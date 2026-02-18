Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

Franco Colapinto afrontó este miércoles su penúltimo día de ensayos de pretemporada de cara a la Fórmula 1 2026. A bordo de uno de los A526 de Alpine, el argentino participó de los tests en el Circuito Internacional de Bahréin y cerró una jornada positiva en la que superó a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, y quedó noveno entre los 21 pilotos que salieron a la pista.

El único ausente del día fue Max Verstappen, quien tenía que participar de la segunda tanda, pero el equipo de Red Bull optó por darle más tiempo en pista a Isack Hadjar, el flamante compañero del tetracampeón del mundo para esta temporada. El francés terminó sexto, a 0.801s del líder, el británico George Rusell (Mercedes). El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El francés Isack Hadjar realizó 66 vueltas en los ensayos de pretemporada de este martes GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Los entrenamientos continuarán este jueves, con la participación de Colapinto en ambos turnos: de 4 a 8 y de 9 a 13 (horario argentino). La pretemporada culminará el viernes en los mismos horarios aunque, según confirmó Alpine, en dicha jornada únicamente participará Gasly, ya que Colapinto estará en pista el día anterior. Será la última prueba de todas las escuderías antes del comienzo del Campeonato Mundial el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia.

El piloto argentino, cuya mejor vuelta marcó un registro de 1:35.254, realizó 60 giros en total y aprovechó con creces otro test de aprendizaje, sin mayores percances más allá de un fuerte bloqueo y un leve despiste. Reingresó a los pits una y otra vez para la alineación del auto y constantes cambios de neumáticos, aunque no realizó un simulacro de clasificación con las gomas blandas.

Another 60 laps in the bank by @francolapinto 🤜🤛 pic.twitter.com/22Wa7KfmSU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2026

Aston Martin fue la escudería con más inconvenientes, ya que tuvo problemas en la unidad de potencia durante la mañana y volvió a perder tiempo en pista por la tarde. Al momento en que Lance Stroll se puso finalmente en marcha, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10. Según informaron, fue más un fallo técnico que un error del piloto.

Cómo ver los ensayos de pretemporada de la F1 en la Argentina

La transmisión televisiva está a cargo de Fox Sports, aunque los ensayos también se pueden seguir por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa). Hay cobertura completa tanto en el turno mañana (de 4 a 8) como en el turno tarde (de 9 a 13) de la Argentina.

“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo", aseguró Colapinto hace algunas semanas, en la presentación del A526.

El A526 de Alpine que utilizará Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 Joe Portlock - Getty Images Europe

El pilarense se mostró ilusionado: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para exprimir el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”, comentó.