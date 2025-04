Jack Doohan se negó a hablar sobre su accidente en Japón: “Prefiero no tocar el tema”

El australiano Jack Doohan, que se quedó en el inicio de esta temporada de la Fórmula 1 con la butaca en Alpine a la que aspiraba Franco Colapinto, protagonizó un violento accidente a poco de comenzar la segunda práctica libre del viernes en el circuito de Suzuka, en el primer día de acción del Gran Premio de Japón. Pero no quiere hablar de eso.

El piloto de 22 años perdió el control de la parte trasera de su auto al comenzar a girar en la rápida curva uno de la pista japonesa, atravesó la grava e impactó a gran velocidad contra las defensas de neumáticos. Si bien Doohan no tuvo consecuencias físicas, pese a la gravedad del golpe, el coche sí sufrió daños severos que demandaron un gasto de entre 300.000 y 400.000 dólares para que pudiera estar en la clasificación y correr la tercera fecha del torneo, en la madrugada argentina del domingo.

Las imágenes permitieron ver que el piloto había tomado la curva sin cerrar manualmente el DRS, lo cual es una particularidad vital para ese sector de Suzuka porque los autos necesitan comenzar a doblar antes de soltar el acelerador o pisar el freno, que son las dos maneras en que ese sistema se cierra automáticamente.

El propio jefe de Alpine, Oliver Oakes, confirmó horas más tarde que el incidente fue “un error de juicio no cerrar el DRS en la curva uno” por parte de Doohan y agregó que “es algo de lo que debe aprender”. No obstante, se comenzó a sugerir poco después en el paddock que la maniobra había sido premeditada luego de practicar en el simulador de la escudería la posibilidad de tomar la curva uno con el DRS abierto.

En una entrevista con Sky Sports F1 este sábado tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación, Doohan optó por no responder cuando se le preguntó puntualmente por esa posibilidad. “Para ser honesto, preferiría no tocar ese tema y simplemente dejarlo en el pasado y mirar hacia mañana, sin faltar el respeto”, sentenció, sin dejar lugar para continuar.

Poco después se encontró con gran parte de los otros medios en Suzuka, incluyendo a Motorsport, y el australiano mantuvo una línea similar. “Es algo que hemos discutido internamente y hemos repasado. Y sí, estamos tratando de maximizar el resto de nuestro fin de semana”, se limitó a responder del suceso.

Doohan, quien abandonó por un choque en la primera vuelta bajo la lluvia en Australia y luego sufrió dos penalizaciones por diferentes incidentes en la carrera sprint y en el gran premio en China, explicó las dificultades que tuvo en Japón este sábado, cuando se clasificó 19º después que su equipo reconstruyera casi por completo su monoplaza. “No es fácil recuperarse para la tercera práctica. Sólo pudimos dar tres vueltas con las dos banderas rojas, así que no hubo mucho tiempo para poner a punto el coche ni a mí mismo”, señaló.

Jack Doohan fue consultado en reiteradas oportunidades sobre su accidente del viernes en Suzuka, pero el piloto evadió el tema ante la prensa. Hiro Komae - AP

“Es una lástima que tenga que dar pasos tan grandes porque aquí es similar a una pista urbana donde en cada práctica libre vas dando pasos hacia adelante y luego empiezas desde allí. Tuve que arriesgar un poco más hoy y al final de la Q1, creo que el potencial tal vez de la Q2 estaba entre las posibilidades, lo que habría sido, un gran esfuerzo″, recreó.

El cierre de su clasificación fue algo frustrante, ya que en su último giro tuvo complicaciones al buscar el límite en la curva 14. “Me iba a ir largo, así que tuve que levantar. Si no lo hubiera hecho, igual estaría aquí hablando con ustedes. Pero tenía que intentarlo y, por desgracia, me habría gustado hacerlo en los entrenamientos”, dijo.

De cara a la carrera del domingo, donde hay probabilidades de lluvias, Doohan no se mostró preocupado por ello, pese al mal recuerdo de Australia en esas mismas condiciones, y expresó su esperanza de aprovechar el escenario para avanzar: “Esperemos que el tiempo nos ayude un poco a avanzar. Y lo único que queremos es aprender, si es en mojado, aprender todo lo que se pueda en mojado. Pero también maximizar cualquier posibilidad o circunstancia en la que podamos estar más arriba”.

