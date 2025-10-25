Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino de Alpine viene de un penúltimo puesto en la tercera práctica en el autódromo Hermanos Rodríguez
Piastri cierra su vuelta y está adentro: séptimo
Oscar Piastri hace una vuelta rápida cuando más lo necesita y sube al séptimo lugar. El líder del campeonato del mundo se estaba quedando afuera (14º), pero reaccionó a tiempo y estará en la Q3 junto a los otro mejores 9. El más rápido fue su compañero de equipo Lando Norris. Lo siguen Hamilton, Russell, Verstappen, Sainz, Leclerc, el propio Piastri, Antonelli, Bearman y Hadjar. Se quedan afuera Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson.
Norris muestra sus credenciales
Lando Norris hace triple récord -es el mejor en los tres sectores de la pista- y consigue el mejor tiempo con más de cuatro décimas de distancia en relación a Leclerc, que es escolta. Piastri, con el otro McLaren, decepciona. El líder del campeonato está a más de un segundo de Norris y, por ahora, llegaría a la Q3 con lo justo. Ocupa el décimo puesto. Piastri habla con su ingeniero y dice que tuvo un problema con la unidad de potencia en la curva 5.
Hadjar vuelve a marcar el ritmo
No conforme con haber hecho el mejor tiempo en la Q1, el franco-argelino de Racing Bulls va por más y marca la pauta en la Q2. En su primer intento hace 1:17.137 y queda primero. Pero después lo pasan Hulkenberg, Hamilton y Verstappen, que queda primero. Segundos más tarde, Charles Leclerc supera a todos ellos con la Ferrari.
Colapinto, eliminado en la Q1, largará último
Un error en su último intento de vuelta rápida condena a Franco Colapinto a largar desde el puesto 20 el Gran Premio de la Ciudad de México. El argentino venía bajando sus tiempos -color verde- pero al finalizar el primer sector se fue fuera de pista y perdió la vuelta. Era a todo o nada. Y se quedó sin nada. Tampoco entra en la Q2 su compañero de equipo, Pierre Gasly (18º). Los otros eliminados son Gabriel Bortoleto (16º), Alexander Albon (17º) y Lance Stroll (19º). La sorpresa es Hadjar, quien termina la Q1 en el primer lugar.
Enorme vuelta de Hadjar
Isack Hadjar, de Racing Bulls, hace un tiempo espectacular y se coloca en la pole-position transitoria. A la Q1 le quedan apenas tres minutos. Los Alpine, aunque cerca del tiempo límite, por ahora están quedando eliminados: Gasly es 16º y Colapinto, 18º.
Sube Gasly
El francés, compañero de equipo de Colapinto, mejora en la grilla con una buena vuelta. Queda en el puesto 15, a 731 milésimas de Norris, que volvió al sitio de privilegio. Entre el argentino y el francés hay apenas 40 milésimas.
Se retrasan los Alpine
El denominador común de las pruebas de clasificación en toda la temporada: el resto mejora y los Alpine se estancan. Colapinto ahora está en el puesto 17 y Gasly es 19º (penúltimo). El líder provisorio es el sorprendente Oliver Bearman (Haas), seguido por Norris y Russell (Mercedes).
¿Qué pasa entre los McLaren?
Mientras Lando Norris hace un tiempo que le permite ser primero, su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato mundial- queda a siete décimas de segundo. Aduce por radio que tuvo un problema en el DRS. Ocupa el octavo puesto.
Primer tiempo de Colapinto
El argentino completa su primera vuelta rápida con 1:18.392, más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly, al que le saca casi medio segundo. Colapinto queda momentáneamente en el puesto 5, pero apenas siete pilotos tienen registro de vuelta.
¡A la pista!
Los Alpine y los Aston Martin son los primeros en salir a la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, del Distrito Federal de México. El semáforo vira del rojo al verde y pronto aparecerán los primeros tiempos.
La lucha de arriba: McLaren vs. Verstappen
Ya resuelta la Copa de Constructores en favor de McLaren, la escudería inglesa de Woking intenta que uno de sus dos pilotos, el inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, consiga el título de campeón mundial. Para lograrlo, entre ambos deben frenar a un adversario que se agigantó en las últimas fechas: el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que procura su quinta corona. En la práctica 3, el vigente monarca terminó sexto, lejos de Norris (1º) y a apenas 10 milésimas de Piastri, que concluyó quinto.
Complicado en el primer sector
La telemetría de las últimas vueltas de Colapinto en la tercera práctica mostró que la parte más complicada para su Alpine es la primera del circuito del autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, el monoplaza francés peca de escasez de velocidad. El piloto argentino mejorar a partir del segundo sector y continúa acelerando en el tercero. Su objetivo será pasar a la Q2, aunque para eso deberá ser más constante que en los entrenamientos de más temprano, en los que además tuvo errores de manejo que lo llevaron a perder alguna vuelta rápida.
Bienvenidos a la cobertura de la qualy en directo
Franco Colapinto procurará desde las 18 de Buenos Aires una buena posición en la grilla de largada del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. El pilarense de 22 años protagonizará la prueba de clasificación para la carrera de este domingo, cuya partida está prevista para las 17. A bordo de su Alpine número 43, el piloto argentino no revivió este sábado las buenas sensaciones que había tenido el viernes. Dejó el último puesto de la práctica 3 sobre el final de la tanda y terminó 19º, justo por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. La sesión clasificatoria será televisada por Fox Sports y Disney+ y LA NACION hará el seguimiento al instante por esta vía.
