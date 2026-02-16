Cuándo empieza la Fórmula 1: estas son las fechas clave para la temporada 2026

Son semanas de prueba para la Fórmula 1 2026. Las 11 escuderías y sus 22 pilotos afrontan la última tanda de ensayos oficiales en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrén, y ajustan detalles en sus nuevos monoplazas con miras al comienza de la competencia a principios de marzo.

La actividad oficial iniciará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en el mismo trazado donde comenzó el campeonato pasado. Señales del destino, Lando Norris (McLaren) ganó la carrera y dio el primer paso para ser campeón por primera vez y destronar a Max Verstappen (Red Bull).

El podio de la temporada 2025 de la Fórmula 1, con Lando Norris campeón seguido de Max Verstappen y su compañero Oscar Piastri Qian Jun� - XinHua�

Si bien el calendario de la temporada entrante de la F1 consta de 24 fechas, la misma cantidad que en 2025, y todas son importantes, algunas se roban la atención por realizarse en circuitos tradicionales o porque hay más puntos en juego motivo de la prueba sprint que esta vez serán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repiten mientras que los otros debutan en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Con respecto al campeonato anterior, hay un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazó al de Emilia-Romaña, en Italia. Además, tras la decimotercera jornada, entre el 27 de julio y el 20 de agosto, se realizará el tradicional un receso por el verano en Europa.

Cronograma de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Una temporada con muchos cambios

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Max Verstappen buscará ganar su sexto título en la Fórmula 1 2026 Altaf Qadri� - AP�

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.