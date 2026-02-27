Honda habla de “vibraciones anómalas” en el motor de los Aston Martin y dice que “era peligroso” que siguieran en la pista en Bahréin

La fábrica japonesa Honda, proveedora de los motores del equipo Aston Martin -su único cliente en la Fórmula 1-, explicó los problemas detrás de la unidad de potencia, que minaron la progresión de los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll en las pruebas de pretemporada realizadas en Bahréin. “Las vibraciones anómalas observadas durante las pruebas causaron daños en el sistema de batería”, dijo Ikuo Takeishi, responsable del departamento de carreras de cuatro ruedas de Honda.

En declaraciones al portal Motorsport, el ingeniero mecánico japonés añadió: “Frenamos el coche [en la quinta jornada de pruebas] porque sentimos que no debía seguir girando en ese estado. No era que un accidente fuera inminente ni nada por el estilo, pero paramos el coche porque era peligroso”, agregó.

The work continues. pic.twitter.com/p5KRvFDO5a — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 26, 2026

“El área especializada en la unidad de potencia está investigando naturalmente la causa y trabajando en corregirla, mientras que simultáneamente se implementan medidas en el lado del chasis”, detalló Takeishi. Y añadió: “Concretamente, actualmente estamos usando la batería en un garage con el vehículo montado, aplicando activamente múltiples contramedidas mientras realizamos medidas y análisis contra las vibraciones”.

El ingeniero señaló además que las pruebas no son concluyentes sobre si la batería del auto está mal diseñada. De todas maneras, Takeishi piensa que la causa de las “vibraciones anómalas” no se puede atribuir a una sola pieza. Y esto es un problema, porque la solución -en ese caso- no será simple.

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el auto de Lance Stroll durante las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin Bradley Collyer - PA Images - PA Images

“Las vibraciones causaron daños en la batería, por lo que no podemos decir si la batería en sí es el problema”, razonó. “Podrías pensar en ello como el paquete de baterías sacudiéndose dentro de la carrocería del vehículo. Esencialmente, la zona donde el paquete de baterías está fijado vibra. Si esto hubiera estado dentro de lo esperado, creo que hubiéramos hecho más ajustes. Tal como están las cosas, sospecho que nos hemos encontrado con una situación bastante desafiante”, describió.

“Por ejemplo, si la causa se identificara en algo como la transmisión o el motor, sería mucho más fácil de abordar. Sin embargo, sospecho que múltiples componentes están interactuando para generar la vibración. Así, no está claro si arreglar una sola parte lo resolverá, así que no podemos descartar la posibilidad de que esto se prolongue. Dicho eso, puramente en términos de determinación, estoy absolutamente decidido a solucionarlo rápido”, se esperanzó Takeishi, el ingeniero japonés de Honda. Y concluyó: “Apunto a reducir la vibración antes del inicio de la temporada, pero tengo la intención de llevar el coche a un estado competitivo antes de Suzuka [es la tercera carrera de la temporada, entre el 27 y el 29 de marzo”, dijo Takeishi.

El asturiano Fernando Alonso, durante una conferencia de prensa previa a los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin GIUSEPPE CACACE - AFP

Koji Watanabe, máximo ejecutivo de Honda Racing Corporation [la división de la fábrica dedicada a los autos de carrera], agregó que tanto la fábrica japonesa como el equipo Aston Martin colaborarán activamente para resolver el tema. “Las recientes pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin fueron, francamente, extremadamente desafiantes para nosotros”, confesó Watanabe. Y añadió: “No pudimos alcanzar los niveles de rendimiento que habíamos anticipado, y se hizo evidente un conjunto complejo de problemas. Sin embargo, estas pruebas también fueron un proceso crucial en el sentido de que nos permitieron visualizar estos desafíos”.

“Puede haber varios problemas en ambos lados, pero apuntamos a una asociación a largo plazo, y en esta etapa creo que estamos unidos en nuestro deseo de resolver las cosas como un solo equipo”, contemporizó Watanabe. “Tuve conversaciones telefónicas muy positivas con el presidente [Lawrence Stroll] y [Adrian] Newey [diseñador del auto] sobre cómo resolver la situación. Con el inicio de la temporada acercándose, sobra decir que haremos todo lo posible para asegurarnos que estemos listos para competir en Australia”, completó Watanabe.