Agenda de TV del sábado: Fórmula 1 en Brasil, torneo Clausura, Messi, ligas de Europa y Abierto de Palermo

Automovilismo, fútbol, rugby, polo, tenis y más en la oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet

Franco Colapinto, en busca de conseguir un buen resultado en el Sprint y en la clasificación del GP de Brasil
Franco Colapinto, en busca de conseguir un buen resultado en el Sprint y en la clasificación del GP de BrasilSam Bloxham - LAT Images

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 8 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Racing vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 17 Huracán vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19.15 Talleres vs. Platense. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 21.30 San Martín de San Juan vs. Lanús. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 21.30 Unión vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Maravilla Martínez, la esperanza del gol para Racing
Maravilla Martínez, la esperanza del gol para RacingGonzalo Colini - La Nación

Primera Nacional

  • 19.40 Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto, por la semifinal del Reducido. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.10 Morón vs. Deportivo Madryn. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana

  • 15.30 Real Pilar vs. Comunicaciones. Dsports (611/1611 HD)
  • 15.30 Midland vs. Fénix. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Premier League

  • 9.30 Tottenham vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 12 Everton vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 12 West Ham vs. Burnley. Disney+ Premium
  • 14.30 Sunderland vs. Arsenal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 17 Chelsea vs. Wolverhampton. Disney+ Premium
Alejandro Garnacho empieza a sumar minutos y goles con la camiseta de Chelsea
Alejandro Garnacho empieza a sumar minutos y goles con la camiseta de ChelseaJohn Walton - PA

Liga de España

  • 10 Girona vs. Alavés. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 12.15 Sevilla vs. Osasuna. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
  • 14.30 Atlético de Madrid vs. Levante. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 Espanyol vs. Villarreal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

Serie A

  • 11 Lecce vs. Hellas Verona. Disney+ Premium
  • 11 Como vs. Cagliari. Disney+ Premium
  • 14 Juventus vs. Torino. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16.45 Parma vs. Milan. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)

MLS

  • 22 Inter Miami vs. Nashville, por los playoffs. Apple TV
A todo o nada: Lionel Messi, protagonista de un partido decisivo para Inter Miami
A todo o nada: Lionel Messi, protagonista de un partido decisivo para Inter Miami LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ligue 1

  • 13 Olympique Marsella vs. Brest. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 15 Le Havre vs. Nantes. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 17.05 Monaco vs. Lens. Disney+ Premium

Bundesliga

  • 11.30 Hamburgo vs. Borussia Dortmund. Disney+ Premium
  • 11.30 Hoffenheim vs. Leipzig. Disney+ Premium
  • 11.30 Union Berlin vs. Bayern Munich. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 11.30 Bayer Leverkusen vs. Heldenheim. Disney+ Premium
  • 14.30 Borussia Mönchengladbach vs. FC Köln. Disney+ Premium

EFL Championship

  • 9.30 Blackburn Rovers vs. Derby County. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
  • 12 Stoke City vs. Coventry. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)

Primera C

  • 19 Ituzaingó vs. Sportivo Barracas. Dsports+ (613/1613 HD)

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 Uganda vs. Chile. Dsports (610/1610 HD)
  • 9.30 Chequia vs. Burkina Faso. Dsports (616/1616 HD)
  • 10 Mali vs. Australia. Dsports (618/1618 HD)
  • 10.30 Francia vs. Canadá. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 11.45 Estados Unidos vs. Tayikistán. Dsports (617/1617 HD)
  • 12.15 Paraguay vs. Panamá. Dsports (614/1614 HD)
  • 12.45 Irlanda vs. Uzbekistán. Dsports (616/1616 HD)
  • 12.45 Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda. Dsports (618/1618 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 10.55 Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
  • 14.55 La clasificación del GP de Brasil. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
Max Verstappen, ganador en Brasil en 2024 con su Red Bull
Max Verstappen, ganador en Brasil en 2024 con su Red BullYURI CORTEZ - AFP

TENIS

ATP de Atenas

  • 12 La final, con Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti. Disney+ Premium

ATP de Metz

  • 12.30 La final, con Cameron Norrie vs. Learner Tien. Disney+ Premium

WTA Finals

  • 13 Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, la final, desde Riad. Disney+ Premium

WTA Tucumán Open

  • 18 Las semifinales. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

RUGBY

Test matches

  • 9.30 Irlanda vs. Japón. Disney+ Premium
  • 12 Escocia vs. Nueva Zelanda. Disney+ Premium
  • 14.30 Inglaterra vs. Fiji. Disney+ Premium
  • 14.30 Italia vs. Australia. Disney+ Premium
  • 17 Francia vs. Sudáfrica. Disney+ Premium
Cheslin Kolbe, una de las estrellas de los Springboks, que se medirán con Francia en un duelo estelar
Cheslin Kolbe, una de las estrellas de los Springboks, que se medirán con Francia en un duelo estelarThibault Camus - AP

URBA

  • 18 San Luis vs. Champagnat, el repechaje por un cupo en el Top 14. Disney+ Premium

POLO

Abierto de Palermo

  • 14 La Natividad-La Dolfina vs. La Zeta-Kazak. Disney+ Premium
  • 16.30 UAE Polo vs. Sol de Agosto. Disney+ Premium

BÁSQUETBOL

NBA

  • 0.30 (del domingo) Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)

Liga Nacional

  • 11.30 Instituto vs. La Unión. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Liga Sudamericana

  • 17.30 Universitario de Sucre vs. Ferro. Dsports (611/1611 HD)
  • 20.30 Olimpia Kings vs. Jorge Guzmán. Dsports (611/1611 HD)

Liga ACB de España

  • 15 Rio Breogan vs. Gran Canaria. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 11 Defensores de Banfield vs. River. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
  • 15 Ciudad Vóley vs. Vélez. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
  • 18 San Lorenzo vs. Boca. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
  • 21 Waiwen vs. Monteros. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)

MOTOCICLISMO

Gran Premio de Portugal

  • 7.45 La prueba de clasificación para la carrera sprint. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 11.30 La carrera sprint. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
El español Marc Márquez, campeón del MotoGP
El español Marc Márquez, campeón del MotoGP

GOLF

European Tour

  • 4 Abu Dhabi Championship, la tercera jornada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

ARTES MARCIALES MIXTAS

UFC Night

  • 21 Gabriel Bonfim vs. Randy Brown. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
