Franco Colapinto mostró los secretos del circuito de Monza en el simulador de Alpine

Como ya es costumbre, la escudería Alpine publicó en sus redes sociales un video de Franco Colapinto realizando una vuelta al circuito en el que se correrá la carrera de Fórmula 1 del fin de semana. En este caso, el pilarense de 22 años recorrió el trazado de Monza, sede del Gran Premio de Italia, y también llamado “el templo de la velocidad”.

“Hola chicos, soy Franco. Estamos aquí en Monza. Vamos a comer pizza y a correr”, comienza el piloto argentino. Y continúa: “Los voy a llevar a correr una vuelta en el Templo de la Velocidad. Vamos a la última curva, Parabolica, aquí. Es muy, muy rápido”, dice el corredor de Alpine antes de acelerar a fondo y comenzar el giro.

“Especialmente al empezar la vuelta, hay que prepararse bien en esa última curva, porque tenemos una larga recta después. Empezamos la vuelta aquí. Y después tenemos el DRS. Así que tenemos un largo DRS hasta la T1 (primera curva). Frenamos en el cartel de 150 metros. Y lo hacemos muy, muy duro”, grafica Colapinto.

La vuelta continúa: “Tratamos de acercarnos al pianito y tocarlo, al igual que al segundo. Hacemos la salida con la tracción. Es importante salir bien, porque tenemos luego una recta muy larga. Y luego, a la segunda chicana. Especialmente aquí, tenemos que usar toda la pista, ir hasta la salchicha en el pianito interno. Y luego, usar toda la pista en la salida”.

Al promediar el giro, Colapinto cuenta cómo seguir: “Pasamos cerca de la grava allí. Y luego vamos a las Lesmos. Lesmo 1 y Lesmo 2. Lesmo 1 es realmente una linda curva. Lesmo 2 es un poco más rápida normalmente. Pero tenemos que prepararnos mucho más en esa salida. Tenemos que mantener las velocidades mínimas lo más altas posibles. Porque después viene otra zona de DRS hacia Ascari. Es un cambio de dirección muy bueno. Estamos desplazados después de esa primera izquierda. Ahora hacia la izquierda y luego a la derecha. Encaramos muy buenas curvas. Y muy baja fuerza”, relata el argentino de Alpine".

La vuelta se termina: “Es un poco complicado para los corredores con el equilibrio. Estamos luchando por el equilibrio. La parte trasera está moviendo mucho. Y luego vamos a la última curva, Parabolica. Los neumáticos están muriendo un poco aquí. La temperatura está muy alta. Tenemos que mantenernos en control del auto. Pero así es una vuelta en Monza. Siempre es una buena carrera aquí en Monza. No puedo esperar.”.

Por qué no estará en la primera práctica del viernes

El equipo Alpine de Fórmula 1 anunció que el estonio Paul Aron, habitual piloto de reserva, tomará parte de la primera práctica libre en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se correrá este domingo. Aron, que ya tuvo dos experiencias similares este mismo año a bordo de un Sauber, manejará el auto del argentino Franco Colapinto, quien comenzará su actividad del fin de semana en el segundo ensayo del viernes, previsto para las 12 del mediodía (hora de la Argentina). “Nos vemos en Monza”, escribió el estonio en su cuenta de Instagram junto a la confirmación oficial del equipo.

No se trata de una alarma para el futuro de Colapinto en la Fórmula 1, sino de una cuestión meramente reglamentaria: cada auto debe ser cedido dos veces al año a un piloto de reserva. El australiano Jack Doohan, por ejemplo, le prestó su monoplaza -cuando todavía era el segundo piloto de Alpine- al japonés Ryo Hirakawa en la segunda carrera de la temporada, corrida en el circuito nipón de Suzuka. El francés Pierre Gasly, primer piloto de Alpine, aún no prestó su auto en lo que va de la campaña. Después del GP de Italia, al calendario le quedarán ocho carreras. En dos de ellas, el corredor galo deberá prestar su asiento a un piloto de reserva para cumplir con las reglas.