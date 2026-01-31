Franco Colapinto vivió un particular desafío en un circuito nevado: “Nunca me divertí tanto”

Luego de desarrollar en el circuito Barcelona su trabajo en los primeros ensayos privados de pretemporada con Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto aceptó un desafío atípico junto sus representantes, Jamie Campell Walter y María Catarineu: el argentino manejó un auto sobre un circuito de Andorra completamente nevado.

“No me divertí tanto nunca. Qué lindo estoooooo!!!!”, enfatizó el propio pilarense en un video que subió a una historia en su cuenta personal de Instagram en la que acompaña un agradecimiento a quienes lo convocaron. Se ve como acelera, por momentos con una sola mano y haciendo gestos a la cámara, mientras el vehículo derrapa.

Franco disfrutando de la nieve en Andorra ❄️🇦🇩



🎥 Franco vía IG pic.twitter.com/avypW2bItg — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) January 31, 2026

Jamie Campell Walter, que maneja la agencia que representa a Colapinto (Bullet Sports Management) junto a su esposa Catarineu, replicó en sus redes un mayor caudal de imágenes de la experiencia de Colapinto en el denominado Circuit Andorra Pas de la Casa. “Es tiempo de algo de diversión”, escribió el agente, que acompañó como copiloto al argentino.

La experiencia se gestó por la invitación de la empresa PCR Sport y coincidió con la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, el tradicional campeonato sobre hielo y nieve que se disputa desde hace más de 30 años en el Principado. Y de paso, hizo un recorrido al mando de una moto de nieve en la que María iba detrás.

Franco Colapinto acelera en el circuito nevado de Andorra, allí donde fue invitado a participar de la experiencia Jamie Campbell-Walter

Incluso, subió un video de Franco tirándose de espaldas en la nieve, provocando más risas entre los presentes, después de subirse a un mirador en forma de corazón en el que los que asisten aprovechan para tomarse fotos. Allí, el muchacho de 22 años se fue del libreto y se arrojó, después de chequear que no hubiera piedras. Y allí quedó tendido, mientras sus acompañantes retrataban más imágenes.

Fue un poco de recreación y velocidad en un entorno poco habitual al que vive rutinariamente. La escapada se produjo apenas horas después de una semana clave en España, en la previa de su debut como piloto titular en una escudería de la máxima categoría.

Jajajja parece un pingüinito de todo el abrigo que tiene



🎥 Jamie en IG pic.twitter.com/mFDEoafqMB — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) January 31, 2026

En rigor, Colapinto viene de participar de sus primeros test de 2026 con el nuevo Alpine de Fórmula 1. Según se supo, completó 60 vueltas en la práctica del lunes y dio 58 giros el miércoles por la mañana. Todo eso en un contexto inicial de comprobar la fiabilidad del monoplaza y adaptarse al nuevo reglamento técnico. Por lo que trascendió, el piloto albiceleste concretó como mejor tiempo 1m19s150/100 en esas 118 vueltas, aunque el objetivo de las pruebas no estaba en buscar un registro, sino experimentar el nuevo modelo.