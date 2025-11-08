Franco Colapinto no superó la Q1 y largará en la posición 18 el Gran Premio de San Pablo
Tras el accidente de la mañana, el argentino pudo salir a la pista
Norris hace la pole
El inglés de McLaren consigue el mejor tiempo en la Q3 y largará desde la primera posición el Gran Premio de San Pablo. Lo siguen el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari): tres equipos distintos en el podio. Pierre Gasly, en tanto, lleva a su Alpine al noveno puesto.
Eliminados ilustres en la Q2
Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se quedan afuera en la segunda tanda. El más rápido es Lando Norris (McLaren), seguido por Oliver Bearman (Haas) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Pierre Gasly (Alpine) sorprende con un gran sexto puesto y pasa a la Q3. No hay un solo campeón del mundo entre los diez pilotos más rápidos en la Q2.
El lamento de Colapinto tras la qualy
El piloto argentino habla en la zona mixta con ESPN, le agradece al equipo por haber puesto el auto en pista tras el accidente y se lamenta por la falta de velocidad: "Cuando cambiás el chasis hay un par de cosas que hay que revisar. No íbamos nada rápido. Una pena. Es un día duro para el equipo, pero muy agradecido a que hayan puesto el auto en pista“, dice Colapinto.
"VEREMOS QUÉ HACER, ME SENTÍ BASTANTE LENTO" la bronca de Colapinto tras los cambios en su auto en la clasificación. ¿Qué pasará este domingo?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025
📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/44jcE6xTxt
Los problemas de Red Bull
No parece ser el mejor fin de semana para el equipo de la bebida energizante. Por un lado, Tsunoda se fue de la pista el viernes y, hasta ahora, no pudo recuperarse de aquel golpe. Quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 19. Pero Verstappen dio la sorpresa: nunca encontró una buena vuelta, protestó a través de la radio, dijo que no tenía ningún tipo de adherencia y tampoco forma parte de la Q2. ¡Afuera en la Q1!
El sector 2, la pesadilla de Colapinto
El piloto argentino mejoró en el primer sector y en el último del circuito de Interlagos, pero su némesis es el segundo tramo de la pista paulista. Allí es donde quedaron sepultadas todas sus chances de metere entre los 15 mejores y participar de la Q2.
Una diferencia inusual
Colapinto (18º) quedó a siete décimas y media de Gasly (2º), una anomalía de acuerdo a lo mostrado por ambos pilotos de Alpine en las últimas carreras.
Verstappen y todo su fastidio
“No tengo nada de grip [adherencia]. ¡Cero! ¡Brillante!“, protesta el neerlandés por radio. Para encontrar una eliminación en Q1 de Verstappen hay que ir hasta el Gran Premio de Rusia de 2021: en aquella oportunidad recibió 20 puestos de penalidad y por eso fue eliminado en la tanda inicial.
¡Gasly, segundo!
El francés demuestra que tiene un auto competitivo. Y eso es una gran noticia para Alpine. Queda segundo en esta Q2. Colapinto, en cambio, termina en el otro extremo: es 18º y está eliminado junto con Verstappen, Ocon, Tsunoda y Bortoleto, que ni siquiera salió de los boxes.
Problemas para Verstappen
“¿Te podemos ayudar con las herramientas del volante?“, le preguntan al neerlandés desde el box. ”No, realmente no sé qué decirles", responde el campeón del mundo, que no encontró ni el auto ni la vuelta. Y, por ahora, se queda afuera de la Q2.
Sorpresas arriba: lidera Bearman
El joven de Haas es el más rápido: lo siguen Piastri (McLaren) y Albon (Williams). Otra curiosidad: Max Verstappen es 16º y, por ahora, queda eliminado de la Q2.
Sube Colapinto: es 13º
El argentino hace una buena vuelta, rebaja sus registros y queda en el puesto 13. Pero la alegría le dura poco porque los demás también mejoran y lo retrasan hasta ser 17º. Gasly vuelve a sorprender: está cuarto. La distancia entre el francés y el argentino es amplia: seis décimas de segundo.
Casi medio segundo de distancia entre Gasly y Colapinto
El francés ocupa el puesto 14 y, por ahora, se clasifica a la Q2 con lo justo. Colapinto está 17º y queda eliminado. Pero ambos van a tener más posibilidades de mejorar los tiempos.
Primera vuelta de Colapinto
El argentino cierra un primer giro cronometrado relativamente lento: queda a más de un segundo y medio de Lando Norris, el líder provisional, y marcha en el puesto 15. Luego, el argentino va a boxes.
