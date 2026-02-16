Cuándo empieza la Fórmula 1: estas son las fechas clave para la temporada 2026

El certamen del Gran Circo iniciará en marzo, luego de los ensayos en los que los 22 pilotos de las 11 escuderías afinan detalles en sus nuevos monoplazas
Son semanas de prueba para la Fórmula 1 2026. Las 11 escuderías y sus 22 pilotos afrontan la última tanda de ensayos oficiales en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrén, y ajustan detalles en sus nuevos monoplazas con miras al comienza de la competencia a principios de marzo.
La actividad oficial iniciará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en el mismo trazado donde comenzó el campeonato pasado. Señales del destino, Lando Norris (McLaren) ganó la carrera y dio el primer paso para ser campeón por primera vez y destronar a Max Verstappen (Red Bull).
Si bien el calendario de la temporada entrante de la F1 consta de 24 fechas, la misma cantidad que en 2025, y todas son importantes, algunas se roban la atención por realizarse en circuitos tradicionales o porque hay más puntos en juego motivo de la prueba sprint que esta vez serán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repiten mientras que los otros debutan en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Con respecto al campeonato anterior, hay un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazó al de Emilia-Romaña, en Italia. Además, tras la decimotercera jornada, entre el 27 de julio y el 20 de agosto, se realizará el tradicional un receso por el verano en Europa.
Cronograma de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Una temporada con muchos cambios
La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
