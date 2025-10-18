Frustrado, Franco Colapinto no habló con la prensa tras la sprint qualy que lo tuvo 17º en Austin

Ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, 33° en el aire y más de 40º en el pavimento. La enorme bandera estadounidense les daba a los pilotos un claro indicio de dirección del viento y de su intensidad. Con esos dato jugó Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint de este sábado, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Al cabo de los primeros 12 minutos de la sesión, los de la SQ1, quedó 17º, a 1/10 de su compañero, Pierre Gasly, que con el 15º puesto pasó a la SQ2 en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas.

No fue la del argentino una vuelta perfecta dentro de lo posible. Y la perfección suele ser condición sine qua non para superar el primer escollo de una qualy. Esta vez, Franco pasó demasiado abierto por el vértice de la curva 1 y en medio de las “eses” el Alpine A525 le dio un latigazo, que el piloto rápidamente corrigió. Poco después, el joven de Pilar se pasó algún metro frenando en la entrada a la curva 12. Eso lo obligó a otra corrección y a esperar para acelerar.

“En buena posición para pelear mañana”

In a good position to fight in tomorrow’s #USGP Sprint 👀 pic.twitter.com/S28I6DeoHF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 17, 2025

Aun así, Colapinto cumplió lo que tenía que hacer para acercarse a ese momento que ansía que es la confirmación como piloto titular de Alpine en 2026: estar ahí nomás de Gasly, su referencia. Claro que, en esa décima de luz, entre ambos coches franceses se metió el Haas de Oliver Bearman, también eliminado.

“Tan, tan desafortunado”

So so unlucky to miss out by the finest of margins. Still in a good place to make some moves tomorrow, @FranColapinto 👌 pic.twitter.com/7GcHcgjlV1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 17, 2025

Cuando se bajó del A525 Franco estaba visiblemente frustrado. A tal punto que el equipo decidió que no hiciera declaración alguna a los periodistas. Unas pocas palabras suyas trascendieron por la comunicación oficial de Alpine: “Estuve luchando por grip, especialmente al aplicar potencia. No me sentí particularmente cómodo en ninguno de los dos intentos en la SQ1. Y el viento fue más intenso a medida que avanzaba la jornada y eso hizo que todo fuese más impredecible".

La grilla de largada de la carrera sprint

Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! 😮‍💨



Our top three in the championship will line-up in the first three places 👊#F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Franco había superado por 12/1000 a Gasly en la única práctica del fin de semana, en torno al mediodía texano. Pero el francés tenía una bala en el bolsillo y la mostró llegado un momento importante. En la SQ2 Pierre siguió peleando y consiguió quedar 13º, con 1m34s258/1000. Aun así quedó eliminado, aunque se mostró conforme con lo conseguido.

Esta vez Pierre Gasly superó a Colapinto; el francés consiguió avanzar a la SQ2 y partirá 13º en la sprint. CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El paddock de los cowboys

Así había comenzado la jornada para Colapinto en Austin.

Franco pasó su credencial electrónica. Empujó el molinete de acceso y entró al paddock del Gran Premio de Estados Unidos. Los pilotos se muestran tan poco fuera de las actividades oficiales que carrera tras carrera una nube de fotógrafos se aglutina frente a la entrada de esa calle de las vanidades. Charles Leclerc, George Russell, Esteban Ocon, Carlos Sainz llegaban con sus respectivas novias y suscitaban centenares de clics de las cámaras. Colapinto, de momento, no llega con ese tipo de compañía pero no obstante es muy fotografiado, y no muchos percibieron un gesto de cowboy cuando se tocó el ala de su sombrero texano beige, como insinuando un saludo.

Ya hacía calor (28º, 65% de humedad) a las 11 de la mañana, así que el argentino, mientras caminaba hacia el hospitality de Alpine, bebió de su omnipresente botella de hidratación de la que emerge un largo tubo desde el cual absorbe el piloto. Ya sabía Franco que las condiciones climáticas durante el fin de semana serían parecidas a las de Singapur (más de 30º el sábado y el domingo) y FIA declaró “emergencia calórica”. Esto implica que los equipos deben embarcar el circuito de refrigeración, la bomba eléctrica y el depósito de líquido por si sus pilotos deciden utilizar el chaleco refrigerante.

Franco no quiso usar chaleco refrigerante en medio del denso calor texano, pero llevó permanentemente su botella de hidratación. RONALDO SCHEMIDT - AFP

Franco fue muy enfático en Marina Bay; no estaba nada dispuesto a utilizar ese recurso. Ya iba a enterarse en la FP1 de las verdaderas condiciones en el habitáculo. No iba a tener mucho tiempo para sopesar si usaría o no refrigeración porque en Singapur aguantó bien, pero el dibujo del Circuito de las Ampéricas, situado 30 kilómetros al sureste de la capital de Texas, es más exigente para el físico que aquel colgado de la punta austral de Malasia.

