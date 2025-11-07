Franco Colapinto espera confirmación de Alpine para 2026 en el GP Brasil, en vivo: mensajes y repercusiones

Son varias las versiones que corren por la calle en torno al futuro del piloto argentino. “Se anuncia mañana, viernes, antes del primer entrenamiento”, “se anuncia el sábado”, “el domingo”. Con el correr de las horas, la información se volvió más precisa y lógica: “Mañana (por este viernes), antes de que empiece la actividad”.

Franco Colapinto en San Pablo, antes del inicio del fin de semana de la carrera de Fórmula 1 LA NACION