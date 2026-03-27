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Franco Colapinto en la segunda sesión de práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en vivo

Tras ser 16º en la tanda inicial, el piloto argentino, que por primera vez conduce en el país del sol naciente, vuelve a la pista de Suzuka

Franco Colapinto transita el circuito de Suzuka, uno de los favoritos de los pilotos de Fórmula 1; el argentino nunca había corrido en Japón.
Franco Colapinto transita el circuito de Suzuka, uno de los favoritos de los pilotos de Fórmula 1; el argentino nunca había corrido en Japón.Peter Fox - Getty Images AsiaPac

Colapinto finaliza 17º y lejos de Gasly

Si bien en esta tanda realizó su mejor giro del día, de 1m32s438/1000, Franco Colapinto involuciona respecto al resto: al situarse 17º, pierde un lugar en la clasificación respecto a la sesión inaugural y además se aleja de su compañero, Pierre Gasly, que resulta 704/1000 mejor que el argentino.

Revelan el incidente Colapinto-Verstappen

Finalmente, se conoce qué sucedió entre Franco Colapinto y Max Verstappen. El argentino circulaba lentamente y en zigzag, calentando las gomas, cuando el neerlandés se topó con él a la entrada de la rápida curva 130-R y debió frenar. No estuvieron próximos a chocarse, pero la vuelta del tetracampeón fue arruinada. Se esperara una advertencia al piloto de Alpine, más que una sanción de retraso en la grilla de partida del domingo.

Los tiempos al cabo de media sesión

Transcurrida la mitad inicial de la segunda tanda de ensayo en Suzuka, los siguientes son los mejores giros: 1º, Oscar Piastri (McLaren), con 1m30s133/1000; 2º, Kimi Antonelli (Mercedes), a 92/1000; 3º, George Russell (Mercedes), a 205/1000; 4º, Charles Leclerc (Ferrari), a 713/1000; 5º, Lewis Hamilton (Ferrari), a 1s147/1000; 6º, Alex Albon (Williams), a 1s363/1000; 7º, Max Verstappen (Red Bull), a 1s376/1000; 8º, Carlos Sainz (Williams), a 1s475/1000; 9º, Liam Lawson (Racing Bulls), a 1s561/1000; 10º, Isack Hadjar (Red Bull), a 1s626/1000; 11º, Oliver Bearman (Haas), a 1s647/1000; 12º, Esteban Ocon (Haas), a 1s775/1000; 13º, Nico Hülkenberg (Audi), a 1s996/1000; 14º, Pierre Gasly (Alpine), a 2s262/1000; 15º, Franco Colapinto (Alpine), a 2s305/1000; 16º, Valtteri Bottas (Cadillac), a 2s482/1000; 17º, Fernando Alonso (Aston Martin), a 4s572/1000, y 18º, Lance Stroll (Aston Martin), a 4s814/1000. Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lando Norris (McLaren) y Sergio Pérez (Cadillac) no registran paso.

Un misterioso incidente de Colapinto con Verstappen

La organización comunica que después de esta segunda tanda de entrenamiento investigará un incidente protagonizado en la curva 15 por Franco Colapinto y Max Verstappen. Ese viraje es el 130-R, el más rápido del circuito, aunque este año, por el ahorro de energía y el cambio aerodinámico reglamentario de los coches, es encarado a entre 30 y 40 kilómetros por hora menos que en temporadas recientes. La televisión no muestra el problema que hubo entre el piloto argentino y el neerlandés, incidencia que, de tener un culpable, puede acarrear, por ejemplo, un retraso de puestos en la largada de la carrera de este domingo.

Nuevo tiempo de Colapinto

El segundo intento de Franco Colapinto obtiene 1m33s7/1000, que implica un progreso de 884/1000 y es, por ahora, su mejor tiempo del día. Desde el box le indican que debe mejorar en la curva 16.

En menos de 8 minutos ya se supera la FP1

Poco después de iniciarse la segunda prueba (FP2), a los 7 minutos, George Russell supera el mejor registro de la primera (FP1), 1m31s666/1000. Pero en seguida en rebasado por Oscar Piastri, primero; por Kimi Antonelli, luego, y nuevamente por el australiano, con 1m31s67/1000.

Oscar Piastri marcó temprano en la tanda su mejor tiempo, que duró la mayoría de la segunda práctica en Japón.
Oscar Piastri marcó temprano en la tanda su mejor tiempo, que duró la mayoría de la segunda práctica en Japón.Clive Rose - Formula 1 - Formula 1

El primer tiempo de Colapinto

La primera vuelta lanzada de Franco Colapinto detiene el cronómetro en 1ms33s891/1000, y sitúa 8º al argentino, a 1s266/1000 de la mejor marca, obra de Isack Hadjar, de Red Bull, y 73/1000 por delante de Pierre Gasly, el otro conductor de Alpine, que se molesta cuando Alex Albon se le cruza riesgosamente en la calle de boxes. Transcurrieron apenas 5 minutos de acción.

Se inicia la actividad

Ni bien cambia a verde la luz del semáforo de la calle de boxes, muchos autos salen a la pista. Hay sol, aunque algo débil, sobre el asfalto de Suzuka, un autódromo que nació como sitio de pruebas para la empresa Honda y terminó siendo uno de los mejores de la categoría reina.

Charles Leclerc circula delante de la icónica vuelta al mundo de Suzuka, el escenario predilecto de muchos pilotos.
Charles Leclerc circula delante de la icónica vuelta al mundo de Suzuka, el escenario predilecto de muchos pilotos.TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Las condiciones climáticas

Es muy buena la jornada para correr en Japón. Suzuka presente cielo despejado, 17° grados en el ambiente y 34° en la pista, 47% de humedad y 10,4 kilómetros por hora de viento proveniente del sureste.

Franco ingresa al auto, sin problemas

Con dos horas y media entre las dos pruebas, Alpine tuvo tiempo suficiente como para corregir lo que en coche pudo molestar a Franco Colapinto. El muchacho de Pilar ingresa a la cabina sin inconvenientes para afrontar la sesión de una hora de ensayos, que le vendrá bien para aumentar su conocimiento de Suzuka en su primera jornada en el exigente trazado.

El orden de la primera práctica

Los Mercedes, con George Russell primero y Kimi Antonelli como escolta, consiguieron los mejores tiempos del ensayo inaugural en Japón. Los siguieron ambos McLaren y los dos Ferrari, en una clasificación en la que hubo muchos autos ordenados de a pares por marca.

La incógnita de una molestia física

Franco Colapinto tomará parte de esta segunda tanda después de posicionarse 16º en la inicial, a esperables 1s695/1000 del autor del mejor tiempo, George Russell, y de padecer un inquietante dolor en el brazo derecho. El argentino parece incómodo en su Alpine, del que salió sentido tras la primera incursión en la pista, tomándose el hombro y moviendo el brazo. Al cabo de la sesión de entrenamiento no hubo novedades sobre el estado del piloto bonaerense.

La segunda práctica del GP de Japón, minuto a minuto

Bienvenidos a la cobertura de la segunda sesión de ensayos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la tercera fecha de los mundiales de pilotos y constructores de 2026. La actividad tendrá lugar en Suzuka, se iniciará a las 3 de Argentina, durará una hora y será transmitida por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al instante por LA NACION.

Por Xavier Prieto Astigarraga
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