Franco Colapinto no superó la Q1 y largará en la posición 18 el Gran Premio de San Pablo

No parece ser el mejor fin de semana para el equipo de la bebida energizante. Por un lado, Tsunoda se fue de la pista el viernes y, hasta ahora, no pudo recuperarse de aquel golpe. Quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 19. Pero Verstappen dio la sorpresa: nunca encontró una buena vuelta, protestó a través de la radio, dijo que no tenía ningún tipo de adherencia y tampoco forma parte de la Q2. ¡Afuera en la Q1!