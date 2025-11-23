Franco Colapinto terminó 15º en Las Vegas, ganó Max Verstappen y fueron desclasificados los McLaren
La antepenúltima fecha de la temporada tuvo una largada accidentada y terminó cuatro horas luego de la bandera de cuadros
El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 empezó caótico y terminó con un cimbronazo cuatro horas después del festejo en el podio por parte de Max Verstappen, Lando Norris y George Russell. La largada accidentada que afectó a varios pilotos no terminó siendo lo más ruidoso de la antepenúltima fecha de la temporada, sino lo que sucedió en los escritorios: la Federación Internacional del Automóvil declasificó a los McLaren de Norris y Oscar Piastri, que había resultado cuarto, y ahora el Mundial de Pilotos está al rojo vivo.
A su vez, la de Las Vegas fue una noche de padecimiento también para Franco Colapinto, cuyo Alpine no se salió de las reglas pero fue afectado por un golpe ajeno en la partida, tuvo el peor ritmo de la carrera y terminó último entre los que cruzaron la meta. Finalmente, concluyó 15º, en el mismo puesto que tuvo en la partida, pero por tres abandonos y por la marginación reglamentaria a los McLaren.
¿Qué sucedió con los coches naranjas? FIA, la entidad fiscalizadora de la Fórmula 1, informó que verificó que ambos McLaren incumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento. Esa porción del coche, que sirve para despejar del asfalto al piso del auto y evitar el efecto suelo –otorga más sujeción y, por ende, permite transitar a más velocidad–, debe medir al menos 9 milímetros de espesor.
Las autoridades técnicas convocaron a declarar a Norris y a Piastri por separado y a un representante del equipo por cada vehículo. Y una vez hecho el descargo, de los involucrados, procedió a desclasificar al inglés y al australiano. Por consiguiente, Lando perdió los 18 puntos del segundo puesto, y Oscar, los 12 del cuarto. Naturalmente, el panorama en el Mundial de Conductores cambió drásticamente.
Antes de la sanción a los McLaren, Norris sumaba 408 unidades, Piastri acumulaba 378 y Verstappen poseía 466. Con 58 en disputa por piloto en las últimas dos fechas, el panorama era muy favorable al británico, que tenía buenas posibilidades de coronarse en el próximo gran premio, el de Qatar, del próximo fin de semana. Pero con la marginación de ambos coches papayas en Las Vegas, ahora Verstappen es una amenaza gigantesca: Norris tiene 390 puntos, y Piastri y el neerlandés están igualados en 366.
Noticia en desarrollo
Compacto de la carrera de Las Vegas
La desazón de Colapinto
“Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No, no... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto. Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”, explica Franco Colapinto luego de concluir último en Las Vegas. El toque del Williams de Colapinto en la largada dañó el difusor, pero el Alpine pareció rendir aun por debajo de lo esperable dada la magnitud del percance. “No sé cuántos puntos fueron [de carga aerodinámica], pero tampoco era como para sentir tan mal al auto. Una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio”, se descarga el piloto argentino.
Un "cooling room" peculiar
Un auto rosado como de juguete, pero de tamaño natural, espera a los pilotos del podio para llevarlos por la pista al balcón donde harán las declaraciones para la televisión. Lo conduce el actor Terry Crews, que les pasa una réplica del dibujo del circuito con miniaturas de sus tres coches: Red Bull, McLaren y Mercedes. Mientras charlan sobre la carrera y pasean delante de la multitud, Max Verstappen, Lando Norris y George Russell se ponen anteojos grandes y coloridos, muy llamativos.
Epic scenes! 😂😎#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gUeUMg0UwN— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Cómo queda el campeonato arriba
La fecha de Las Vegas no cambia las primeras cuatro posiciones en el Mundial de Pilotos, pero sí las diferencias. Con el segundo lugar, Lando Norris suma ahora 408 puntos; Oscar Piastri acumula 378, y Max Verstappen tiene 366. Hay 30 puntos entre el líder y el escolta, y 42 hasta el tercero. Losail, sede de la próxima fecha, repartirá 33 unidades como máximo por piloto entre la carrera sprint y la principal.
Las ubicaciones finales
Ésta es la clasificación definitiva del Gran Premio de Las Vegas: 1º, Max Verstappen; 2º, Lando Norris; 3º, George Russell; 4º, Oscar Piastri; 5º, Kimi Antonelli; 6º, Charles Leclerc; 7º, Carlos Sainz; 8º, Isack Hadjar; 9º, Nico Hülkenberg; 10º, Lewis Hamilton; 11º, Esteban Ocon; 12º, Oliver Bearman; 13º, Fernando Alonso; 14º, Yuki Tsunoda; 15º, Pierre Gasly; 16º, Liam Lawson, y 17º, Franco Colapinto. No terminaron Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Lance Stroll.
Verstappen wins, with Norris and Russell rounding out the top-three! 🙌— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Your points-finishers in Las Vegas ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sCcxsu5YqZ
¡Triunfo de Verstappen!
