Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del GP de Estados Unidos, en vivo

Tras superar a Pierre Gasly en la práctica, el argentino procura en Austin una buena posición de largada en la competencia corta

Franco Colapinto transita en su Alpine A525 el Circuito de las Américas, donde este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Estados Unidos, en la 19ª fecha de la temporada de Fórmula 1.
Eliminado en la SQ1, Colapinto largará 17º

Si bien mejora en su segunda salida a la pista, Colapinto queda muy lejos de los mejores y no llega a situarse entre los 15 primeros. Es uno de los cinco pilotos eliminados en la SQ1: resulta 17º, delante del japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull; el francés Esteban Ocon, de Haas, y Bortoleto, que no llegó siquiera a fijar un tiempo.

El primer registro de Colapinto

En su primer registro, Franco Colapinto establece 1m36s600/1000, muy lejos de los mejores lugares. Por ejemplo, Max Verstappen fija 1m34s140/1000, casi dos segundos y medio menos que el piloto argentino, que queda 19º y último entre quienes marcaron tiempos; Gabriel Bortoleto, el brasileño de Sauber, no lo hizo. Pierre Gasly hizo 1m35s378/1000 y fue 1s222/1000 más veloz que el joven de Pilar.

Colapinto hizo una vuelta muy lenta en su primer registro de tiempos en la sprint qualy en Austin.
Comienza la acción

Tras unos primeros segundos de quietud, sin autos en la pista, salen los primeros coches. Como en toda prueba de clasificación de Fórmula 1, habrá tres partes. La primera (SQ1) eliminará a cinco pilotos, a los que asignará sus posiciones de salida en la carrera sprint, y la segunda (SQ2) hará la propio con otros cinco, también determinando sus lugares iniciales. La tercera (SQ3) definirá los mejores diez puestos de largada.

El resto del fin de semana

Tras esta sprint qualy, la actividad en el GP de Estados Unidos continuará este sábado, con dos sesiones: entre las 14 y las 14.30 de Argentina, la carrera sprint, de 19 vueltas, y entre las 18 y las 19, la prueba de clasificación para la carrera principal. El domingo tendrá lugar la competencia central, de 56 giros, desde las 16 de Buenos Aires. Todo será televisado por Fox Sports y Disney+.

Los campeonatos hasta ahora

El Mundial de Pilotos tiene por líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 336 puntos. Lo siguen su compañero, el inglés Lando Norris, con 314, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, con 273. Entre ellos tres parece estar el futuro campeón, que hay el inglés George Russell, que suma 237 con Mercedes, y el monegasco Charles Leclerc, que acumula 173 con Ferrari, no parecen poseer chances reales, más allá de aún sí las tienen matemáticas. Entre los constructores ya hay un monarca: McLaren se aseguró la corona en la última fecha, en Singapur, porque sus 650 puntos ya son inalcanzables para Mercedes, Ferrari y Red Bull, que consiguieron 325, 298 y 290, respectivamente.

Oscar Piastri lleva 22 puntos de ventaja en la vanguardia del Mundial de Pilotos contra su compañero en McLaren, Lando Norris; en el ensayo matinal quedó 3º.
Puntos extras en esta fecha

Durante la temporada hay seis fechas que contienen carreras sprint, sobre 24 estaciones del calendario (25%). Esas carreras son más cortas y equivalen a aproximadamente un tercio de las regulares, tanto en distancia y vueltas como en puntaje. El ganador recibe 8 unidades en el campeonato; su escolta, 7; el terecero, 6, y así sucesivamente hasta el clasificado octavo.

La tanda de entrenamientos

Cuatro horas antes de la sprint qualy comenzó la única tanda de prácticas del gran premio. El argentino Franco Colapinto resultó 16º gracias a mejorar su tiempo en la última vuelta del ensayo. Con 1m34s653/1000 en su Alpine A525, se situó a 1,359 segundos del mejor registro, el del McLaren de Lando Norris, 1m33s294/1000, y superó a su compañero, el francés Pierre Gasly, por 12 milésimas. Detrás quedaron el Mercedes de Kimi Antonelli y, con problemas técnicos, el Williams de Carlos Sainz y el Ferrari de Charles Leclerc.

Así terminó la prueba del viernes 17 de octubre
Bienvenidos a la cobertura en directo

Este viernes, a partir de las 18.30 de Buenos Aires, se desarrollará la prueba de clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, 19ª fecha de la temporada de Fórmula 1. La sesión tendrá lugar en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas. Será transmitida por la plataforma Disney+ y seguida al instante por Lanacion.com.

Por Xavier Prieto Astigarraga
