LA NACION

Hamilton quiso pasar a Colapinto y se quedó sin alerón delantero

El piloto de Ferrari quedó rezagado al fondo de la grilla tras un incidente; tocó al argentino al intentar superarlo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Colapinto defiende su posición ante Hamilton, que intenta pasarlo y pierde su alerón delantero
Colapinto defiende su posición ante Hamilton, que intenta pasarlo y pierde su alerón delanteroJEAN CARNIEL - POOL

Franco Colapinto tuvo un buen arranque en Interlagos. El piloto argentino de Alpine llegó a estar entre los 10 primeros en la primera parte de la carrera y registró la vuelta rápida en el giro 47. Sin embargo, tuvo que lidiar con dos campeones detrás de él. Max Verstappen, que largó desde boxes porque cambió la unidad de potencia, y con Lewis Hamilton, que tras haber quedado rezagado por un incidente, quedó al fondo de la grilla. Cuando fue a pasar a Colapinto, Hamilton rozó a Franco y el incidente no pasó a mayores de milagro, pero el piloto de Ferrari perdió el alerón delantero y se vio obligado a entrar en boxes por segunda vez.

Fue una carrera que comenzó con incidentes. En la primera vuelta se despistó el local Gabriel Bortoleto, al mando del Sauber. Y a los 20 minutos de carrera en Brasil hubo un triple choque que dejó al otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, fuera de la competencia. Fue después de una maniobra en la que Oscar Piastri intentó defender su posición con un bloqueo y choque con Kimi Antonelli, que a su vez desplazó a Leclerc. Por ese accidente, Piastri fue penalizado con 10 segundos.

El triple choque que dejó afuera a Leclerc

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. La primera declaración de Franco Colapinto tras su accidente en la carrera sprint de Interlagos
    1

    Franco Colapinto habló tras chocar en la carrera sprint de Interlagos

  2. Colapinto se golpeó en Interlagos en una accidentada carrera sprint que ganó Norris
    2

    Franco Colapinto chocó y abandonó en la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1

  3. Colapinto les dio una sorpresa a sus fans antes de la carrera en Interlagos
    3

    Franco Colapinto les dio una sorpresa a sus fans antes de la carrera en Interlagos

  4. Después de su accidente de la mañana, Colapinto terminó 18° en la clasificación de la carrera; Norris largará primero
    4

    Franco Colapinto no superó la Q1 y largará en la posición 18 el Gran Premio de San Pablo

Cargando banners ...