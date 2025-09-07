Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Italia

Max Verstappen (Red Bull) dominó ampliamente el Gran Premio de Italia que se realizó este domingo en el Autódromo Nacional de Monza y le descontó algunos puntos en la tabla de posiciones de pilots a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, en la carrera que correspondió a la fecha 16 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El neerlandés, con su tercera victoria en el año, llegó a las 230 unidades y sigue lejos de Piastri y Norris, pero no se baja de la pelea por el título a falta de ocho jornadas. El líder del torneo es el australiano con 324 tantos mientras que el británico suma 293 y achicó el margen apenas tres puntos gracias a que llegó por delante suyo en un cierre de carrera atípico y curioso por lo que está en juego. A poco del epílogo, Norris, siendo segundo en la pista por detrás del tetracampeón vigente, ingresó a los pits y su equipo tuvo un error que retrasó su regreso, lo que fue aprovechado por Piastri para escalar al segundo lugar. Sin embargo, McLaren se hizo cargo de la situación y dio la orden de que Piastri le devuelva ese lugar.

Para Franco Colapinto (Alpine), en tanto, no fue una buena carrera. El argentino largó 17° y llegó en el mismo lugar, por detrás de su compañero Pierre Gasly, en una prueba en la que llegó a ser undécimo cuando varios oponentes entraron a los pits pero en la que falló la estrategía que eligió su equipo para intentar llegar a los puntos desde muy atrás. Así, el piloto argentino sigue siendo uno de los dos pilotos que todavía no sumó puntos en la temporada 2025 de la F1. El otro es su compañero Jack Doohan, a quien él reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna.

Alpine tiene 20 puntos en la tabla de constructores y todos los sumó Gasly. El líder de ese escalafón es, con amplia ventaja, McLaren. La escudería británica tiene 617 tantos contra los 280 de Ferrari. Tercero está Mercedes con 260.

Franco Colapinto llegó 17° en el GP de Italia, la misma posición en la que largó

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Italia en Monza Opta

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, de 20 años y campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, último ganador del campeonato de constructores y máximo favorito para el campeonato en curso, con Lando Norris y Oscar Piastri.