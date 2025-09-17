Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Azerbaiyán, con Franco Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. Será en el marco de la fecha 17 del calendario y Franco Colapinto estará a bordo de uno de los A525 de Alpine por undécima vez, con el anhelo de terminar en el Top 10 por primera vez en lo que va de la temporada, en un circuito que le trae buenos recuerdos: allí, con Williams, ganó sus primeros puntos el año pasado tras quedar octavo.

Como es habitual, la actividad comienza con los entrenamientos. Los dos primeros serán el viernes a las 5.30 ( horario argentino) y a las 9, respectivamente. El sábado a las 5.30, en tanto, será la tercera práctica; mientras que a las 9 comenzará la competencia con la clasificación, en la que los pilotos se ordenarán en la grilla de partida para la carrera del domingo, programada para las 8.

La ya mítica "sección del castillo" en el Circuito Callejero de Bakú, donde este fin de semana habrá F1 Darko Bandic - AP

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

Viernes 19 de septiembre

5.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 9: Práctica 2.

Sábado 20 de septiembre

5.30 : Práctica 3.

: Práctica 3. 9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El certamen de constructores, luego de 16 Grandes Premios, lo domina McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías: conquistó 12 pruebas y le saca ¡337 puntos! a su perseguidor más cercano, Ferrari. Por otro lado, Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 324 unidades y lo persigue su compañero Lando Norris con 293. Tercero se ubica Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente y ganador del GP de Italia en la jornada pasada, con 230.

Lando Norris y Oscar Piastri le darán el campeonato de constructores a McLaren y pelearán por el de pilotos Bradley Collyer - PA Images - PA Images

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó.

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó.

GP de Abu Dhabi - Abandonó.

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°.

GP de Italia: 17°.