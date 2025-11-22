Franco Colapinto terminó 16° en la última práctica del Gran Premio de Las Vegas

Luego de los entrenamientos del jueves, Colapinto expuso su malestar con el rendimiento del auto, incluso respecto a Gasly: “Es la diferencia más grande. Volvimos a lo de la primera parte de la temporada, que me costaba más. Es medio incomprobable, pero sí sé que siento diferencia como en las últimas carreras, y puede ser por eso. Lamentablemente, por el choque en Brasil hubo que cambiarlo [el chasis] y no se pudo reparar para esta carrera. Así que hay que laburar y entender el por qué”. Y, al girar mayormente con los compuestos intermedios, advirtió que se siente “bastante incómodo con la goma blanda”. “No pude dar una vuelta en todo el día y eso es negativo”, se quejó.