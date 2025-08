Franco Colapinto habló después del 18° puesto en el Gran Premio de Hungría

Todos coinciden después del fin de semana en el Gran Premio de Hungría: hay que dar vuelta de página y pensar en mejorar durante este receso de tres semanas de la Fórmula 1. Tanto la escudería Alpine como sus pilotos hablan de “una carrera para el olvido”, a juzgar por el 18° puesto de Franco Colapinto y el 19° lugar de Pierre Gasly, después de una penalización de 10 segundos.

Mientras McLaren ostenta un dominio abrumador con su 1-2 de Lando Norris y Oscar Piastri, Red Bull padece muchos inconvenientes luego de cuatro títulos mundiales consecutivos, y que Max Verstappen apenas alcanzó este domingo el 9° lugar. Pero claro: mucho peor es la situación de Alpine, último entre las diez escuderías en la temporada 2025.

"FUE UNA CARRERA PARA EL OLVIDO, UN DESASTRE", la cruda reflexión de Franco Colapinto tras quedar 18° en el #HungarianGP.



Entre los problemas en la partida y sobre todo en el trabajo de los ingenieros en los boxes, Colapinto habló de su paso por Hungaroring: “No fue mala la largada en sí, tuve nada de grip atrás y me fui afuera en la curva 2; había ganado un puesto y después perdí muchos, así que una pena eso. Después paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo en las dos paradas. Luego tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos al haber parado tan temprano. Así que habré perdido otros 15 o 20 segundos”.

Como balance, el pilarense explicó: “Fue una carrera para el olvido; no creo que hayamos tenido tan mal ritmo pero fue un desastre, la verdad. La carrera en sí no fue buena. No la escrutamos bien, tuvimos errores en la largada y en los pitstops”.

¡Atención! Así fueron las dos paradas largas que tuvo Franco Colapinto en los boxes.



Y en relación a lo que viene, con este receso de tres semanas hasta la prueba en Países Bajos, afirmó: “Hay que seguir trabajando pero no viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”.

El mal domingo de Colapinto comenzó con una mala salida: después de pasarse de pista en la segunda curva del circuito de Hungaroring, les permitió a varios rivales arrebatarle el 14° puesto desde donde había partido. Así fue como se les esfumaron parte de sus ilusiones apenas 40 segundos después de lanzada la largada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, 18° y 19° respectivamente en Hungría Clive Rose - Getty Images Europe

El argentino había arrancado en la grilla por delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Niko Hulkenberg (Sauber), Alex Albon (Willams) y Yuki Tsunoda (Red Bull, desde el pitlane), y quedó en el 18° lugar después de esa mala maniobra, en la que perdió el control y se fue a la derecha del trazado.

Pero lo peor llegaría con los sucesivos errores de Alpine en las dos paradas para el cambio de neumáticos, ya que en cada una de ambas pausas, los ingenieros tardaron más de 7 segundos, complicaciones suficientes para estropear una carrera en la que el argentino mostraba un ritmo aceptable, después del buen rendimiento en la clasificación del sábado, en la que llegó hasta la Q2.

Franco no lo puede creer!



Debido a las continuas contingencias, Colapinto maldijo en ambas ocasiones a través de la radio con su ingeniero Stuart Barlow.“Vamos hombre, por el amor de Dios...”, una frase que en inglés equivale a un insulto.