Franco Colapinto habló antes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Cuerpos al límite, transpiración incesante. Pilotos en su pico de extenuación. Imágenes habituales del Gran Premio de Singapur, considerada unánimemente como la prueba más exigente a nivel físico en toda la temporada de la Fórmula 1. Franco Colapinto ya sabe de que se trata: el año pasado, cuando debutó en la categoría, terminó 12° y a solo siete milésimas de su compañero de entonces en Williams, el tailandés Alex Albon.

Ahora, la situación es diferente. A partir de este viernes, cuando comiencen los ensayos (6.30 y 10 de nuestro país), el pilarense deberá seguir lidiando con el poco confiable rendimiento de su A525 de Alpine, la escudería que marcha última en el Campeonato de Constructores. ¿La ventaja? Ya conoce los secretos del circuito urbano de Marina Bay, de 4927 metros de recorrido y 19 curvas. La dificultad se basa en los muros cercanos y una superficie irregular, bajo condiciones extremas de humedad.

El 22 de septiembre del año pasado: el achaque físico de Franco Colapinto después de soportar el calor y la humedad del Gran Premio de Singapur Jayce Illman - Getty Images AsiaPac

Hace un año, Colapinto consumó una gran largada en la que avanzó tres posiciones para entrar en zona de puntos, gracias a una frenada más tardía que la de sus rivales en la primera curva, que incluso provocó una queja de Albon en la radio. El piloto N° 43 permaneció 29 vueltas entre los diez primeros antes de caer al 11º lugar tras su parada en boxes. Finalmente, fue duodécimo.

“Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único es algo que sentí el año pasado por primera vez así que este año he dedicado tiempo a un entrenamiento centrado en el calor para prepararme para las condiciones extremas”, dijo Colapinto en declaraciones oficiales de Alpine.

Franco Colapinto, cuando corría para Williams, en la cita en Singapur

“La pista en sí es muy divertida de conducir. Es rápida, tiene muchas combinaciones de curvas técnicas y por lo general las carreras son bastante buenas. Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado en la primera curva ¡muy muy tarde en los frenada!"

“Estoy emocionado de salir a correr bajo las luces; siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para poder visitar como deporte. Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos juntar todo para un fin de semana exitoso”.

Racing into the night 🌙



Join @PaulAron16 for a lap under the lights at the Marina Bay Circuit - one of the most physically demanding tracks on the calendar.@eni @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/GxveKfFUpz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 30, 2025

Las diferencias con Gasly

Once grandes premios desanduvo Colapinto en Alpine, y un total de veinte carreras lleva en dos años en la Fórmula 1. Los números fríos del actual curso reflejan que no sumó puntos y que, en el mano a mano con su compañero de equipo, Pierre Gasly, aún viaja por detrás en la comparación de posiciones en la qualy y el clasificador final: siete a cuatro se impone en los dos rubros el francés. Sin embargo, el rendimiento del argentino dispara una evolución que posibilitó superar al galo en los últimos episodios del calendario.

Staying cool in Singapore 🥵🇸🇬 How do F1 drivers do it?



David Thompson, Human Performance Manager at the team shares the cutting-edge strategies that keep the team cool, focused, and race-ready. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 1, 2025

El ritmo de carrera que señaló Colapinto en el último Gran Premio de Azerbaiyán lo impuso por 0,024 segundos por sobre Gasly, pero el dato que se destaca es que no se trató de un suceso aislado. Desde antes de entrar en el receso, con la visita al circuito de Hungaroring, y hasta la prueba en el circuito urbano de Bakú,el pilarense batió al francés en tres de las cuatro carreras: Monza también lo descubrió por encima, mientras que en Zandvoort las diferentes estrategias y uso de compuestos de neumáticos impidieron ejecutar una medición, aunque el GP de Países Bajos se enseñó como la actuación más convincente del argentino en el año.

El francés anticipó lo que vendrá: “Después de un fin de semana difícil en Bakú estamos listos para darlo todo una vez más en lo que es una de las pistas más extremas de la temporada. El circuito callejero de Marina Bay es difícil lo que significa que la máxima concentración es clave”. Y enseguida, el piloto N° 1 especificó: “Es una vuelta larga y técnica y es muy exigente físicamente debido al calor incluso de noche. Perdemos algo así como cinco kilos de peso como pilotos durante la carrera de dos horas y todo eso en fluidos por lo que asegurarnos de que estamos hidratados y mantener baja la temperatura de nuestro cuerpo es enormemente importante”.