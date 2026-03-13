Franco Colapinto en la práctica del Gran Premio de China de Fórmula 1
Tras el 14º puesto en la apertura del Mundial, el argentino corre por primera vez en el gigante asiático
Es una práctica, pero hay un toque entre Norris y Hamilton
Si bien se trata de un entrenamiento, hay un roce como si se estuviera en competencia. En la última curva previa a la recta principal, Lando Norris supera a Lewis Hamilton, éste se cierra y se rozan el McLaren y el Ferrari. Nada les sucede, pero la imagen es extraña para una mera sesión de práctica.
Semitrompo tempranero de Colapinto
En la primera salida a la pista, Franco Colapinto hace un semitrompo transitando solo, al encarar una curva la izquierda. El Alpine colea, queda de espalda a la pista, deja pasar a un rival y retoma la marcha, sin daños.
Comienza la acción
Dada la gran modificación reglamentaria para 2026, la Fórmula 1 necesita muchas prácticas, de modo de recabar más información sobre el comportamiento de los autos y sus partes. Pero como en China habrá carrera sprint y cada fin de semana de competencia posee cinco tandas, en este caso existirá esta única prueba.
Un circuito bien distinto al de la apertura
Luego del trazado callejero de Albert Park, en el que se inauguró la temporada y donde se impusieron George Russell y Mercedes, la categoría se presenta en Shanghái, cuyo autódromo presenta un trazado muy diferente al australiano. Así como en Melbourne hay muchas curvas de alta velocidad, rectas cortas y pocas frenadas intensas, en China hay bastantes virajes lentos y una recta larguísima, de más de 1200 metros. Esto tiene influencia no solamente en la aerodinámica, sino también, y fundamentalmente, en la administración de la energía. En Shanghái habrá muchos lugares para recuperarla y no tantos para aplicaciones extras. En ese sentido, el manejo será más parecido al tradicional.
La cobertura de la práctica del GP de China de Fórmula 1
Bienvenidos al seguimiento al instante del único entrenamiento del Gran Premio de China de Fórmula 1, que tendrá lugar entre las 0.30 y la 1.30 del viernes de Argentina. El ensayo será televisado por Fox Sports y la plataforma Disney+. Luego, a las 4.30, se hará la prueba de clasificación para la carrera sprint del sábado, en el que también tendrá lugar la qualy para la competencia principal.
