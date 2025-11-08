Franco Colapinto sufrió la ese de Senna, la sucesión maldita de curvas que complicó a todos en Brasil

SAN PABLO, Brasil.– Es maldita la ese de Senna, ese par de curvas reptantes en bajada pronunciada que suceden al final de la recta principal del autódromo de Interlagos. “Maldita” porque con pavimento mojado representa una trampa para los pilotos, novicios o avezados. “Maldita” especialmente para Franco Colapinto. En ella se accidentó en la prueba de clasificación del Gran Premio de San Pablo de 2024 y otra vez este año, porque en la carrera sprint, cuando había asfalto húmedo en algunos sectores, el argentino sufrió un golpe contra las vallas que arruinó lo que debía ser un sábado de alegrías.

Tremendo el contraste entre la 18ª posición de Franco en la qualy con el 9º puesto en la Q3 de su compañero, Pierre Gasly. Otra vez el francés aspira a puntos en la carrera principal en Brasil, con un Alpine mejor adaptado a este circuito. Una diferencia de 747/1000 en la Q1 en favor de Gasly respecto a Colapinto no define una distancia en el manejo entre ambos pero sí retrata, con dramatismo para el argentino, cómo puede complicarse una jornada o todo un fin de semana por un accidente.

Así quedó el Alpine de Colapinto tras su despiste en la carrera sprint; el A525 fue reparado en tres horas y media, pero no quedó del todo bien. Agencia AFP - AFP�

Hubo que cambiar el chasis y se instaló un motor ya usado, una caja de cambios nueva y otros componentes. Fue una operación de cirugía mayor que dejó mal alineado al coche de Colapinto, carente de la eficaz y precisa condición mecánica que permitiría ser ambicioso.

Y eso fue Gasly, ambicioso. Con su auto intacto y en este circuito, donde Alpine fue segundo y tercero el año pasado bajo la lluvia con Esteban Ocon y el propio Gasly, aprovechó el francés su oportunidad. Análoga chance que se le negó a Colapinto, consecuencia del accidente en la sprint de la mañana.

El accidente de Franco Colapinto en plena carrera sprint del #BrazilGP.



El agua complica a todos

En esa carrera, mientras el tiempo mejoraba durante el día en Interlagos, la tormenta caía sobre Franco. Con su serpenteante forma en descenso, la maldita ese golpeó en la sexta vuelta a tres autos: el McLaren de Oscar Piastri, al Sauber de Nico Hülkenberg y al Alpine del argentino.

Después de que Lando Norris desplazara agua sobre el pianito izquierdo a la salida de esas curvas, los tres cayeron en la trampa al pisarlo. Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que observaba con cuidado a Norris desde el puesto de escolta lo advirtió por la radio y otros pilotos lograron evitar el golpe.

En tanto, el brasileño Gabriel Bortoleto sufrió el choque más dañino y espectacular de la temporada. A casi 340 kilómetros por hora se salió de pista en la entrada a esa ese. Comenzando la última vuelta, Bortoleto cambió de dirección abruptamente para lanzarse por el interior, al final de la recta principal, pero frenó al mismo tiempo y sobre piso húmedo. Además, no se produjo el cierre del flap del DRS en el alerón trasero que recupera la carga aerodinámica. Toda una receta para el desastre. Inició Bortoleto su trompo en plena recta y fue a parar contra las vallas. A pesar de pasar por una desaceleración de 57G, en el límite del daño cerebral, salió ileso. Le dolía todo el cuerpo, pero al menos estaba sano.

Tras la carrera sprint, Franco habló con ESPN: “Una pena, la verdad. Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto; había agua o algo. Hay que entender y ojalá puedan arreglar el auto. Tiene varios daños”. Colapinto ya había pasado por ese piano izquierdo, como sus rivales, en las cinco vueltas anteriores, así que no podía sospechar el cambio de adherencia que se produjo.

La prueba de clasificación comenzaría a las tres horas y media y Gasly había terminado en una prometedora octava posición en la print, consiguiendo un punto. El tiempo daba justo para reparar el A 525, que no iba a quedar bien. Cuando ocurrió el accidente, el Alpine iba bastante descargado en el ala trasera y se movía mucho en las entradas a las curvas por la reducida adherencia reinante. Poco antes del despiste, Colapinto había entrado ligeramente pasado a la primera ese y alcanzó a corregir a tiempo. Para facilitar la salida dejó que el coche se deslizara hacia el tramposo piano siguiente y se produjo entonces el semitrompo. Por radio comunicó al equipo que estaba bien. De todas formas, como es reglamentario, los médicos lo trasladaron a la enfermería para un examen rápido. Mientras tanto, se iniciaba la reparación del Alpine número 43...

