Franco Colapinto les dio una sorpresa a sus fans antes de la carrera en Interlagos

Franco Colapinto ya les dio un shot de felicidad a sus seguidores el viernes, cuando Alpine confirmó que será piloto de Fórmula 1 por un año más, en 2026. Pero eso no fue todo. Este sábado, el piloto argentino aprovechó la algarabía del público que fue a verlo a Interlagos, en Brasil, y orquestó junto a su equipo una sorpresa.

El pilarense se camufló como si fuese personal de la organización del Fan Zone y se movió entre la gente sin que nadie se diera cuenta, hasta que finalmente develó que quien estaba detrás de ese look con pelo largo, lentes de sol y gorra era él.

En videos que difundió Alpine, se ve el proceso de transformación de Colapinto, arriba de una trafic. Primero se puso una peluca, sobre ella una gorra bordó para no perder el cabello artificial, unos anteojos de sol espejados y un bigote rojizo.

Colapinto camuflado en Interlagos

Cuando se bajó de la camioneta ya disfrazado se lo vio con la campera que usa el personal del staff del Gran Premio de San Pablo, aunque con un detalle inconfundible: las zapatillas que Bizarrap, uno de sus principales sponsors y además su amigo, hizo en conjunto con Adidas.

Así vestido, Colapinto fue para la zona del escenario y se ubicó entre el público y la tarima, al igual que otros integrantes del equipo organizador. Incluso simuló querer mantener bajo control la llegada de Ollie Bearman y Esteban Ocon, como parte de la seguridad, a pocos centímetros de sus fans, que estaban con carteles para alentarlo.

Colapinto simula ser parte de la seguridad de Ocon

En un momento, la presentadora le dio la bienvenida a Pierre Gasly, también de Alpine, y le preguntó por su compañero de equipo Colapinto. “No lo vi hoy, no sé, perdón, no lo vi a Franco”, sostuvo, como parte del complot.

En eso, y todavía vestido de staff, el argentino subió al escenario, y despertó gritos y festejos en la tribuna. “¡Franco Colapinto!“, gritó la locutora para arengar a la gente. Fiel a su estilo relajado, aprovechó para saludar y después sacarse fotos con los que lo fueron a alentar, muchos de ellos argentinos, que no salían de su asombro.

Agenda

Este sábado, Colapinto salgó en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil a las 10.55 y minutos después despistó. Más tarde, a las 14.55, tiene que afrontar la clasificación para mañana.

En la práctica, el argentino concluyó en el puesto 16, por delante de Tsunoda (20º), Hamilton (19º), Leclerc (18º) y Verstappen, y a lo largo de la carrera fue achicando margen respecto a Gasly, que salió séptimo.

Tras el gran anuncio de Alpine sobre su continuidad para la próxima temporada, Colapinto expresó: “Sé que va a ser un año mucho mejor que 2025, el auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparadas con los problemas que tuvimos este año, así que estoy con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.