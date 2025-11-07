Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del GP de San Pablo de Fórmula 1
El argentino vuelve a salir a la pista en el autódromo de Interlagos
La sana costumbre de McLaren
Los de Woking ya hacen el 1-2 cuando apenas arranca la SQ1. Primero, Piastri y, segundo, Norris. Fernando Alonso completa el podio. Recién salen a la pista los Alpine, que hacen su vuelta de reconocimiento.
¡Bandera verde!
Los autos empiezan a salir a la pista en esta clasificación para la carrera sprint de mañana sábado.
Elogios de Hamilton a Colapinto
“Creo que lo está haciendo increíble, pero ante todo es un chico realmente encantador”, dijo Lewis Hamilton (Ferrari) en la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad en San Pablo. Al opinar sobre el piloto argentino, el heptacampeón inglés recordó: “Hicimos un vuelo juntos de regreso luego de la carrera en Barcelona, y tuvimos una gran conversación. Y además es simplemente un ser humano agradable: algo lindo de ver. Y con mucho peso sobre sus hombros. No es fácil cuando llegás a la Fórmula 1 y las cosas son inciertas. Creo que lo ha estado haciendo muy bien, y creo que sólo necesita seguir haciendo lo que está haciendo”.
El "Día Colapinto" en San Pablo
Después del gran anuncio de Alpine sobre su continuidad para la próxima temporada, Franco Colapinto terminó la práctica libre en San Pablo en el puesto 16. La buena noticia es que a lo largo de la hora de prácticas el argentino fue achicando el margen con respecto a Pierre Gasly. Terminó a menos de medio segundo. El francés tuvo el mejor auto y terminó séptimo, mostrando síntomas de adaptabilidad a las mejoras y las modificaciones aerodinámicas que hicieron sus mecánicos.
Hoy es un día especial para el argentino. Antes de subirse al auto, había expresado: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”. Tras ello agregó: “Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”. El piloto argentino estuvo acompañado en San Pablo por su madre y su hermana, quienes asistieron a la práctica desde el garage de Alpine.
Otra oportunidad para Colapinto
El piloto argentino regresa al autódromo de Interlagos para la clasificación de la carrera sprint. Después del puesto 16 en la primera -y única- tanda de prácticas, Colapinto buscará mejorar su ritmo y acercarse a Pierre Gasly. El galo fue mejor que el argentino y concluyó séptimo tras una gran vuelta sobre el final de la tanda. La clasificación para la carrera sprint comienza a las 15.30 (hora de la Argentina).