"Impresionante trabajo en el box hoy"

Duelo de hinchadas, ganan los argentinos

Una fuerte tormenta, un verdadero ciclón se había abatido sobre San Pablo durante la noche. El chaparrón se había transformado en lluvia ligera cuando el grueso del público se amontonaba en las puertas de ingreso. El tráfico era un caos en las inmediaciones. El desorden reinaba en la gestión de la multitud. Poco después del mediodía el tiempo comenzó a mejorar y las nubes se alejaron. El cielo se vestía de celeste. Aumentaba la temperatura. En las tribunas frente a los boxes, este sábado sí repletas, comenzaba un duelo de hinchadas.

La barra argentina entonaba “¡olé, olé, olé, olé, Francooo, Francooo...!” y los brasileños respondían con un más formal “¡Bor-to-le-to!”. Había en esa zona más banderas argentinas que brasileñas. Los mecánicos de Alpine fruncían sus narices; tan intenso era el aroma a churrasco procedente de los kioscos situados detrás de esas tribunas. La madre de Franco y la hermana menor se situaron en la zona trasera del garaje de Alpine y se hicieron algunas selfies. Andrea Trofimczuk quería vigilar de cerca a su hijo; Martina, acompañarlo. Franco llegó al box y completó su ritual de siempre: calzarse las botas de corredor, acomodarse el cable de la radio, ponerse los guantes y el casco e introducirse al cockpit de protección.

Franco Colapinto firma gorros antes de la carrera sprint; los hinchas argentinos les ganaron el duelo de tribunas a los brasileños. getty imagers - Formula 1

Mientras la reparación al Sauber de Bortoleto, casi totalmente destruido, no se terminaba a tiempo para que el brasileño participara en la qualy, el A525 se alineó pronto en la salida de la calle de boxes.

Franco cayó en la Q1. No podía acelerar a fondo, las sensaciones eran horribles. Quedó 18º y este era su veredicto, ratificado por el dibujo de su telemetría, de terror. El lo contó con un ligero dejo de decepción. Fue específico, y su tono, de explicación, no de excusa. “Después del cambio de chasis el auto se sintió medio raro. No tenía buena performance y me costó mucho. Fue muy duro. Estoy muy agradecido al equipo, que hizo todo lo posible para poner el auto en la pista. Muy lento iba y no tenía el ritmo que necesitaba”, relató. Respecto al golpe en la sprint aclaró: “Cuando pisé el piano, la pintura, perdí el auto. Yo lo había tocado en la primera vuelta y no había agua”.

Verstappen se olvida del campeonato

El culpable de desplazar esa agua que cerró la trampa en la ese fue Lando Norris. Había pisado un pequeño charco en la quinta vuelta y arrojado el fluido sobre el pianito. Lando no solo ganó la carrera sprint sino que, además, conseguió después la pole position para este domingo. Sus rivales en el certamen quedaron complicados. Muy complicados.

Oscar Piastri se fue a dormir este sábado nueve puntos por detrás de Norris en el certamen, con 356 contra 365, y tendrá que largar en la cuarta posición. Su compañero lo dejó 4/10 de segundo por detrás. Difícil de responder a eso con ritmo en carrera. Y el tercero en discordia, el campeón Max Verstappen llega al domingo 39 puntos atrás de Norris, con 326. Peor aun, con un chasis insostenible, fue eliminado en la Q1, en la que resultó 16º.

Furioso, el piloto de Red Bull dijo: “Hay algo que está mal [en el auto]. Parece que no podemos entender cómo arreglar nuestros problemas en este momento”. Fue en el Gran Premio de Rusia de 2021 cuando por última vez Verstappen estuvo en el cuarto final de la grilla de partida. Pero entonces, por una penalidad de 20 puestos.

Incluso el neerlandés dio por perdido el campeonato: “Puedo olvidarme de eso. Comenzaremos muy atrás y con esta clase de rendimiento, mejor olvidarlo”. El pronóstico dice que este domingo hay muy pocas posibilidades de lluvia para la carrera, así que es muy difícil que Verstappen repita la hazaña del año pasado, cuando bajo un diluvio empezó en la 17º posición, ganó la carrera y se encaminó a la cuarta conquista del campeonato mundial.

Con un coche habitualmente inferior al Red Bull, Franco lo tendría aún más difícil. En la sprint había largado muy bien, adelantándose a dos rivales. Quién sabe si por ahí, desde su 18ª posición, podrá tirarle un anzuelo al cuatro veces campeón.