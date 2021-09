“Hay mucho más en la vida”. El retiro de Kimi Räikkönen, el piloto que más carreras de Fórmula 1 protagonizó en la historia

El piloto Kimi Räikkönen anunció este miércoles su retiro de la Fórmula 1 al final de esta temporada. El finlandés, que ganó el título mundial en 2007 y cumplirá 42 años en octubre, pondrá punto final a la trayectoria más nutrida de un piloto en la historia de la categoría: 342 carreras.

El conductor de Alfa Romeo, que debutó en el Gran Premio de Australia de 2001 en la escudería Sauber, comunicó su decisión en las redes sociales, con una imagen que reúne varios gloriosos momentos vividos a lo largo de sus 19 temporadas (faltó en 2010 y 2011, cuando corrió en rally) de trayectoria en la Fórmula 1.

“Esto es todo. Ésta será mi última temporada en la Fórmula 1. Es una decisión que tomé durante el invierno pasado. No ha sido una decisión fácil pero después de esta temporada llega el momento de nuevas cosas. A pesar de que la temporada aún está en marcha, quiero agradecer a mi familia, a todos mis equipos, a todos los involucrados en mi carrera deportiva y especialmente a todos ustedes, grandes fanáticos, que me han apoyado todo este tiempo. La Fórmula 1 puede llegar a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que quiero experimentar y disfrutar. ¡Nos vemos después de todo esto! Sinceramente, Kimi”, expresó en Instagram el finlandés, con una calidez que no tiene en el trato personal.

El anuncio de Räikkönen

Después del año de estreno en Sauber, Räikkönen pasó cinco en McLaren, antes de mudarse a Ferrari, escudería en la que encaró tres campañas y logró su único título mundial, superando a Lewis Hamilton y Fernando Alonso, pilotos de McLaren, en la última carrera de 2007, en Brasil. El finés abandonó la F. 1 a fines de 2009, cuando Ferrari lo dejó sin lugar, e incursionó en el Campeonato Mundial de Rally e incluso llegó a probar suerte en NASCAR, popular categoría estadounidense de autos techados.

Sin embargo, en 2012 volvió a la Fórmula 1 de la mano del equipo Lotus, en el que ganó el GP de Abu Dhabi y terminó tercero en el campeonato de conductores. En 2014 regresó a Ferrari, escuadra en la que permaneció hasta 2018 inclusive. En esa segunda etapa en el equipo rojo alcanzó 26 podios, y la última temporada fue la más productiva, con 12 tarimas, una victoria (Estados Unidos) y el tercer lugar en las posiciones.

Kimi Räikkönen es el último piloto campeón de Ferrari, por la corona de 2007; en 2018 corrió por última vez por la escudería italiana y venció en Estados Unidos; en el podio lo empapa Lewis Hamilton y lo mira Max Verstappen.

Desde 2019 es piloto de Alfa Romeo, estructura en la que obtuvo un cuarto puesto, en Brasil 2019, como mejor resultado. El Gran Premio de Abu Dhabi de mediados de diciembre próximo será la última actuación de Räikkönen en la máxima categoría. El Hombre de Hielo ha logrado 21 victorias, 18 pole positions, 46 récords de vuelta y 103 podios.

LA NACION