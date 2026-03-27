Franco Colapinto en los entrenamientos de Fórmula 1 del Gran Premio de Japón

Bienvenidos a la cobertura de la primera de las tres sesiones de ensayos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que comenzará a las 23.30 de Argentina y durará una hora. Se trata de la tercera fecha de la temporada, en un país en el que Franco Colapinto nunca compitió. El piloto bonaerense viene de un positivo fin de semana en China, donde hace dos domingos consiguió su primer punto en Alpine, y tiene expectativas favorables para la cita del extremo oriente.