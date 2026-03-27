Franco Colapinto en los entrenamientos de Fórmula 1 del Gran Premio de Japón
El piloto argentino nunca condujo en el país del sol naciente, donde comienza la tercera fecha del calendario
Comienza la tanda
Pocos segundos después de pasar a verde el semáforo de la calle de boxes, varios autos salen a la pista de Suzuka. Tendrán tiempo suficiente para ensayar antes de la prueba de clasificación, del sábado, y la carrera, del domingo. En Japón no habrá competencia sprint.
El circuito, uno de los mejores de la Fórmula 1
El autódromo de Suzuka es uno de los favoritos de los pilotos. Tiene curvas desafiantes, de alta velocidad y mucha fuerza G lateral, como la 130-R. Es muy agradable para manejar, pero no necesariamente vistoso para las carreras, porque no hay más de una trayectoria para transitar el asfalto. En ese sentido queda por debajo de otro clásico, Spa-Francorchamps: el de Bélgica suele ofrecer carreras electrizantes.
El seguimiento de las prácticas de Japón, al instante
Bienvenidos a la cobertura de la primera de las tres sesiones de ensayos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que comenzará a las 23.30 de Argentina y durará una hora. Se trata de la tercera fecha de la temporada, en un país en el que Franco Colapinto nunca compitió. El piloto bonaerense viene de un positivo fin de semana en China, donde hace dos domingos consiguió su primer punto en Alpine, y tiene expectativas favorables para la cita del extremo oriente.
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