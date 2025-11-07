Agenda de TV del sábado: Fórmula 1 en Brasil, torneo Clausura, Messi, ligas de Europa y Abierto de Palermo
Automovilismo, fútbol, rugby, polo, tenis y más en la oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet
- 5 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 8 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Racing vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 17 Huracán vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19.15 Talleres vs. Platense. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 21.30 San Martín de San Juan vs. Lanús. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 21.30 Unión vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Primera Nacional
- 19.40 Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto, por la semifinal del Reducido. Dsports (610/1610 HD)
- 21.10 Morón vs. Deportivo Madryn. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Primera B Metropolitana
- 15.30 Real Pilar vs. Comunicaciones. Dsports (611/1611 HD)
- 15.30 Midland vs. Fénix. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Premier League
- 9.30 Tottenham vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 12 Everton vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 12 West Ham vs. Burnley. Disney+ Premium
- 14.30 Sunderland vs. Arsenal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 17 Chelsea vs. Wolverhampton. Disney+ Premium
Liga de España
- 10 Girona vs. Alavés. Dsports2 (612/1612 HD)
- 12.15 Sevilla vs. Osasuna. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
- 14.30 Atlético de Madrid vs. Levante. Dsports (610/1610 HD)
- 17 Espanyol vs. Villarreal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Serie A
- 11 Lecce vs. Hellas Verona. Disney+ Premium
- 11 Como vs. Cagliari. Disney+ Premium
- 14 Juventus vs. Torino. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16.45 Parma vs. Milan. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
MLS
- 22 Inter Miami vs. Nashville, por los playoffs. Apple TV
Ligue 1
- 13 Olympique Marsella vs. Brest. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 15 Le Havre vs. Nantes. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 17.05 Monaco vs. Lens. Disney+ Premium
Bundesliga
- 11.30 Hamburgo vs. Borussia Dortmund. Disney+ Premium
- 11.30 Hoffenheim vs. Leipzig. Disney+ Premium
- 11.30 Union Berlin vs. Bayern Munich. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 11.30 Bayer Leverkusen vs. Heldenheim. Disney+ Premium
- 14.30 Borussia Mönchengladbach vs. FC Köln. Disney+ Premium
EFL Championship
- 9.30 Blackburn Rovers vs. Derby County. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
- 12 Stoke City vs. Coventry. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
Primera C
- 19 Ituzaingó vs. Sportivo Barracas. Dsports+ (613/1613 HD)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Uganda vs. Chile. Dsports (610/1610 HD)
- 9.30 Chequia vs. Burkina Faso. Dsports (616/1616 HD)
- 10 Mali vs. Australia. Dsports (618/1618 HD)
- 10.30 Francia vs. Canadá. Dsports+ (613/1613 HD)
- 11.45 Estados Unidos vs. Tayikistán. Dsports (617/1617 HD)
- 12.15 Paraguay vs. Panamá. Dsports (614/1614 HD)
- 12.45 Irlanda vs. Uzbekistán. Dsports (616/1616 HD)
- 12.45 Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda. Dsports (618/1618 HD)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 10.55 Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
- 14.55 La clasificación del GP de Brasil. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
TENIS
ATP de Atenas
- 12 La final, con Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti. Disney+ Premium
ATP de Metz
- 12.30 La final, con Cameron Norrie vs. Learner Tien. Disney+ Premium
WTA Finals
- 13 Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, la final, desde Riad. Disney+ Premium
WTA Tucumán Open
- 18 Las semifinales. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
RUGBY
Test matches
- 9.30 Irlanda vs. Japón. Disney+ Premium
- 12 Escocia vs. Nueva Zelanda. Disney+ Premium
- 14.30 Inglaterra vs. Fiji. Disney+ Premium
- 14.30 Italia vs. Australia. Disney+ Premium
- 17 Francia vs. Sudáfrica. Disney+ Premium
URBA
- 18 San Luis vs. Champagnat, el repechaje por un cupo en el Top 14. Disney+ Premium
POLO
Abierto de Palermo
- 14 La Natividad-La Dolfina vs. La Zeta-Kazak. Disney+ Premium
- 16.30 UAE Polo vs. Sol de Agosto. Disney+ Premium
BÁSQUETBOL
NBA
- 0.30 (del domingo) Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
Liga Nacional
- 11.30 Instituto vs. La Unión. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Liga Sudamericana
- 17.30 Universitario de Sucre vs. Ferro. Dsports (611/1611 HD)
- 20.30 Olimpia Kings vs. Jorge Guzmán. Dsports (611/1611 HD)
Liga ACB de España
- 15 Rio Breogan vs. Gran Canaria. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 11 Defensores de Banfield vs. River. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
- 15 Ciudad Vóley vs. Vélez. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
- 18 San Lorenzo vs. Boca. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
- 21 Waiwen vs. Monteros. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
MOTOCICLISMO
Gran Premio de Portugal
- 7.45 La prueba de clasificación para la carrera sprint. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 11.30 La carrera sprint. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
GOLF
European Tour
- 4 Abu Dhabi Championship, la tercera jornada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
ARTES MARCIALES MIXTAS
UFC Night
- 21 Gabriel Bonfim vs. Randy Brown. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. La F1 con Colapinto en Brasil, Rosario Central-San Lorenzo por el Clausura y fútbol de Europa
TV y streaming del jueves. Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League
TV y streaming del martes. Liverpool vs. Real Madrid y PSG vs. Bayern Munich en la Champions League, el WTA Finals y la NBA
Más leídas de Deportes
- 1
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2
- 2
La lista de convocados de la selección argentina para el amistoso con Angola
- 3
Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
- 4
Guillermo Angaut: jugó dos Mundiales con los Pumas, el conflicto por las corbatas y el emotivo regalo a su padre