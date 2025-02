Franco Colapinto reveló qué es lo que más lo atrajo de Alpine y confesó cómo se lleva con la presión

Tras la presentación oficial de la temporada de la Fórmula 1, este martes en el O2 Arena de Londres, en una ceremonia que la organización de la categoría realizó para que todas las escuderías que participarán desde el 13 de marzo dejen al descubierto sus nuevos modelos, Franco Colapinto se prestó a una charla con Telenoche fuera de ese ámbito. El piloto de reserva en Alpine no estuvo en el estadio londinense en esas dos horas, pero sí realizó tareas de promoción para el equipo en la capital inglesa.

Tras su paso por Williams durante las últimas nueve carreras de 2024, el argentino alimenta expectativas sobre su posible presencia en la grilla ya avanzado el torneo. Por ahora, son especulaciones. El francés Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan serán los que comenzarán el campeonato al volante de los dos autos de la marca, la quinta que fue presentada en medio de un espectacular show que incluyó números musicales.

Franco Colapinto es uno de los pilotos de reserva de Alpine, que este martes presentó su modelo 2025 y a los dos titulares: Gasly y Doohan. @alpinef1team

“Haberme sumado a un equipo que quiere volver a la victoria es algo muy lindo. Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmar y estoy feliz y agradecido por la oportunidad de seguir acá cerca”, señaló el argentino, en un mano a mano a pasos de uno de los autos de la escudería francesa.

“Cuando empecé y tenía buenos resultados, muchos equipos llamaban a mis managers y a la gente de Williams. Después, se fueron reduciendo y quedó Alpine como la ideal, la que me puede dar la oportunidad de tener una butaca en el futuro y que tiene mucha historia, con personas como Flavio (Briatore), que tienen claros los objetivos”, explicó.

“Me llega lo manija que está la gente conmigo. Esperaron tanto tiempo en la Argentina para volver a tener un piloto en la Fórmula 1 y haber sido yo, haber logrado buenos resultados, llevar la bandera argentina y haber dejado una marca en la categoría en sólo nueve carreras, fue algo muy especial para mí”, describió el piloto. “Fui esas nueve carreras con la idea de demostrar que me merecía un asiento en la Fórmula 1″, sumó Franco.

🎙ENTREVISTA DE FRANCO COLAPINTO EN TELENOCHE



"Haber llevado la bandera argentina arriba y haber dejado una marca en la Fórmula 1 en solamente 9 carreras, que son las que tuve, fue algo muy especial para mí” pic.twitter.com/muEnUQVJBG — FC43 (@dailycolapinto) February 19, 2025

“Tuve mucha presión de chico porque no sabía si iba a correr la carrera siguiente porque no tenía presupuesto para correr y el equipo pedía resultados. Sabía que si no tenía resultados iba a aparecer otro piloto con plata. Entonces, desde chico tuve esa presión de que no podía romper el auto, que no tenía para pagarlo... Crecí con esa presión y ahora no está, porque haber estado en la Fórmula 1 y antes, en la F2 y la F3, me dio más tranquilidad”, recreó Colapinto.

“Siempre tuve en claro que quería llegar a la Fórmula 1, desde los 9 años, a pesar de los altibajos. Era un sueño, pero se empezó a volver una realidad y una motivación. A medida que te acercás, el sueño se hace un objetivo. Uno se esfuerza mucho, como yo que me vine a Europa desde muy chico, y los managers tenían en claro lo que querían conmigo. Ahí empezó todo lo que queríamos todos”, amplió.

La presentación de Alpine

“¿Dicen que soy muy veloz y arriesgado? Se nota lo de arriesgado, en las últimas carreras se notó”, dijo, sonriente. “Cada vuelta que das la querés hacer al ciento por ciento y muchas veces sucede eso de pasarte un poquito. A veces tomar riesgos sale bien, a veces te sale mal. En la Fórmula 1 es complicado encontrar el punto justo porque es todo muy preciso y al límite. Querés demostrar y darlo todo en cada vuelta”, agregó.

🎙️ Franco Colapinto sobre tomar riesgos en la Fórmula 1



"Cuando tenes 9 carreras si querés demostrar y no tenés una butaca para el año que viene, hay muchas cosas que entran en juego y queres darlo todo en cada momento que salís a la pista."



"Yo me quedo con lo que hicimos con… pic.twitter.com/YvFwjZPT5N — 43 ★ (@ColapintoFiles) February 19, 2025

“Del año pasado con Williams me quedo con lo que hicimos con el equipo, con lo bien que trabajamos y con las nueve carreras en la F1, que fue un sueño hecho realidad”, completó el muchacho nacido en Pilar hace 21 años.

LA NACION