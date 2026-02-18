Horarios de las prácticas en Bahréin de la Fórmula 1

Esta semana se realizan los últimos ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 2026. En el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir, las 11 escuderías y los 22 pilotos que participarán del Campeonato Mundial de este año tendrán la posibilidad de hacer los últimos ajustes antes del comienzo de la temporada oficial. Franco Colapinto salió a la pista este martes y volverá a participar de las prácticas el jueves.

Tras el primer día de actividad, los entrenamientos continuarán este jueves, con la participación de Colapinto en ambos turnos: de 4 a 8 y de 9 a 13 (horario argentino). La pretemporada culminará el viernes en los mismos horarios aunque, según confirmó Alpine, en dicha jornada únicamente participará Gasly, ya que Colapinto estará en pista el día anterior.

El 2026 de Franco Colapinto promete ser mejor que el 2025, año en el que no sumó ningún punto Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Estos tests son clave al comienzo de cada año y mucho más en este 2026 repleto de cambios reglamentarios. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Todo eso debe probarse hasta el último segundo para encontrar los puntos débiles y los detalles que pueden sacarle el mayor jugo posible a cada auto. Los ingenieros aprovechan los días para recopilar datos sobre cada rival y comprobar su correlación con la información del túnel de viento y el simulador. A su vez, los mecánicos perfeccionan sus habilidades practicando paradas en boxes antes del inicio de la temporada, entre muchas otras cosas.

Uno de los principales cambios para este 2026: los alerones que se abren o cierran según el momento Tom Baigent - Prensa Alpine

Cómo ver los ensayos de pretemporada de la F1 en la Argentina

La transmisión televisiva está a cargo de Fox Sports, aunque los ensayos también se pueden seguir por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa). Hay cobertura completa tanto en el turno mañana (de 4 a 8) como en el turno tarde (de 9 a 13) de la Argentina.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+ Premium.

New Rules, New Names, New Possibilities



Same drive for Victory#F1 pic.twitter.com/WY0sqLjrK9 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina