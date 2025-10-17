Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del GP de Estados Unidos, en vivo

El Mundial de Pilotos tiene por líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 336 puntos. Lo siguen su compañero, el inglés Lando Norris, con 314, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, con 273. Entre ellos tres parece estar el futuro campeón, que hay el inglés George Russell, que suma 237 con Mercedes, y el monegasco Charles Leclerc, que acumula 173 con Ferrari, no parecen poseer chances reales, más allá de aún sí las tienen matemáticas. Entre los constructores ya hay un monarca: McLaren se aseguró la corona en la última fecha, en Singapur, porque sus 650 puntos ya son inalcanzables para Mercedes, Ferrari y Red Bull, que consiguieron 325, 298 y 290, respectivamente.

Oscar Piastri lleva 22 puntos de ventaja en la vanguardia del Mundial de Pilotos contra su compañero en McLaren, Lando Norris; en el ensayo matinal quedó 3º. Hoss Mcbain - ZUMA Press Wire