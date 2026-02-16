La caótica carrera en las 500 millas de Daytona y la euforia de Michael Jordan por el triunfo de su piloto

El desenlace fue tan dramático como espectacular. Nada podía resultar mejor para el último giro de las 500 Millas de Daytona. Y lo que sucedió adentro de la pista fue tan significativo como lo que se vivió afuera, a propósito de la consagración del equipo 23XI Racing. Sucede que Michael Jordan y Denny Hamlin son copropietarios del team y el ex astro de la NBA festejó efusivamente la victoria de su piloto, Tyler Reddick. Antes se había desencadenado un final marcado por los accidentes, el caos y la tensión. Ese epílogo elevó la emoción de su Majestad, que en el corazón del Daytona International Speedway de Florida celebró el triunfo y no dudó en afirmar: “Siento que gané otro campeonato”, recordando sus tiempos gloriosos.

Todo quedó concentrado en el cierre de la carrera, cuando se registraron varios incidentes que definieron la historia. Un choque múltiple a pocas vueltas de la meta desencadenó una secuencia increíble en el trazado. Bubba Wallace, también piloto de 23XI Racing, se vio beneficiado en ese momento, pero el final quedó reservado para el último suspiro de la competencia.

El festejo de Michael Jordan tras ganar la Daytona 500 de la NASCAR Cup Series @NASCARONFOX

Chase Elliott estuvo cerca de la victoria, pero un problema lo dejó afuera de la pelea por la victoria, ocasión que Reddick aprovechó tras recibir un empuje decisivo de su compañero Riley Herbst. Mientras tanto, el resto de los pilotos buscaban cruzar la línea de meta, en medio de los choques y los trompos en la pista. Reddick encontró un espacio mínimo entre los autos para llegar primero y asegurarse el triunfo.

Semejante definición provocó la euforia de Michael Jordan que quedó en el centro de las miradas levantando el trofeo junto a Reddick. El copropietario del equipo estaba muy conmovido por la conquista: “No lo puedo creer, es tan satisfactorio, tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir”.

Y continuó: “Estoy alucinado, no sé ni qué decir. Siento como si hubiese ganado otro campeonato. Hicimos un gran trabajo de equipo, teníamos cuatro pilotos que se han ayudado ahí fuera, han sobrevivido. Riley Herbst ha hecho un trabajo empujándolo al final”.

El resultado representó un momento histórico para 23XI Racing, ya que ubicó tres de sus autos entre los diez primeros lugares. La escudería, producto de la asociación entre Jordan y Hamlin, consolida así su crecimiento y competitividad dentro de NASCAR.

La última vuelta del Daytona 500

La jornada será recordada tanto por el desenlace caótico de la competencia como por el significado especial de ver a Michael Jordan celebrar su primera victoria como propietario en NASCAR.

“El año pasado fue realmente duro para todos nosotros, duro para mí“, dijo Reddick, que no logró victorias en 2025 y que tuvo que pasar por problemas familiares. “Cuando eres piloto de la Cup y llegas a este nivel y conduces para Michael Jordan, se espera que ganes todos los años. Para nosotros, atravesar la sequía que tuvimos nos hizo mirarnos mucho en el espejo, y estoy realmente orgulloso de todos en nuestro Toyota Camry de Chumba Casino. Trabajamos muy duro en la pretemporada, y hubo muchos momentos en esta carrera en los que no estábamos tomando las decisiones que queríamos, pero simplemente nos reiniciábamos, y cada oportunidad que teníamos para reiniciarnos volvíamos a intentarlo".