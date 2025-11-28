Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la práctica libre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Esteban Ocon, piloto de la escudería Haas, recordó lo que fue su último Gran Premio para el equipo Alpine, hace exactamente un año. Y no fue en buenos términos, precisamente. “Creo que es muy diferente, eso es seguro. No considero que el año pasado fuera el mejor ejemplo de toda mi carrera. Hubo un muy buen momento en Brasil, pero nada más. La vida no era tan agradable como lo es hoy“, dijo el francés en una conferencia de prensa con varios medios europeos.