Hamilton quiso pasar a Colapinto y se quedó sin alerón delantero
El piloto de Ferrari quedó rezagado al fondo de la grilla tras un incidente; tocó al argentino al intentar superarlo
Franco Colapinto tuvo un buen arranque en Interlagos. El piloto argentino de Alpine llegó a estar entre los 10 primeros en la primera parte de la carrera y registró la vuelta rápida en el giro 47. Sin embargo, tuvo que lidiar con dos campeones detrás de él. Max Verstappen, que largó desde boxes porque cambió la unidad de potencia, y con Lewis Hamilton, que tras haber quedado rezagado por un incidente, quedó al fondo de la grilla. Cuando fue a pasar a Colapinto, Hamilton rozó a Franco y el incidente no pasó a mayores de milagro, pero el piloto de Ferrari perdió el alerón delantero y se vio obligado a entrar en boxes por segunda vez.
Fue una carrera que comenzó con incidentes. En la primera vuelta se despistó el local Gabriel Bortoleto, al mando del Sauber. Y a los 20 minutos de carrera en Brasil hubo un triple choque que dejó al otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, fuera de la competencia. Fue después de una maniobra en la que Oscar Piastri intentó defender su posición con un bloqueo y choque con Kimi Antonelli, que a su vez desplazó a Leclerc. Por ese accidente, Piastri fue penalizado con 10 segundos.
El triple choque que dejó afuera a Leclerc
