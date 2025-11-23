LA NACION
Franco Colapinto, en vivo, en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La antepenúltima fecha de la temporada se desarrolla en el autódromo callejero de Nevada, Estados Unidos

Franco Colapinto en la calle de boxes de Las Vegas; el piloto argentino afronta la antepenúltima fecha del Mundial de Fórmula 1.
Franco Colapinto en la calle de boxes de Las Vegas; el piloto argentino afronta la antepenúltima fecha del Mundial de Fórmula 1.PATRICK T. FALLON - AFP

a

¡Largaron!

Como suele suceder en los trazados callejeros, la partida es accidentada. Max Verstappen larga mejor que Lando Norris, que lo cierra contra un pared y se pasa. El neerlandés lo supera después y también lo hace George Russell, y el puntero del campeonato queda 3º. Gabriel Bortoleto llega pasado de velocidad a la curva 1, impacta a Lance Stroll y perjudica a Pierre Gasly e incluso a Franco Colapinto, que inicialmente pierde un lugar pero luego queda 14º y queda un puesto por delante del suyo de largada. Stroll abandona.

La vuelta previa

Sin inconvenientes, se desarolla el giro previo a la partida, de verificación de la pista y de los autos. El Alpine A525 de Franco Colapinto tiene calzados neumáticos duros, de menor rendimiento y mayor vida útil.

La grilla completa

El orden de salida será el siguiente: Lando Norris, Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Alexander Albon, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda.

La lucha por la corona

Lando Norris está en la delantera, tanto en la grilla de largada como en el Mundial de Conductores. Al inglés de McLaren lo escolta en la pista el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, e inmediatamente detrás partirá el español Carlos Sainz, que sorprendió con su Williams. Cuarto arrancará el inglés George Russell, con Mercedes, y quinto saldrá el australiano Oscar Piastri, con el otro McLaren. Los dos pilotos de la escudería naranja pelean por la corona junto a Verstappen, pero con distintas chances: Norris suma 390 puntos, Piastri acumula 366 y el tetracampeón reúne 341, cuando quedan 83 en disputa.

Max Verstappen, Lando Norris y Carlos Sainz, después de obtener los primeros tres puestos para la largada en Las Vegas.
Max Verstappen, Lando Norris y Carlos Sainz, después de obtener los primeros tres puestos para la largada en Las Vegas.Eric Gay - AP

Temperatura baja, pero no lluvia

Las malas condiciones climáticas de las primeras dos jornadas, que también se desarrollaron de noche, no se replican completamente para la carrera. Sí hay baja temperatura, pero no precipitaciones: el asfalto está seco en sus 6201 metros.

En la noche del sábado de Las Vegas (madrugada del domingo en Argentina), la pista está seca; la prueba de clasificación bajo agua trastocó la normalidad en las posiciones de la grilla de salida.
En la noche del sábado de Las Vegas (madrugada del domingo en Argentina), la pista está seca; la prueba de clasificación bajo agua trastocó la normalidad en las posiciones de la grilla de salida.CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colapinto partirá en el tercer cuarto del pelotón

Franco Colapinto llegó a la Q2 en la prueba de clasificación y luego consiguió el 15º puesto de largada, que lo ubica en el tercero de los cuartos de la grilla. El argentino tendrá detrás varios autos superiores a su Alpine: 16º partirá el tailandés Alexander Albon, con Williams; 17º, el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes; 18º, el brasileño Gabriel Bortoleto, con Sauber; 19º, el inglés Lewis Hamilton, con Ferrari, y 20º, el japonés Yuki Tsunoda, con Red Bull. Hamilton resultó último en la qualy, pero el auto de Tsunoda fue intervenido en régimen de parque cerrado y la consecuente sanción deportiva mandó al fondo de la parrilla al piloto oriental.

Sobre el pavimento mojada de Las Vegas Colapinto consiguió el día anterior la 15ª posición de largada; deberá contener a varios autos mejores que partirá detrás de él.
Sobre el pavimento mojada de Las Vegas Colapinto consiguió el día anterior la 15ª posición de largada; deberá contener a varios autos mejores que partirá detrás de él.Agencia AFP - AFP

Bienvenidos a la cobertura de la carrera de Las Vegas

A la 1 de Argentina de este domingo se iniciará la carrera del Gran Premio de Las Vegas, 22ª estación de la temporada de Fórmula 1. Se trata de la antepenúltima fecha del Mundial, que se definirá en Sakhir o en Abu Dhabi. La competencia en el desierto de Nevada será transmitida por Fox Sports y Disney+, y seguida al instante por LA NACION.

Por Xavier Prieto Astigarraga
