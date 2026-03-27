Franco Colapinto en la segunda sesión de práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en vivo

La organización comunica que después de esta segunda tanda de entrenamiento investigará un incidente protagonizado en la curva 15 por Franco Colapinto y Max Verstappen. Ese viraje es el 130-R, el más rápido del circuito, aunque este año, por el ahorro de energía y el cambio aerodinámico reglamentario de los coches, es encarado a entre 30 y 40 kilómetros por hora menos que en temporadas recientes. La televisión no muestra el problema que hubo entre el piloto argentino y el neerlandés, incidencia que, de tener un culpable, puede acarrear, por ejemplo, un retraso de puestos en la largada de la carrera de este domingo.