Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo

Franco Colapinto procurará desde las 18 de Buenos Aires una buena posición en la grilla de largada del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. El pilarense de 22 años protagonizará la prueba de clasificación para la carrera de este domingo, cuya partida está prevista para las 17. A bordo de su Alpine número 43, el piloto argentino no revivió este sábado las buenas sensaciones que había tenido el viernes. Dejó el último puesto de la práctica 3 sobre el final de la tanda y terminó 19º, justo por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. La sesión clasificatoria será televisada por Fox Sports y Disney+ y LA NACION hará el seguimiento al instante por esta vía.