Max Verstappen saltó a la delantera en la primera curva y la mantuvo en el resto de la carrera, incluso en la detención de boxes. El neerlandés consigue otra victoria concluyente y no renuncia a luchar por el campeonato. Pero Lando Norris, en un circuito poco favorable a McLaren, rescata el segundo puesto y queda muy bien posicionado para lograr la corona. Franco Colapinto arrastra a su Alpine para llevarlo a la bandera de cuadros, luego de sufrir toda la carrera un ritmo peor que el habitual por el toque inicial de Alexander Albon.
Ahora, último
También Liam Lawson pasa a Franco Colapinto, que no puede hacer más que llevar a la meta a su Alpine, sin chances reales de competir por una posición. Quedan 5 vueltas en Las Vegas, donde Max Verstappen gana con cierta comodidad contra Lando Norris.
Las posiciones a falta de 20% de la carrera
Transcurridos 40 giros, la clasificación es la siguiente: 1º, Max Verstappen; 2º, Lando Norris, 3º, George Russell; 4º, Kimi Antonelli; 5º, Oscar Piastri; 6º, Charles Leclerc; 7º, Carlos Sainz; 8º, Isack Hadjar; 9º, Nico Hülkenberg; 10º, Lewis Hamilton; 11º, Esteban Ocon; 12º, Oliver Bearman; 13º, Fernando Alonso; 14º, Pierre Gasly; 15º, Yuki Tsunoda; 16º, Franco Colapinto, y 17º, Liam Lawson. Abandonaron Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Lance Stroll.
Finalmente, abandona Albon
Luego de incidentes varios, termina desertando Alexander Albon. Franco Colapinto, uno de los afectados por toques del Williams del tailandés, gana un puesto y está 16º, pero continúa penúltimo.
Norris supera a Russell y va por Verstappen
La larguísima recta de 1,9 kilómetros facilita los sobrepasos y Lando Norris aprovecha el DRS para adelantarse a George Russell, que se alejaba del puntero, Max Verstappen. Ahora el líder del certamen va por el neerlandés de Red Bull, que está a 5,4 segundos a falta de 14 giros.
GRAN ACCIÓN DE LANDO: Norris superó a Russell y está segundo en Las Vegas.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QantiMX4Kr
Ahora, superado por Albon
El A525 de Colapinto no puede resistir: el nuevo oponente que lo deja atrás es Alexander Albon. Al tailandés debe recibir 5 segundos de recarga por el toque de su Williams al Ferrari de Lewis Hamilton, pero va escapándose del Alpine del chico de Pilar en la antepenúltima ubicación. Cierra el pelotón Liam Lawson.
La causa de la baja velocidad del Alpine 43
Se conoce el motivo del mal ritmo de Franco Colapinto en la carrera de Las Vegas: el toque de Alexander Albon desde atrás dañó al Alpine y le hizo perder carga aerodinámica. En esa condición debe completar la competencia de 50 vueltas el argentino.
Lo usual: mala detención de Alpine para Colapinto
A mitad de carrera Franco Colapinto hace su parada para reemplazar las gomas. Y sucede lo habitual: Alpine tarda demasiado, y tras 4 segundos devuelve a la pista al argentino. Franco reingresa 17º y penúltimo, con poca diferencia sobre Alexander Albon, que paró dos veces.
AGUANTÓ TODO LO QUE PUDO: Franco Colapinto resistió ante Tsunoda y Alonso, pero el español lo terminó superando.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4ZXO4JG9Oc
Verstappen, a boxes
En la vuelta 26 Max Verstappen hace su detención con 21 segundos de ventaja sobre George Russell en la vanguardia. Red Bull se demora un poco de más, 3 segundos, pero el neerlandés sale 1,4 segundos delante del inglés y retiene la punta.
Colapinto, muy lento, pero 12º
Franco Colapinto mantiene un ritmo pobre con el Alpine y está en permanente comunicación con su ingeniero, que le da instrucciones para que prueba diferentes alternativas. Ninguna funciona y el piloto recibe consuelo desde los boxes. Así y todo, se sitúa 12º en la clasificación una vez superado 40% de la carrera, aunque aún debe su parada en el garaje. Lo hará tarde, porque corre con neumáticos duros.
LAP 20/50— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Verstappen leads the way and Russell has taken his first stop... 👀
Here's how the order stands right now! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/L5WXrfVFlx
AS virtual y sanción a Antonelli
Por la pieza que queda suelta en la pista tras el roce de Alexander Albon con Lewis Hamilton, se determina que haya auto de seguridad en el giro 16. Al mismo tiempo se aplica una penalidad de 5 segundos de recargo a Kimi Antonelli, por una infracción cometida en el procedimiento de salida. El italiano de Mercedes precede inmediatamente a Franco Colapinto en la 12ª ubicación y cumplirá el castigo cuando esté en los boxes, con 5 segundos de detención e inactividad en el auto.
