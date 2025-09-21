Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el veredicto de otra carrera accidentada

Último, decimonoveno, a una vuelta del ganador Max Verstappen (Red Bull), que dominó el Gran Premio de Azerbaiyán, imponiéndose a George Russell (Mercedes). ¿Último, al margen del abandono prematuro de Piastri? Podría juzgarse el manejo de Franco Colapinto solo por el resultado obtenido en Bakú, por su posición final. Si así se hiciera muy lejos se estaría de llegar a un justo veredicto.

En rigor, Franco Colapinto terminó último la 17ª carrera del año, inmediatamente por detrás de su compañero Pierre Gasly que solo logró adelantarlo con neumáticos más rápidos y más nuevos, faltando cuatro vueltas para el final. En realidad la pregunta clave en función de su situación como piloto “rookie” en su segunda temporada parcial de Fórmula 1 es: ¿Ha hecho lo suficiente, ha cumplido con lo necesario como para ganarse la supervivencia y el derecho a continuar en el equipo Alpine el año próximo?

El Alpine de Colapinto sigue sin dar respuestas de rendimiento convincentes Darko Bandic� - AP�

Reunidas las pruebas e indicios necesarios, el veredicto es sí. Cumplió, con creces y en el equipo lo saben bien. Y también tienen en cuenta las circunstancias, fuera del control de Franco que propiciaron el resultado. Esta ubicación final puede parecer mala para él, pero también para Gasly, que finalizó en la 18º posición. Sucede que el francés es su referencia.

Todos en el paddock de la F1 reconocen que los Alpine pueden sostener ritmos en carrera capaces de situarlos entre los primeros 10 o 12. Dependen de circunstancias externas muy favorables o de algún milagro. No lo hubo en Bakú porque todos los autos de otros equipos que rodeaban a Colapinto y Gasly han venido siendo siempre más veloces y consistentes en las últimas carreras. Y fue así que se llegó a un resultado y al veredicto favorable a Colapinto.

Colapinto llegó a figurar 13° en el Gran Premio de Azerbaiyán; luego, pagó el precio de un toque en la parte de atrás de su auto James Sutton - Formula 1 - Formula 1

Estrategia elaborada el sábado

La estrategia para la carrera, con Franco arrancando desde la decimosexta plaza y Gasly desde la decimoctava, la determinó Alpine según los datos reunidos en el segundo entrenamiento libre del viernes. Quedaban descartadas las gomas blandas y el plan consistía en una única parada (elección de casi todos los equipos). Pirelli calculaba que era más rápido arrancar con los duros y terminar con los blandos. Se disponía, así, de una mejor opción en el caso de la aparición de coches de seguridad que, se suponía, iban a aparecer en buen número, pero no los hubo a excepción del propiciado por el accidente de Oscar Piastri en la primera vuelta. A priori, con Gasly como “piloto 1” de la escuadra, se decidió que fuese el francés que empezaría con los duros.

Lo cierto es que Franco adelantó por méritos propios a dos coches, Oliver Bearman, en la primera vuelta y a Lance Stroll en la sexta. Se ponía así 13º teniendo en cuenta el abandono de Oscar Piastri (McLaren). Sus tiempos eran iguales o marginalmente mejores que los de sus seguidores, Stroll, Bearman, Hulkenberg y Gasly. El francés no podía progresar, seguramente cuidando el calzado. Colapinto también procuraba hacer lo mismo. Estaba con un chasis y caja de cambios nuevos adoptados tras el choque del sábado en la curva 4. Sabía que iba a ser difícil aguantar al Haas que lo seguía.

El trabajo en boxes con Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán Mark Thompson - Getty Images Europe

Oliver Bearman tenía potencialmente un ritmo en torno a medio segundo por vuelta más rápido se había visto en la FP2 del viernes con los neumáticos amarillos. Incluso Nico Hulkenberg venía más atrás tras tocarse con Esteban Ocon con el otro Haas y era más rápido con el mismo calzado.

Esperando el llamado

El argentino miraba hacia atrás y esperando la llamada de su box para cambiar neumáticos y pasar a los duros. Su choque del sábado ya era historia y se había aclarado que lo sucedido generaría una “deuda”. Los neumáticos de compuesto medio deberían haber durado entre 20 y 23 vueltas, pero Alpine tiende a hacer cambios prematuros. El rendimiento de las gomas medias no había decaído y había margen para seguir en pista varias vueltas más. Aún así, le llegó la orden, quizás para evitar que lo adelantara Esteban Ocon, que tenía más ritmo.

Franco recibió el calzado duro en la ronda 16 y salió justo por delante de Alex Albon, que venía recuperando terreno después de haber largado desde la 19º posición. Ansioso por adelantarlo, Albon lo chocó en el neumático trasero izquierdo. Trompo de Franco, perdió en torno a unos 10 segundos en la maniobra de recuperación. Su alerón delantero había perdido algo de carga y también la eficacia del fondo del coche terminaría afectándolo al averiarse un sello que impide que el aire se entrometa en los mecanismos ocultos en los pontones laterales. De ahí en más tuvo que hacer una carrera de recuperación con un coche que, iba a comprobarse una vez más, tenía muy poco podía brindarle.

El toque de Albon a Colapinto en el GP de Bakú

Comentaba Franco al final: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared y después el alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”

Gasly hizo durar su calzado de banda blanca (compuesto duro), hasta la vuelta 35 y cuando volvió a pista con neumáticos de banda amarilla quedaba a las espaldas del argentino con un compuesto que podía ser de un segundo a segundo y medio más rápido. En la vuelta 48 el francés hizo su maniobra de adelantamiento.

En la lucha por los puestos del podio, Verstappen iba rumbo a su cuarta victoria del año. George Russell (ligeramente engripado) se recuperaba de la quinta posición de largada para superar a Carlos Sainz (Ferrari), que lograba el primer podio de ese equipo desde el G.P. de Bélgica en 2021.

Painful outcome to today's #AzerbaijanGP.



Seven to go, next up: Singapore. pic.twitter.com/oxsVGtEutV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025

¿Dónde podría haber terminado Colapinto de no haber sido víctima de la ansiedad de su ex compañero Albon en Williams (al que recargaron 10 segundos por la maniobra)? Ni él ni Gasly tenían un ritmo de carrera que podía aspirar, siendo optimistas, a situarse más allá de una decimoquinta o decimocuarta posición. Prueba de ello es que Hulkenberg, Albon y Esteban Ocon, que habían largado por detrás de Colapinto acabaron bastante más adelante. Y Gasly, con una mejor estrategia y en una carrera lineal sin incidentes reseñables para él, solo acababa a poco más de dos segundos por delante de Franco.

Ya pensando en la próxima carrera que será en la húmeda y calurosa Singapur, Franco concluía: “No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas, así que hay que mejorar”.

Eso correrá por cuenta del equipo. Hasta momento ya van tres carreras que demuestra estar a la altura o ser más rápido que Gasly y que en carrera es consistente y seguro. Por eso, el veredicto favorable.

El resumen de la carrera