Empieza la clasificación
Comienzan a salir los autos a la pista e inicia la clasificación para el Gran Premio de San Pablo.
Comunicado de Alpine sobre el auto de Colapinto
El equipo francés informó que luego del accidente en la carrera sprint los mecánicos de la escudería cambiaron el chasis y la caja de cambios, y que usaron elementos que ya habían sido utilizados con antelación. Por lo tanto, no habrá penalidad para el argentino.
Team Statement on car #43 pic.twitter.com/0BJmYY86hs— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2025
La qualy empezará 15.05
Será una demora corta, ya que la FIA acaba de anunciar que la clasificación comenzará apenas cinco minutos más tarde de lo previsto: será a las 15.05.
El inicio se demora; Lawson y Bearman, penalizados
La Federación Internacional del Automóvil confirma que la clasificación está demorada por trabajos en las defensas del circuito. Además, Liam Lawson (Racing Bulls) recibieron sendas sanciones: el primero sufrió una penalidad de cinco segundos, mientras que el noecelandés recibió un recargo parecido más un punto extra de castigo en su súperlicencia.
El fortísimo impacto de Bortoleto
El piloto brasileño de Sauber sufrió un durísimo accidente en la última vuelta de la carrera sprint. Su auto quedó destrozado y debió ser revisado por los médicos. Finalmente, le dieron de alta. Los datos de la telemetría mostraron que iba a 339km/h y que sufrió impactos equivalentes a 34 y 57 fuerzas G.
DESDE LA CÁMARA DE BORTOLETO— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 8, 2025
Así fue el despiste de Franco Colapinto en la sprint del #BrazilGP.
▶️ Mirá la 🏎️ #Fórmula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fh5dBI1nJt
Alpine pudo arreglar a tiempo el auto de Colapinto
Ya es oficial que Franco Colapinto podrá ser parte de la clasificación para el Gran Premio de San Pablo. Los mecánicos arreglaron la caja de cambios, la suspensión y parte del chasis que quedó dañado tras el despiste en la curva 1, cuando el piloto argentino comenzaba la vuelta 6 de la carrera sprint y marchaba 14º en las posiciones.
La bronca de Colapinto tras el accidente
“Una pena, la verdad. Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, había agua o algo. Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto, tiene varios daños. Intentar volver más fuerte. Varios se fueron ahí, raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima“, dijo Colapinto en declaraciones a ESPN tras su accidente en la carrera sprint.
MORDIÓ EL PIANITO...— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 8, 2025
El accidente de Franco Colapinto en plena carrera sprint del #BrazilGP.
▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VhEF4Ui6Zj
Los mecánicos trabajan y el equipo es optimista
Mientras en el box de Colapinto el trabajo de los mecánicos es incesante. Sobre todo, en la suspensión delantera, dañada por el accidente en la carera sprint. Mientras, el equipo es optimista de cara a la clasificación: “¡Qué bueno que estés bien, Franco Colapinto! El equipo está evaluando los daños en el auto y trabajando duro para arreglarlo de cara a la clasificación", publicó la escudería en su perfil oficial de X (antes, Twitter)
Glad to see you're ok @FranColapinto 💙— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2025
The team is evaluating the car’s damage and working hard to get it fixed for Qualifying 🤝 pic.twitter.com/TmCZYpF11h
Colapinto, por la revancha
Luego del accidente en la curva 1 cuando estaba 14º en la carrera sprint, el argentino Franco Colapinto vuelve a salir a la pista del circuito de Interlagos a bordo de un Alpine. Lo hace desde las 15 (hora de la Argentina) en la clasificación para el Gran Premio de San Pablo.
Seguí leyendo
De La Plata a los Pumas. Jugó dos Mundiales, el conflicto por las corbatas que lo desilusionó y el emotivo regalo a su padre
El valor de un Mundial. Millones, nuevos fans y gloria: la victoria que desató una revolución femenina y provocó un cambio social
"Físicamente me sentía bien". El tenis femenino a cinco sets, la puja por los premios y esa batalla inolvidable de Sabatini-Seles
- 1
Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo
- 2
Franco Colapinto habló tras ser confirmado por Alpine en la temporada 2026 de la F1
- 3
Franco Colapinto seguirá en Alpine durante 2026: fue oficializado por la escudería
- 4
La Fórmula 1 modelo 2026: los pilotos que tienen asegurada su butaca y los lugares que aún no tienen dueño