Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del GP de San Pablo de Fórmula 1

Después del gran anuncio de Alpine sobre su continuidad para la próxima temporada, Franco Colapinto terminó la práctica libre en San Pablo en el puesto 16. La buena noticia es que a lo largo de la hora de prácticas el argentino fue achicando el margen con respecto a Pierre Gasly. Terminó a menos de medio segundo. El francés tuvo el mejor auto y terminó séptimo, mostrando síntomas de adaptabilidad a las mejoras y las modificaciones aerodinámicas que hicieron sus mecánicos.

Hoy es un día especial para el argentino. Antes de subirse al auto, había expresado: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”. Tras ello agregó: “Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”. El piloto argentino estuvo acompañado en San Pablo por su madre y su hermana, quienes asistieron a la práctica desde el garage de Alpine.