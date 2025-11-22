Gran Premio de Las Vegas de F1: Alpine fue multado, Mercedes estuvo en la mira y qué dijo Hamilton tras quedar 20°

La clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Las Vegas en la madrugada argentina de este sábado se desarrolló de manera inesperada, con la necesidad de los equipos de recurrir a los compuestos para lluvia. Ello dejó como saldo un gran numero de situaciones riesgosas en la pista. Pero, además, en medio de un desarrollo absolutamente atípico, Alpine y Mercedes quedaron bajo investigación, algo que para la escudería de Franco Colapinto terminó en una sanción y para la casa alemana, sin penalidad.

Según se informó en un comunicado a poco de finalizada la sesión en la que el argentino finalizó 15°, tras avanzar a la Q2 en condiciones de pista muy complicadas, el auto de Colapinto quedó en la mira de los comisarios por una presunta infracción de dos artículos del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA: el uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la tercera práctica.

De acuerdo a lo indicado en ese documento por parte del informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, esa sesión fue declarada “en piso mojado” por el Director de Carrera y, según un artículo (el 30.5 g), cuando la FP1, FP2 o FP3 se declara sobre mojado, un juego de neumáticos intermedios debe devolverse electrónicamente no más allá de dos horas después del final de la última prueba libre.

Franco Colapinto girando en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con neumáticos para piso mojado, los compuestos que derivaron en una multa para Alpine Agencia AFP - AFP�

Otro artículo (el 30.4 a) establece que la devolución oficial debe hacerse electrónicamente utilizando el FIA Race Team Client y “el coche 43 de Colapinto no había cumplido con ese procedimiento” con el juego de neumáticos intermedios requerido. Así, durante una audiencia con los comisarios a la que asistió un representante de Alpine, se determinó que sí había devuelto los neumáticos físicamente de manera correcta, pero el equipo “no registró electrónicamente la devolución”, según el informe de los comisarios.

“Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la FIA, y esto no se hizo”, agregaron. Por esa infracción, Colapinto no tendrá problemas para mantener su 15° posición en la parrilla de salida para la carrera de este domingo, a la 1 de la Argentina, pero Alpine recibió una multa de 5000 euros.

Mercedes se salvó

George Russell largará cuarto este domingo en Las Vegas CLIVE ROSE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el caso de Mercedes, inicialmente estuvo bajo sospecha de no haber enviado a tiempo sus hojas de las configuraciones de sus autos antes de la clasificación. George Russell (4°) y Kimi Antonelli (17°) estaban ambos potencialmente bajo amenaza de descalificación por esa infracción y tanto el equipo como los pilotos fueron convocados por los comisarios para responder por el retraso.

Durante la audiencia, el equipo probó que el envío de esos documentos sí había tenido lugar en tiempo y forma, pero que un problema informático había impedido que la Federación pudiera acusar recibo dentro del plazo estipulado. Entonces, no se tomó ninguna sanción y los dos pilotos conservarán su posición de salida. Fueron exonerados.

Lo mejor de la clasificación del GP de Las Vegas

La clasificación, tan caótica como emocionante en un trazado urbano alterado por las lluvias, dejó secuelas deportivas en el inglés Lewis Hamilton, que quedó 20°, en el fondo de la grilla. “Pensaba que era el más rápido, pero luego veo que quedé último. Este año es, sin duda, el más difícil. No tengo palabras, no he sido lo suficientemente bueno y no podía meter en temperatura los neumáticos. También había mucho subviraje y uno de mis frenos delanteros se cristalizó, por lo que era difícil parar en las curvas”, describió su decepción el séptuple campeón.

“Es muy frustrante porque tras los terceros entrenamientos libres sentía que el coche iba genial y pensaba que iba a ser un gran día, pero fue el peor. No podemos estar peor que esto”, agregó quien, a pocos minutos para el cierre de la Q1, estaba entre los 10 mejores, pero los tiempos comenzaron a bajarse todavía más y un error en la primera curva le trajo problemas considerables: impactó contra un bolardo cuando abrió su vuelta lanzada.

Hamilton ya no tuvo tiempo de mejorar y quedó a más de un segundo del por entonces 15°, Oliver Bearman. “Esto es la historia de mi vida. Estaba bien en los libres 3, pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda en la carrera. Mañana será en seco, así que deberíamos estar mejor. Aunque quien sabe, intentaré remontar, que parece que es la historia de mi vida", exteriorizó su frustración, una más desde que llegó esta temporada a Ferrari.

El inglés se suele destacar en condiciones de piso mojado. Sin embargo, marcó un nuevo mínimo en la escudería italiana con el último puesto en un circuito urbano que su equipo esperaba que les favoreciera. Fue la primera vez en su carrera que quedó último girando en ritmo en la clasificación (había sucedido dos veces la década pasada, bajo otras circunstancias) y una Ferrari no era el auto más lento desde que Giancarlo Fisichella terminó allí en Abu Dhabi en 2009.