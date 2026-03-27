Franco Colapinto en la segunda sesión de práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en vivo
Tras ser 16º en la tanda inicial, el piloto argentino, que por primera vez conduce en el país del sol naciente, vuelve a la pista de Suzuka
Colapinto finaliza 17º y lejos de Gasly
Si bien en esta tanda realizó su mejor giro del día, de 1m32s438/1000, Franco Colapinto involuciona respecto al resto: al situarse 17º, pierde un lugar en la clasificación respecto a la sesión inaugural y además se aleja de su compañero, Pierre Gasly, que resulta 704/1000 mejor que el argentino.
Revelan el incidente Colapinto-Verstappen
Finalmente, se conoce qué sucedió entre Franco Colapinto y Max Verstappen. El argentino circulaba lentamente y en zigzag, calentando las gomas, cuando el neerlandés se topó con él a la entrada de la rápida curva 130-R y debió frenar. No estuvieron próximos a chocarse, pero la vuelta del tetracampeón fue arruinada. Se esperara una advertencia al piloto de Alpine, más que una sanción de retraso en la grilla de partida del domingo.
Franco iba calentando neumáticos y Max se acercó muy rápido al argentino: el incidente entre Colapinto y Verstappen que será investigado por los comisarios tras la FP2.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2026
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Los tiempos al cabo de media sesión
Transcurrida la mitad inicial de la segunda tanda de ensayo en Suzuka, los siguientes son los mejores giros: 1º, Oscar Piastri (McLaren), con 1m30s133/1000; 2º, Kimi Antonelli (Mercedes), a 92/1000; 3º, George Russell (Mercedes), a 205/1000; 4º, Charles Leclerc (Ferrari), a 713/1000; 5º, Lewis Hamilton (Ferrari), a 1s147/1000; 6º, Alex Albon (Williams), a 1s363/1000; 7º, Max Verstappen (Red Bull), a 1s376/1000; 8º, Carlos Sainz (Williams), a 1s475/1000; 9º, Liam Lawson (Racing Bulls), a 1s561/1000; 10º, Isack Hadjar (Red Bull), a 1s626/1000; 11º, Oliver Bearman (Haas), a 1s647/1000; 12º, Esteban Ocon (Haas), a 1s775/1000; 13º, Nico Hülkenberg (Audi), a 1s996/1000; 14º, Pierre Gasly (Alpine), a 2s262/1000; 15º, Franco Colapinto (Alpine), a 2s305/1000; 16º, Valtteri Bottas (Cadillac), a 2s482/1000; 17º, Fernando Alonso (Aston Martin), a 4s572/1000, y 18º, Lance Stroll (Aston Martin), a 4s814/1000. Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lando Norris (McLaren) y Sergio Pérez (Cadillac) no registran paso.
Un misterioso incidente de Colapinto con Verstappen
La organización comunica que después de esta segunda tanda de entrenamiento investigará un incidente protagonizado en la curva 15 por Franco Colapinto y Max Verstappen. Ese viraje es el 130-R, el más rápido del circuito, aunque este año, por el ahorro de energía y el cambio aerodinámico reglamentario de los coches, es encarado a entre 30 y 40 kilómetros por hora menos que en temporadas recientes. La televisión no muestra el problema que hubo entre el piloto argentino y el neerlandés, incidencia que, de tener un culpable, puede acarrear, por ejemplo, un retraso de puestos en la largada de la carrera de este domingo.
Nuevo tiempo de Colapinto
El segundo intento de Franco Colapinto obtiene 1m33s7/1000, que implica un progreso de 884/1000 y es, por ahora, su mejor tiempo del día. Desde el box le indican que debe mejorar en la curva 16.
En menos de 8 minutos ya se supera la FP1
Poco después de iniciarse la segunda prueba (FP2), a los 7 minutos, George Russell supera el mejor registro de la primera (FP1), 1m31s666/1000. Pero en seguida en rebasado por Oscar Piastri, primero; por Kimi Antonelli, luego, y nuevamente por el australiano, con 1m31s67/1000.
El primer tiempo de Colapinto
La primera vuelta lanzada de Franco Colapinto detiene el cronómetro en 1ms33s891/1000, y sitúa 8º al argentino, a 1s266/1000 de la mejor marca, obra de Isack Hadjar, de Red Bull, y 73/1000 por delante de Pierre Gasly, el otro conductor de Alpine, que se molesta cuando Alex Albon se le cruza riesgosamente en la calle de boxes. Transcurrieron apenas 5 minutos de acción.
A PIERRE NO LE GUSTÓ NADA: la peligrosa salida de Alex Albon mientras pasaba Gasly.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2026
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Se inicia la actividad
Ni bien cambia a verde la luz del semáforo de la calle de boxes, muchos autos salen a la pista. Hay sol, aunque algo débil, sobre el asfalto de Suzuka, un autódromo que nació como sitio de pruebas para la empresa Honda y terminó siendo uno de los mejores de la categoría reina.
Las condiciones climáticas
Es muy buena la jornada para correr en Japón. Suzuka presente cielo despejado, 17° grados en el ambiente y 34° en la pista, 47% de humedad y 10,4 kilómetros por hora de viento proveniente del sureste.
Franco ingresa al auto, sin problemas
Con dos horas y media entre las dos pruebas, Alpine tuvo tiempo suficiente como para corregir lo que en coche pudo molestar a Franco Colapinto. El muchacho de Pilar ingresa a la cabina sin inconvenientes para afrontar la sesión de una hora de ensayos, que le vendrá bien para aumentar su conocimiento de Suzuka en su primera jornada en el exigente trazado.
Luego de la acción, se lo pudo ver a Franco Colapinto con la misma molestia en el hombro derecho que tuvo durante la Práctica 1 en Suzuka... 👀👀👀— SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2026
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El orden de la primera práctica
Los Mercedes, con George Russell primero y Kimi Antonelli como escolta, consiguieron los mejores tiempos del ensayo inaugural en Japón. Los siguieron ambos McLaren y los dos Ferrari, en una clasificación en la que hubo muchos autos ordenados de a pares por marca.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) March 27, 2026
It's Mercedes from McLaren then Ferrari...#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/S5y9zJAR2K
La incógnita de una molestia física
Franco Colapinto tomará parte de esta segunda tanda después de posicionarse 16º en la inicial, a esperables 1s695/1000 del autor del mejor tiempo, George Russell, y de padecer un inquietante dolor en el brazo derecho. El argentino parece incómodo en su Alpine, del que salió sentido tras la primera incursión en la pista, tomándose el hombro y moviendo el brazo. Al cabo de la sesión de entrenamiento no hubo novedades sobre el estado del piloto bonaerense.
Colapinto tiene una molestia en el hombro derecho... ¿Será por la butaca?— SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2026
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La segunda práctica del GP de Japón, minuto a minuto
Bienvenidos a la cobertura de la segunda sesión de ensayos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la tercera fecha de los mundiales de pilotos y constructores de 2026. La actividad tendrá lugar en Suzuka, se iniciará a las 3 de Argentina, durará una hora y será transmitida por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al instante por LA NACION.
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