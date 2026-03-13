Franco Colapinto en la práctica del Gran Premio de China de Fórmula 1

Luego del trazado callejero de Albert Park, en el que se inauguró la temporada y donde se impusieron George Russell y Mercedes, la categoría se presenta en Shanghái, cuyo autódromo presenta un trazado muy diferente al australiano. Así como en Melbourne hay muchas curvas de alta velocidad, rectas cortas y pocas frenadas intensas, en China hay bastantes virajes lentos y una recta larguísima, de más de 1200 metros. Esto tiene influencia no solamente en la aerodinámica, sino también, y fundamentalmente, en la administración de la energía. En Shanghái habrá muchos lugares para recuperarla y no tantos para aplicaciones extras. En ese sentido, el manejo será más parecido al tradicional.