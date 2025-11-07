LA NACION
en vivo

Franco Colapinto espera confirmación de Alpine para 2026 en el GP Brasil, en vivo: mensajes y repercusiones

El piloto argentino eludió referirse al tema, pero los rumores e indicios son elocuentes; “No lo sé. Voy carrera a carrera”, dijo al ser abordado por periodistas sobre su futuro y el año próximo

La previa del Gran Premio de San Pablo sumó este anuncio "anunciado" y la expectativa es total
La previa del Gran Premio de San Pablo sumó este anuncio "anunciado" y la expectativa es total

El afiche del GP de San Pablo

El afiche del Gran Premio de San Pablo que elaboró la Fórmula 1 incluye al piloto de Ferrari Lewis Hamilton, al local Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Colapinto; se espera que haya muchos aficionados argentinos en Interlagos
El afiche del Gran Premio de San Pablo que elaboró la Fórmula 1 incluye al piloto de Ferrari Lewis Hamilton, al local Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Colapinto; se espera que haya muchos aficionados argentinos en Interlagos

El sugestivo mensaje de Mercado Libre

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, publicó en la red social X una indirecta muy directa: mostró el jueves la imagen de una lapicera (“caneta” en portugués) y dijo “llegará mañana” (por hoy).

¿Y Flavio Briatore?

Flavio Briatore no estaba en San Pablo, ni estará. Por lo tanto, la foto de rigor y el comunicado ya han sido realizados.

Flavio Briatore, director del equipo de Alpine
Flavio Briatore, director del equipo de AlpineAlpine

Cada vez más indicios y rumores

Son varias las versiones que corren por la calle en torno al futuro del piloto argentino. “Se anuncia mañana, viernes, antes del primer entrenamiento”, “se anuncia el sábado”, “el domingo”. Con el correr de las horas, la información se volvió más precisa y lógica: “Mañana (por este viernes), antes de que empiece la actividad”.

Franco Colapinto en San Pablo, antes del inicio del fin de semana de la carrera de Fórmula 1
Franco Colapinto en San Pablo, antes del inicio del fin de semana de la carrera de Fórmula 1LA NACION

Colapinto no quiso confirmarlo aún

Abordado por la prensa, pese a que se trata de un “anuncio” casi “anunciado”, Colapinto no quiso reconocerlo cuando afrontó la curiosidad de los periodistas. “No lo sé. Voy carrera a carrera”, se limitó a contestar.

Franco Colapinto muestra la nueva camiseta Adidas de la selección con el mismo número que lleva su Alpine en la Fórmula 1
Franco Colapinto muestra la nueva camiseta Adidas de la selección con el mismo número que lleva su Alpine en la Fórmula 1

Expectativa por el anuncio de Alpine sobre Colapinto

En la previa del Gran Premio de San Pablo crece la expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto. El argentino sería anunciado este viernes como piloto titular para 2026.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    1

    Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  2. La camiseta de Boca que va usar en San Pablo y el "corte Denver" de asado que lo sorprendió
    2

    Franco Colapinto dio detalles de su encuentro con Rubens Barrichello, agradeció a los argentinos que lo alientan y se ilusionó con Boca

  3. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    3

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

  4. El inesperado resultado de Alpine en Interlagos el año pasado y la sed de revancha de Colapinto
    4

    Franco Colapinto: el recuerdo del inesperado resultado de Alpine en Interlagos en 2024 y la sed de revancha

Cargando banners ...