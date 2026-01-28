Franco Colapinto se aclimata a su nuevo Alpine: dio 56 vueltas e hizo el segundo mejor tiempo en Barcelona

El piloto argentino Franco Colapinto completó 56 vueltas a bordo del A526, el nuevo monoplaza de Alpine, y registró el segundo mejor tiempo de la mañana en el circuito catalán de Montmeló. El pilarense, de 22 años, detuvo los cronómetros en 1m19s150, sólo por detrás del inglés George Russell, que con su Mercedes fue el más veloz desde el comienzo de los ensayos de pretemporada, el pasado lunes: completó la vuelta en 1m17s580. Es decir, un segundo y medio más rápido que el argentino.

El equipo Alpine felicitó al argentino tras la práctica de este miércoles en el trazado catalán. “Tachando otra mañana productiva para @Francolapinto: 56 vueltas y más aprendizajes valiosos para los días que quedan”. Lo más importante es que no tuvo ningún problema técnico y que sumadas todas las jornadas, dio 116 vueltas con el monoplaza que lo acompañará durante toda la temporada.

Además, el equipo adelantó que será el francés Pierre Gasly el encargado de tomar el volante del A526 en la actividad vespertina de este miércoles, por lo que con el segundo puesto conseguido a la mañana concluyó la actividad de Colapinto en Barcelona. Otro inglés, Lando Norris, se dio el gran gusto de estrenar el número 1 en su McLaren, que lo acredita como campeón del mundo vigente. Dio 33 giros y su mejor registro fue de 1m19s672, a medio segundo de distancia de Colapinto.

El cuarto mejor tiempo de la mañana catalana le correspondió a Arvid Lindblad (18 años), quien dio 61 vueltas a bordo de su Racing Bulls, el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 como reemplazante de Isack Hadjar, quien esta temporada será el compañero de equipo del neerlandés Max Verstappen en Red Bull. Lindblad clavó los relojes en 1m20s714. Detrás suyo se ubicó el también inglés Oliver Bearman (Haas), pero apenas pudo completar 21 giros por un problema en el motor Ferrari de su auto que provocó la bandera roja. La mejor vuelta de Bearman fue de 1m20s840.

La primera interrupción de la jornada matutina, sin embargo, fue protagonizada por el alemán Nico Hulkenberg (Audi). El piloto germano ni siquiera dio una vuelta rápida y se detuvo luego de cinco giros. El Audi se paró a las 9.50 -hora local- entre las curvas 9 y 10 debido a un problema hidráulico y por esa acción flameó la primera bandera roja de la jornada. Hulkenberg no volvió a salir a la pista.

El portal especializado Mortorsport.com informó que Ferrari, Red Bull y Cadillac habían anticipado que no tendrían actividad este miércoles. El equipo de Verstappen, por caso, está inmerso en las reparaciones al monoplaza luego del fuerte golpe de Isack Hadjar del martes. “Fue una situación muy complicada esta tarde, una lástima que terminara así. Pero es parte del juego; de nuevo, muy complicado, hay mucho trabajo por hacer en muchos aspectos, y este tipo de cosas pueden pasar”, dijo Laurent Mekies, CEO del equipo Red Bull, tras el percance de Hadjar. Y añadió: “Estas dificultades llegaron después de un día muy positivo ayer [por el lunes] en cuanto al número de vueltas que Isack pudo completar con el coche, y en cuanto a su aprendizaje, desarrollo y retroalimentación a los ingenieros”.

Tampoco estuvieron Williams y Aston Martin en los ensayos de este miércoles. El equipo inglés recién anunció que la presentación de su nuevo auto será este martes 3 de febrero, en forma virtual, y luego de problemas relacionados con el sobrepeso. Aston Martin, por su parte, recién comenzará a girar este jueves en Montmeló.

Durante las pruebas de pretemporada Los tiempos no son determinantes para los equipos, ya que las escuderías se enfocan en estos primeros ensayos en poder sumar kilómetros con los monoplazas en la pista para empezar a comprobar la fiabilidad de los componentes y optimizar cada desarrollo de las máquinas.

La temporada 2026 de la Fórmula 1, el campeonato de automovilismo más importante del mundo, ya tiene su calendario confirmado. Y hay novedades, ya que el Gran Premio de Emilia-Romagna será reemplazado por el de Madrid, manteniendo así 24 fechas al igual que en 2025. Además, hay una pequeña diferencia en el orden de algunos GPs: el de Canadá dejará de correrse a mediados de junio para pasar al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, con el fin de permitir que los equipos puedan trasladarse por Norteamérica sin necesidad de regresar a Europa.

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que cerrará el torneo por duodécima vez consecutiva. Se realizarán dos jornadas en Latinoamérica en el cierre del calendario: México albergará la fecha 20 el 1° de noviembre y Brasil la 21ra el 8 del mismo mes. El argentino Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine.