Franco Colapinto terminó 16° en la última práctica del Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino utilizó la mitad del tiempo de la tanda para probar antes de la qualy; los McLaren, en el fondo
Final de la práctica
Se baja la bandera a cuadros con varios pilotos al límite de golpearse en diversas curvas: Alonso, Leclerc, Bortoleto, Verstappen y Gasly, entre otros, salen del trazado. Colapinto concluye 16° en una práctica atípica: Norris y Piastri quedaron en el fondo. El más veloz fue Russell (Mercedes).
Vuelve la lluvia y a Colapinto se le espanta el auto
Se le puso de costado el auto a Colapinto cerca del final de la práctica y logró salvarlo, cuando la lluvia regresa al circuito. El argentino está 15°, a dos segundos de Verstappen, que marca el primer tiempo. Hay sectores en los que cuesta llevar el auto, se ven bloqueadas de varios pilotos.
Aceleran a fondo
La pista cambió por completo y los tiempos caen vuelta a vuelta. Lawson llega a estar adelante con 1m35s637/1000 y enseguida lo superan Russell, Albon, Alonso y Bearman.
Un final de práctica intenso
Cierra su 12° giro rápido Colapinto y está 17°, a 1s878/1000 del más rápido, Verstappen, por delante de Ocon, Alonso y Bearman. Gasly trepa al 14° lugar, cuatro décimas delante de Franco.
Se bajan los tiempos: Colapinto prueba con otros neumáticos
Con compuestos blandos nuevos regresa a la pista Colapinto. Los más complicados son Piastri (a 4,6s), Alonso (a 6,2s) y Bortoleto (a 9,1s), que estuvo cerca de golpearse al hacer un movimiento extraño su auto al encarar una curva.
Una pausa para Franco
Luego de hacer una secuencia de vueltas consecutivas, Colapinto regresa al box. Fue mejorando en cada giro, aunque se ven sectores mojados y hasta algunos charcos. A 10 minutos de cierre de la sesión, está 13°, a 1,7s de Verstappen, que lidera delante de las Ferrari de Leclerc y Hamilton.
Colapinto esta 6°
Sigue mejorando Colapinto vuelta a vuelta y se pone 6°, a 1,8 segundo de Hamilton. Sostiene la mejoría en lo personal en cada giro, con más grip. Con la pista seca la mejoría es notoria en la mayoría. Se van a seguir bajando los tiempos.
Sube Colapinto en el clasificador
Mejora Franco y sube al 9° lugar, a 4s408/1000 de Leclerc, el más rápido en este momento delante de los Red Bull de Tsunoda y Verstappen. Se bajan los tiempos con una pista que tiene más marcada la huella.
Primera vuelta rápida de Colapinto
Ante la amenaza de lluvias, la mayoría sale a girar. Colapinto cierra su primera vuelta rápida, a tres segundos de Leclerc. Está 14°.
Hamilton evitó un golpe
Un susto para Hamilton, que logró eludir a Lawson al final de la recta cuando se encontró con tres autos a reducida velocidad. El inglés consiguió sacar a su auto del trazado. Leclerc, con la otra Ferrari, pasa a ser el más rápido, con 1m41s867/1000.
Cambio de neumático para Franco
Colapinto regresa al box sin marcar ningún tiempo, cambia por los neumáticos blandos con muy poca velocidad de los mecánicos en ese trabajo y vuelve a salir a girar.
Colapinto, a la pista
Recibe la indicación de su equipo Colapinto y, ahora sí, sale el argentino a la pista. Va a probar con neumáticos intermedios en un momento en el que apenas seis pilotos están girando.
Una práctica llena de incertidumbre
Norris regresa a la pista con neumáticos blandos, en medio de la incertidumbre sobre si volverá a llover, y desde el equipo son claros en el mensaje por radio: “Cero riesgo”. La primera media hora de práctica deja margen para pocas conclusiones. Los autos se mueven mucho y en ciertos tramos se les complica para acelerar a máxima velocidad.
Hamilton acelera y Colapinto sigue en el box
Hamilton logra bajar el 1m43s y se animan a acelerar un poco más los Mercedes: Russell se ubica tercero y Antonelli, 6°. Colapinto permanece dentro del Alpine en el box. Es uno de los siete que no marcar tiempo y uno de los cinco que no salieron a la pista.
Norris, el más rápido
Los tiempos comienzan a bajarse un poco. Norris acelera y marca el mejor tiempo por el momento (1m43s078/1000), por delante de Hamilton y Piastri. El resto, a más de un segundo. Lejos de ir a fondo, el paso de los autos sirve para secar un poco la pista y medir el radio de giro en alguna curva.
Autos indomables en el trazado urbano
Albon salió por una calle de escape tras abrir una vuelta y verse en problemas para girar, pero tuvo dificultades para devolver al Williams al trazado cuando buscó ponerlo de frente a la pista. Las gomas traseras giraban sobre el asfalto húmedo sin avanzar. Hay ocho pilotos sin marcar tiempo, entre ellos los Alpine y los Aston Martin, que no salieron.
