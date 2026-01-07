Fórmula 1 2026: calendario, pilotos y las modificaciones de la temporada

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) ya está confirmado. La principal novedad es que el Gran Premio (GP) de Emilia-Romagna será reemplazado por el de Madrid, manteniendo así 24 fechas al igual que en 2025. El resto de las ciudades sede se mantendrán aunque, por ejemplo, el GP de Canadá dejará de correrse a mediados de junio para pasar al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, para que los equipos no tengan la necesidad de regresar a Europa.

El Campeonato Mundial comienza en Melbourne, Australia, el 8 de marzo, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se correrá en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El argentino Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine: afrontará su tercera temporada seguida, pero la primera desde el principio, ya que en 2024 debutó en Monza en la fecha 16, y en 2025 hizo lo propio en Emilia-Romagna en la séptima jornada.

Habrá 3 ensayos de pretemporada por primera vez: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin.

del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Habrá un receso por el verano en el Hemisferio Norte y esta vez será entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos, del 27 de julio al 20 de agosto.

y esta vez será entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos, Los GPs de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se correrán bajo el formato sprint (China y Miami repiten con respecto al 2025, mientras que el resto reemplaza a Bélgica, Estados Unidos, San Pablo y Qatar).

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Cambios en la Fórmula 1 de cara al 2026

La Fórmula 1 se prepara para una transformación radical en 2026, marcada por un nuevo reglamento técnico que promete alterar sustancialmente el desarrollo de la competición. Los motores serán significativamente más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica, un salto considerable desde el 20% de 2025, y funcionarán con combustibles 100% sostenibles.

Entre las novedades técnicas, los monoplazas serán más livianos y compactos. Además, incorporarán aerodinámica activa, con alerones que se ajustarán automáticamente a las distintas situaciones de carrera. Esta innovación está diseñada para facilitar los sobrepasos y minimizar el impacto del “aire sucio”. Estos profundos cambios prometen una reestructuración en las tablas de posiciones de la grilla de la F1.

Varias escuderías modificaron sus proveedores de motores. Por ejemplo Alpine, con Gasly y Colapinto, dejará atrás las unidades de potencia de Renault para asociarse con Mercedes, que también abastecerá a McLaren, Williams y su propio equipo, con el británico George Russell y el italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin, tras desvincularse de Mercedes, firmó un contrato exclusivo con Honda. En tanto Red Bull, en un movimiento estratégico, se fusionó con Ford y desarrollará un motor propio por primera vez.

En el Mundial 2026 se expandirá la grilla con la inclusión de Cadillac, elevando el total a once equipos y 22 pilotos. Debutará con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, y cerró un acuerdo con Ferrari para utilizar sus motores, al igual que Haas y la propia Scuderia Ferrari. El desembarco de Audi se materializará con la conversión de Kick Sauber a Audi F1 Team, empleando sus propias unidades de potencia y manteniendo al alemán Nico Hulkenberg junto al brasileño Gabriel Bortoleto como pilotos.

La lista de pilotos para 2026 presenta otras modificaciones. El español Carlos Sainz Jr. seguirá en Williams, compartiendo equipo con el tailandés Alexander Albon. En Ferrari, Lewis Hamilton continuará junto al monegasco Charles Leclerc, pese a una temporada 2025 olvidable para el siete veces campeón del mundo. Red Bull alineará al neerlandés Max Verstappen con el francés Isack Hadjar, quien asciende desde Racing Bulls en lugar del despedido Yuki Tsunoda. La dupla de Racing Bulls, en tanto, estará conformada por el británico Arvid Lindblad y el neozelandés Liam Lawson.

Otros equipos mantendrán sus alineaciones estables: Aston Martin con el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, y McLaren, vigente campeón de constructores, con el británico Lando Norris, campeón del mundo en 2025, y el australiano Oscar Piastri. Haas completará su formación con el británico Oliver Bearman y el francés Esteban Ocon. Estos cambios anticipan una temporada cargada de expectativas y nuevos desafíos.