Franco Colapinto espera confirmación de Alpine para 2026 en el GP Brasil, en vivo: mensajes y repercusiones
El piloto argentino eludió referirse al tema, pero los rumores e indicios son elocuentes; “No lo sé. Voy carrera a carrera”, dijo al ser abordado por periodistas sobre su futuro y el año próximo
El afiche del GP de San Pablo
El sugestivo mensaje de Mercado Libre
Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, publicó en la red social X una indirecta muy directa: mostró el jueves la imagen de una lapicera (“caneta” en portugués) y dijo “llegará mañana” (por hoy).
Llega mañana pic.twitter.com/YFnCcM08Mv— Sean Summers (@SeanSummers_) November 6, 2025
¿Y Flavio Briatore?
Flavio Briatore no estaba en San Pablo, ni estará. Por lo tanto, la foto de rigor y el comunicado ya han sido realizados.
Cada vez más indicios y rumores
Son varias las versiones que corren por la calle en torno al futuro del piloto argentino. “Se anuncia mañana, viernes, antes del primer entrenamiento”, “se anuncia el sábado”, “el domingo”. Con el correr de las horas, la información se volvió más precisa y lógica: “Mañana (por este viernes), antes de que empiece la actividad”.
Colapinto no quiso confirmarlo aún
Abordado por la prensa, pese a que se trata de un “anuncio” casi “anunciado”, Colapinto no quiso reconocerlo cuando afrontó la curiosidad de los periodistas. “No lo sé. Voy carrera a carrera”, se limitó a contestar.
Expectativa por el anuncio de Alpine sobre Colapinto
En la previa del Gran Premio de San Pablo crece la expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto. El argentino sería anunciado este viernes como piloto titular para 2026.
