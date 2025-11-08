Franco Colapinto se despistó y quedó fuera de la carrera sprint en Interlagos: así fue el fuerte golpe con su Alpine

La largada había sido ideal para Franco Colapinto, que del puesto 16 pegó el zarpazo al 14 en la pista de Interlagos. Sin embargo poco después del comienzo, una sucesión de accidentes sacudieron a la carrera sprint del Gran Premio de Brasil y forzaron la bandera roja cuando apenas se habían desarrollado 6 de los 24 giros programados. Y uno de ellos, lamentablemente, involucró a Franco Colapinto.

Las condiciones no eran las mejores. La lluvia caída en las últimas horas podían dejar agua en algunos sectores. La curva fue traicionera. El primero que apareció fuera de pista contra los muros de contención fue el McLaren de Oscar Piastri, que mordió el pianito (se vio que soltó agua) y perdió el control. El australiano quedaba fuera de carrera.

Casi inmediatamente el que salió de pista fue Nico Hulkenberg, cuyo Sauber imitó lo ocurrido con Piastri, aunque pudo retomar la pista, sin la trompa, y llegar a boxes para reparar su auto.

A continuación (estamos hablando de un segundo después) fue Franco Colapinto el que se estrelló en el mismo lugar. Fue el golpe más fuerte. Quedaba en evidencia lo resbaladizo que estaba el asfalto. Colapinto salió del auto y dio indicios a los hombres que fueron a asistirlo de que estaba bien, pero se lo notaba lógicamente contrariado.

El agua en los pianitos les jugó una mala pasada a los tres accidentados.

Colapinto vuelve a tropezar con un accidente en este circuito donde en 2024, a bordo de Williams, también tuvo un traspié. En aquella ocasión, la clasificación debió posponerse para el domingo, antes de la carrera, debido a que el sábado un temporal obligó a la suspensión de la actividad.

Aquel domingo, la lluvia sorprendió en el medio de la Q1. Colapinto perdió el control del auto, hizo un trompo y chocó contra las barreras en la entrada a la curva 3. En ese mismo lugar también se golpearon Liam Lawson (Racing Bulls) y Guanyu Zhou (Sauber).

Desde la cámara on board del Sauber de Gabriel Bortoleto, que marchaba detrás de Colapinto, se puede ver cómo el Alpine del argentino parecía tener muy poco agarre. En los segundos finales antes del accidente se notaba que Colapinto no podía dominar el auto, que terminó impactando contra el muro en la curva 1.

“Fue una pena la verdad, aún no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua, perdí el grip”, dijo el pilarense poco después de su accidente en diálogo con ESPN. Tras ello sumó: “Ojalá puedan arreglar el auto, hay bastante daño”.

En tanto, en alusión a la largada de esta tarde, marcó: “Tengo que intentar volver más fuerte, fue complicado, creo que varios autos se fueron ahí [por la curva 1]. Fue un poco raro el grip de una vuelta a la otra peor bueno, hay que trabajar para la próxima”.

Justamente Bortoleto fue otro de los que se despistaron en el final de la prueba, que terminó ganando Lando Norris con su McLaren. Detrás del piloto inglés terminaron los dos Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell, respectivamente.