Pocos se animan a girar en la pista húmeda
Colapinto todavía no salió a girar, al igual que su compañero Gasly. Sólo 12 pilotos están en la pista. Norris y Verstappen patinan y pasan cerca de la pared. Hamilton baja el tiempo de Piastri y se pone primero, con 1m45s758/1000. Sólo seis pilotos completaron la vuelta.
Piastri, el primero en cerrar una vuelta
En el atardecer en el desierto de Nevada, sin viento y con frío es más difícil que la pista se seque. Piastri es el primero en cerrar una vuelta rápida, con un tiempo elevado: 1m47s162/1000. “El auto está demasiado nervioso”, retrató el australiano. Será necesario que rueden bastante los vehículos para que se forme una huella para acelerar más.
¡Semáforo verde en Las Vegas!
Se habilita la pista en Las Vegas y comienza la tercera tanda de entrenamientos libres. Habrá una hora para probar por última vez antes de la clasificación. Y en una pista todavía húmeda, Oscar Piastri es el primero en salir a girar y lo emula Lewis Hamilton.
Otra jornada con asfalto poco propicio
Otro día de lluvias en Las Vegas este viernes, por lo que los pilotos volverán a encontrarse con un asfalto en el que los neumáticos tardan en calentarse, hay bajo grip. El trazado tiene la particularidad de que durante la mayor parte del día esas calles son transitadas por autos y sólo se cierra una hora antes para su limpieza y su acondicionamiento.
Cómo sigue la actividad en Las Vegas
El cronograma del Gran Premio de Las Vegas, que tiene esta noche su tercera sesión de entrenamientos libres, desde las 21.30 de la Argentina, continuará con la prueba de clasificación, cuando sea la 1 del sábado. En tanto, la competencia principal será el domingo, también a la 1.
Incertidumbre con Leclerc
Una falla en la caja de velocidades cuando se habilitó el regreso al circuito cerca del final de la segunda sesión de entrenamientos dejó al Ferrari de Charles Leclerc a un costado del trazado. El monegasco preguntó por la radio si podía pasar los cambios y le contestaron que no, porque podía causar un mal mayor. Si se confirma que estaba rota y necesita reemplazarla, será sancionado con puestos en la parrilla de salida para la carrera del domingo.
A suspected gearbox problem forced Charles Leclerc to stop on track in FP2! 😳✋#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xcladTLnlC— Formula 1 (@F1) November 21, 2025
Cómo está el campeonato de pilotos
A falta de tres grandes premios, incluido el de en Las Vegas, el campeonato de Fórmula 1 tiene tres pilotos candidatos a quedarse con el título, pero este fin de semana no será decisivo en ese aspecto. El británico Lando Norris (McLaren) lidera con 390 puntos, delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri (366), y del tetracampeón, el neerlandés Max Verstappen (341), de Red Bull. Esta carrera, sí, puede marcar una tendencia con miras a Qatar, que del 28 al 30 de este mes incluirá una carrera sprint, y al cierre en Abu Dhabi, que será del 5 al 7 de diciembre.
Las primeras sensaciones de Colapinto
Luego de los entrenamientos del jueves, Colapinto expuso su malestar con el rendimiento del auto, incluso respecto a Gasly: “Es la diferencia más grande. Volvimos a lo de la primera parte de la temporada, que me costaba más. Es medio incomprobable, pero sí sé que siento diferencia como en las últimas carreras, y puede ser por eso. Lamentablemente, por el choque en Brasil hubo que cambiarlo [el chasis] y no se pudo reparar para esta carrera. Así que hay que laburar y entender el por qué”. Y, al girar mayormente con los compuestos intermedios, advirtió que se siente “bastante incómodo con la goma blanda”. “No pude dar una vuelta en todo el día y eso es negativo”, se quejó.
Cómo le fue a Colapinto en las prácticas del jueves
De manera atípica, la actividad de la F1 en Las Vegas comenzó el jueves, con los entrenamientos. En el primer turno, Colapinto giró 27 vueltas y quedó 20°, a casi dos segundos del más veloz, Charles Leclerc (Ferrari), y a casi 1,2 de su compañero, el francés Pierre Gasly (12°). Y en la segunda sesión, ya en las primeras horas del viernes en la Argentina, se mostró bastante más sólido en la mayor parte de la tanda que culminó con una segunda bandera roja, por problemas en una alcantarilla, y terminó 16°, tras dar 18 vueltas, a 1,2 segundos del más rápido, Lando Norris (McLaren), y a poco menos de medio segundo de Gasly (12°). Así y todo quedó decepcionado.
Bienvenidos a la cobertura de los entrenamientos del GP de Las Vegas
Este viernes, a las 21.30 (hora argentina), se desarrollará la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas, por la 22ª fecha del campeonato mundial. Franco Colapinto estará con el Alpine en la continuidad de la actividad, que será transmitida en televisión por Fox Sports y Disney+. Aquí, en LA NACION, se hará un seguimiento de todo lo destacado que vaya sucediendo, minuto a minuto.
