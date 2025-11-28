Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar

“No tuve grip [adherencia] en toda la sesión”, dice Franco Colapinto en ESPN. Y agrega: "Después del FP1 [la única práctica libre] los dos [por él y por Gasly] rompimos mucho el piso: el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó“, se lamenta el piloto argentino.

Colapinto continúa: “El hecho de no tener adherencia y no tener esa carga pura en curvas rápidas es lo que más complica. Y lo que no te hace disfrutar manejar: es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido. Una pena por el piso, creo que es un problema que tienen algunos equipos, nosotros un poco más, obviamente”.