIEMPRE ESTÁ EN LA FÓRMULA 1. A MÍ LA PRESIÓN NO ME IMPORTA, ME IMPORTA QUE NO ESTOY YENDO RÁPIDO"



🗣️ Franco Colapinto habló sobre como maneja la presión en base a los resultados actuales



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Kzj6S6PeIi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2025

7.22. Los campeonatos

Transcurrida la primera mitad del calendario más una fecha, y a falta de 11 grandes premios, el líder del Campeonato Mundial de Pilotos es el australiano Oscar Piatri, con 266 puntos, escoltado a 16 por su compañero en McLaren, el inglés Lando Norris. El neerlandés Max Verstappen los persigue a cierta distancia, con 185. Entre los constructores manda el campeón, McLaren, con 516 unidades, más del doble que las que reúne el segundo, Ferrari, que consiguió 248. Con 220, Mercedes no está lejos del Cavallino Rampante.

En 2024, Oscar Piastri obtuvo en Hungría su primera victoria en Fórmula 1; ahora es el puntero del Mundial, también con McLaren. MARTIN DIVISEK - POOL

7.10. La pista

El autódromo húngaro, cercano a la capital, Budapest, fue inaugurado en 1986. Cumple este año su 40º gran premio de Fórmula 1 y tiene por máximo ganador al inglés Lewis Hamilton, ocho veces triunfador y aún en competencia, con Ferrari. Años atrás la carrera en territorio magiar era caracterizada como “la procesión de Hungría”, por el tránsito tortuoso en un dibujo de rectas cortas y numerosas curvas de baja velocidad. Luego de algunos retoques, Hungaroring, que hoy mide 4381 metros, se volvió un trazado mucho más rápido y menos tedioso, que entrega espectáculos más atractivos.

6.50. La cobertura en directo de la FP1

Bienvenidos al seguimiento al instante de la primera práctica del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la 14ª fecha de la temporada. La tanda se iniciará a las 8.30, durará una hora y será la primera de tres sesiones de entrenamientos; la segunda comenzará a las 12 de Argentina y la tercera tendrá lugar este sábado, a partir de las 7.30. Todas serán transmitidas por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+ y LA NACION cubrirá acción por acción todo lo relevante que suceda en el circuito de Hungaroring.