Albon, a boxes y áspero con Hamilton
Alexander Albon es el primer pilotos en detenerse para cambiar gomas, en la vuelta 14, temprano en la carrera. En una puja por la 12ª posición el tailandés roza a Hamilton y se desprende una porción de su Williams. Pronto vuelve a pasar por los boxes y queda muy relegado.
¿QUÉ HIZO ALBON? El piloto de Williams tocó de atrás a Hamilton.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GXaxGoA8QC
Antonelli deja atrás a Colapinto, pero...
Franco Colapinto no tiene un buen ritmo en Las Vegas y pierde el 14º lugar a manos de Kimi Antonelli, pero el italiano de Mercedes está siendo investigado por una posible largada anticipada. De confirmarse eso, le serán agregados segundos de detención a su parada en los boxes.
Se estabiliza el pelotón
Superados los choques y tras los sobrepasos habituales de las primeras vueltas, se estabilizan las posiciones. Al cabo de 8 de los 50 giros de la carrera, la clasificación es la siguiente: 1º, Max Verstappen; 2º, George Russell; 3º, Lando Norris; 4º, Carlos Sainz; 5º, Isack Hadjar; 6º, Oscar Piastri; 7º, Charles Leclerc; 8º, Oliver Bearman; 9º, Fernando Alonso; 10º, Nico Hülkenberg; 11º, Esteban Ocon; 12º, Lewis Hamilton; 13º, Alexander Albon; 14º, Franco Colapinto; 15º, Kimi Antonelli; 16º, Yuki Tsunoda; 17º, Pierre Gasly, y 18º, Liam Lawson. Ya no participan Gabriel Bortoleto y Liam Lawson.
Deserta el causante de los choques iniciales
No dura mucho Gabriel Bortoleto en la carrera: después de provocar los accidentes de la largada y de dar algunos giros, el Sauber del piloto brasileño no puede seguir y protagoniza el segundo abandono en Las Vegas.
TREMENDO ERROR DE BORTOLETO: el brasileño impactó a Stroll, Gasly y también tocó a Colapinto tras la largada.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qBn2KpwR6i
¡Largaron!
Como suele suceder en los trazados callejeros, la partida es accidentada. Max Verstappen larga mejor que Lando Norris, que lo cierra contra un pared y se pasa. El neerlandés lo supera después y también lo hace George Russell, y el puntero del campeonato queda 3º. Gabriel Bortoleto llega pasado de velocidad a la curva 1, impacta a Lance Stroll y perjudica a Pierre Gasly. También Alexander Albon frena tarde y llega a tocar a Franco Colapinto, que inicialmente pierde un lugar pero luego queda 14º, un puesto por delante del suyo de largada. Stroll abandona.
It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI
La vuelta previa
Sin inconvenientes, se desarolla el giro previo a la partida, de verificación de la pista y de los autos. El Alpine A525 de Franco Colapinto tiene calzados neumáticos duros, de menor rendimiento y mayor vida útil.
La grilla completa
El orden de salida será el siguiente: Lando Norris, Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Alexander Albon, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda.
La lucha por la corona
Lando Norris está en la delantera, tanto en la grilla de largada como en el Mundial de Conductores. Al inglés de McLaren lo escolta en la pista el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, e inmediatamente detrás partirá el español Carlos Sainz, que sorprendió con su Williams. Cuarto arrancará el inglés George Russell, con Mercedes, y quinto saldrá el australiano Oscar Piastri, con el otro McLaren. Los dos pilotos de la escudería naranja pelean por la corona junto a Verstappen, pero con distintas chances: Norris suma 390 puntos, Piastri acumula 366 y el tetracampeón reúne 341, cuando quedan 83 en disputa.
Temperatura baja, pero no lluvia
Las malas condiciones climáticas de las primeras dos jornadas, que también se desarrollaron de noche, no se replican completamente para la carrera. Sí hay baja temperatura, pero no precipitaciones: el asfalto está seco en sus 6201 metros.
Colapinto partirá en el tercer cuarto del pelotón
Franco Colapinto llegó a la Q2 en la prueba de clasificación y luego consiguió el 15º puesto de largada, que lo ubica en el tercero de los cuartos de la grilla. El argentino tendrá detrás varios autos superiores a su Alpine: 16º partirá el tailandés Alexander Albon, con Williams; 17º, el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes; 18º, el brasileño Gabriel Bortoleto, con Sauber; 19º, el inglés Lewis Hamilton, con Ferrari, y 20º, el japonés Yuki Tsunoda, con Red Bull. Hamilton resultó último en la qualy, pero el auto de Tsunoda fue intervenido en régimen de parque cerrado y la consecuente sanción deportiva mandó al fondo de la parrilla al piloto oriental.
Bienvenidos a la cobertura de la carrera de Las Vegas
A la 1 de Argentina de este domingo se iniciará la carrera del Gran Premio de Las Vegas, 22ª estación de la temporada de Fórmula 1. Se trata de la antepenúltima fecha del Mundial, que se definirá en Losail o en Abu Dhabi. La competencia en el desierto de Nevada será transmitida por Fox Sports y Disney+, y seguida al instante por LA NACION.