Diseñado por la empresa de Hermann Tilke, fue inaugurado en 2012 y algunas de sus curvas a lo largo de los 5513 metros imitan a virajes legendarios de circuitos históricos de la F. 1. Las eses, muy exigentes y veloces, se parecen al conjunto de curvas Maggots y Becketts, de Silverstone. Allí hay que subirse a los pianitos, y si el coche se configura con muy poca altura al suelo y suspensión dura, eso se complica. Y la serie de curvas de la 16 a la 18 está inspirada en la 8 del autódromo de Estambul, Turquía.

El Circuito de las Américas fue inaugurado en 2012; ahora en Alpine, para Colapinto es la segunda vez allí, donde en 2024 consiguió su quinto y último punto en la Fórmula 1, a bordo de un Wlliams. RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Acertar en 60 minutos

En Austin, la práctica de una hora iba a darle a Colapinto una única oportunidad de probar una puesta a punto que debía ser casi definitiva si se pretendía quedar bien posicionado tras la sprint qualy. Antes de ponerse en marcha, Franco cumplió con un nutrido grupo de aficionados argentinos que, abrazados por una bandera nacional, lo vitorearon durante el pit walk.

Casi todos los protagonistas comenzaron la sesión con neumáticos duros, y tras una bandera roja a los 21 minutos por un alerón del Aston Martin de Lance Stroll que hubo que retirar de la pista, siguieron los ensayos. La sorpresa para muchos, pero no para él mismo, fue que Colapinto, que estaba último en la tabla de tiempos a falta de 10 minutos, descontó el casi medio segundo que le llevaba Gasly y terminó superándolo a medio medio minuto del final, por escasas 12/1000 (1m34s653/1000 contra 1m34s665/1000).

El cowboy de Pilar había desenfundado más rápido en el cierre. No se trataba de entusiasmarse demasiado, claro, porque con Franco 16º y Pierre 17º, los tres que seguían, Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari), habían tenido serios problemas. Por ende, una vez reparados sus coches serían muy superiores. Colapinto quedó momentáneamente a 1s359/1000 del más rápido, Lando Norris, que con McLaren postergó por 255/1000 a Nico Hülkenberg (Sauber).

En la única sesión de entrenamiento el piloto argentino quedó delante de Gasly, por 12 milésimas; luego retrocedió en la prueba de clasificación para la carrera sprint. Icon Sportswire - Icon Sportswire

El resultado tenía que ser tomado con pinzas porque los equipos podían hacer cambios para la prueba de clasificación para la sprint. Max Verstappen, el perseguidor de ambos McLaren en el campeonato de pilotos se quejaba de tocar demasiado el pavimento con los bajos de su Red Bull RB21. Alpine tenía que mejorar sí o sí. En el entrenamiento de 2024 Gasly había quedado 12º a 773/1000 del más rápido en la sesión, Sainz (Ferrari).

Lo importante para Colapinto era que una vez más estaba ahí, igualando o muy ligeramente delante de su compañero francés. Pero todo iba a complicarse un par de horas más tarde.

Lo que dice la telemetría

La telemetría de las vueltas rápidas de la tanda de ensayos de Franco y Pierre dice que el argentino, a pesar de sus imperfecciones, venía superando en los tiempos a Gasly (que también cometió sus errores). Franco le ganaba por poco a fines del segundo sector y en parte del tercero, pero perdía hasta 3/10 contra él en la zona lenta y saliendo a la recta principal.

Tras ser superado varias veces por su compañero en las últimas fechas, Gasly terminó delante de Franco en el viernes de Texas; este sábado, además de la carrera sprint, se realizará la qualy para la competencia principal. JOHN LOCHER - POOL

Luego, el francés quedó 13º, a 1s115/1000 de Verstappen, que consiguió la pole position por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

Max Verstappen les birló a los McLaren la pole position en el úlimo paso de su Red Bull por la meta; el campeón hace lo imposible para no entregar la corona de pilotos. JIM WATSON - AFP

Acabada la jornada había que pensar en la carrera corta, de 19 vueltas, que se desarrollará a las 14 de Argentina. Unánime será el empleo de los neumáticos medios. Alpine se abstuvo de utilizar los de compuesto más blando este viernes, porque prefirió tener opciones para la prueba de clasificación de la carrera principal, a partir de las 18 de Buenos Aires.

Compacto de la sprint qualy de Estados Unidos

Será el momento, para Franco, de recuperarse y procurar, otra vez, la perfección.