Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la práctica libre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
El argentino sale a la pista en el inicio de la actividad para la penúltima carrera de la temporada
Colapinto vuelve a la pista
Luego de algunos ajustes aerodinámicos en el Alpine, el piloto argentino vuelve a la pista. Ocupa el puesto 18, a 61 milésimas de Gasly, que es 17º.
Sorpresa: Norris está último
El líder del campeonato de pilotos mira a todos desde atrás. Tiene problemas con el auto, que se muestra indócil. El McLaren se va de pista en un par de curvas y el piloto inglés no puede dejar el puesto 20. No es un buen presagio para un fin de semana en el que puede consagrarse como nuevo monarca de la F1. “¿Dónde puedo encontrar 1.6 segundos?“, le pregunta a su ingeniero. Es la distancia con el líder provisional, George Russell (Mercedes).
Mejora Colapinto: 16º
El argentino mejora su tiempo en casi 700 milésimas y sube cuatro puestos en el clasificador. Queda en el puesto 16, y muy cerca de Gasly, que está un lugar más adelante y es apenas 61 milésimas más rápido.
Verstappen, contra Gasly: "¡Mi Dios!"
El neerlandés se enoja con el francés. El campeón del mundo está a punto de tomar una curva por afuera y se encuentra con Gasly por adentro. Y lo insulta sin miramientos: “¡Mi Dios! ¿Quién es este ciego idiota?“.
"¿QUIÉN ES ESTE CIEGO IDIO..."— SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025
🔥 Max Verstappen PICANTE con Pierre Gasly
📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bn1jjNWtK3
Colapinto, último
Una buena vuelta de Esteban Ocon relega al argentino a la última posición de la grilla. Está a 1.235 segundos de la punta (Russell, el líder). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, es bastante más rápido: figura en el puesto 12, a 904 milésimas del líder.
Verstappen se va fuera de los límites de la pista
“La dirección está muy extraña. No sé qué pasa”, dice Max Verstappen luego de irse fuera de la pista. El neerlandés no tiene demasiado margen de maniobra si quiere repetir el título del mundo. Precisa un fin de semana perfecto: ganar la sprint y la carrera del domingo para intentar descontar los 24 puntos que lo separan de Lando Norris, el líder del torneo a falta de dos carreras.
Colapinto sube un puesto: 17º
El argentino hace una vuelta rápida que le permite escalar tres lugares y quedar en el puesto 15. Pero en cuestión de segundos el resto de los pilotos también mejoran y el argentino queda 17. Gasly, en tanto, está en el puesto 14.
Gasly sube al Top 10 y Colapinto se retrasa
El francés ocupa el puesto 9 tras una buena vuelta, y confirmando todo lo bueno que había evidenciado en San Pablo y Las Vegas. Colapinto, en tanto, se retrasa hasta el puesto 18.
Primera vuelta rápida de Colapinto: 13º
El piloto argentino logra poner a su Alpine en el Top 10 en los primeros minutos de la práctica. Figura noveno en la grilla, pero luego cae hasta el puesto 13. Max Verstappen (Red Bull), Nico Hulkenberg (Sauber), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams) ocupan los primeros cuatro lugares.
¡Luz verde!
Se larga la primera y única práctica en Qatar, con la definición del campeonato de pilotos en las sombras. Y la lucha entre Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).
Ocon, contra Alpine
Esteban Ocon, piloto de la escudería Haas, recordó lo que fue su último Gran Premio para el equipo Alpine, hace exactamente un año. Y no fue en buenos términos, precisamente. “Creo que es muy diferente, eso es seguro. No considero que el año pasado fuera el mejor ejemplo de toda mi carrera. Hubo un muy buen momento en Brasil, pero nada más. La vida no era tan agradable como lo es hoy“, dijo el francés en una conferencia de prensa con varios medios europeos.
La agenda de Colapinto para el fin de semana
El semáforo se pondrá en verde para la práctica libre a las 10.30 (hora de la Argentina). La actividad del viernes continuará a las 14.30 con la clasificación para la carrera sprint. El sábado, los motores se encenderán a las 11 para la sprint, mientras que la qualy para el Gran Premio se disputará desde las 15. El Gran Premio de Qatar se largará el domingo a las 13, siempre en horario de la Argentina.
Hola, Franco 👋— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 28, 2025
Stoked for FP1 and Sprint Quali 🤓 pic.twitter.com/85TCkQFsXr
Colapinto, en la penúltima carrera del año
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la única práctica libre en el circuito de Lusail (Qatar), sede de la penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1. Tras el fallido fin de semana en Las Vegas, el piloto argentino buscará encontrar confiabilidad en su Alpine y llegar a sumar sus primeros puntos en el año.
- 1
F1 hoy: qué necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ganar el campeonato 2025
- 2
Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Qatar
- 3
Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
- 4
Franco Colapinto, en Qatar: “El auto de 2026 se ve más competitivo”