Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1 2025

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 17° en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. que se realizó este domingo en el Autódromo Nacional de Monza y correspondió a la fecha 16 de la temporada 2025. El ganador fue Max Verstappen (Red Bull) seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El argentino hizo el 18° tiempo en la clasificación, pero largó una posición por delante a raíz de que a Isack Hadjar (Racing Bulls) le cambiaron el motor y debió comenzar desde los pits. En el inicio, el pilarense no pudo avanzar lugares y se mantuvo en el último pelotón. La estrategia arriesgada de la escudería francesa dependió más del trayecto de la prueba que de lo que podían hacer sus autos, muy limitados con respecto a sus rivales en uno de lo circuitos más veloz del calendario.

Colapinto avanzó posiciones y llegó a ser undécimo en un tramo del GP de Monza cuando sus oponentes ingresaron a boxes. Él y su equipo estiraron el uso de los neumáticos medios lo más que pudieron y recién entro a los pits en la vuelta número 34 de las 52 que tuvo la carrera. Cuando regresó a la pista, más allá de que la parada fue rápida, quedó 18° -último entre los autos en competencia porque habían abandonado Nico Hulkenberg (Kick Sauber) y Fernado Alonso (Aston Martin)- a 10 segundos de Liam Lawson (Racing Bulls).

Durante la competencia, Franco fue más vueltas atrás de su compañero Gasly de lo que lo hizo adelante. Sin embargo, en el final el piloto galo fue a boxes y el sudamericano subió al 16° lugar. Parecía que se iba a quedar con esa ubicación y un puesto por encima del francés, pero este, con neumáticos blandos, lo sobrepasó en el último giro y dejó al argentino en la misma ubicación en la que comenzó el GP de Monza, el mismo en el que la temporada pasada debutó en el Gran Circo a bordo de un Williams.

Colapinto sigue siendo uno de los dos pilotos que todavía no sumó puntos en la temporada 2025 de la F1. El otro es su compañero Jack Doohan, a quien él reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna. Alpine tiene 20 puntos en la tabla de constructores y todos los sumó Gasly.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó.

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó.

GP de Abu Dhabi - Abandonó.

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó.

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Monza: 16°

Franco Colapinto disputó el décimo GP de la temporada 2025 con Alpine en Monza

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana del domingo 21 de septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el circuito donde la temporada pasada Colapinto logró su mejor ubicación histórica en el Gran Circo -8°- y consiguió sus primeros puntos a bordo de un Williams. Allí, el argentino se subirá al monoplaza Alpine por undécima vez en la temporada,