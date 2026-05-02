Horario del GP de Miami de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Con el Gran Premio (GP) de Miami, este fin de semana continúa temporada de la Fórmula 1 (F1), en la sexta fecha del calendario 2026. La jornada comenzó este viernes con la única práctica y la qualy para la sprint, y continuó el sábado con la carrera corta y la clasificación. La carrera está programada para este domingo a las 17 (horario argetnino). Todas las instancias se pueden ver por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ -en su plan Premium- y F1 TV Pro.

En la primera oportunidad que tuvieron los protagonistas para sumar puntos en las tablas de posiciones de pilotos y constructores, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria. Su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, terminó segundo, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), completó el podio. Franco Colapinto, que había largado octavo, finalizó décimo y no pudo sumar.

El británico Lando Norris, de la escudería McLaren, tras ganar el sprint del Gran Premio de Miami Rebecca Blackwell - AP

El piloto argentino tuvo una buena largada, pero eso le jugó en contra, porque en la segunda curva sufrió un leve roce con Max Verstappen (Red Bull) y tuvo que dar un volantazo para mantener el auto en la pista. ¿Por qué? Quedaron en la misma línea Lewis Hamilton, Verstappen y Colapinto, lo que generó que hubiera poco espacio para los autos y como el pilarense venía por afuera pagó las consecuencias. Metros antes, Franco parecía adelantar a los dos multicampeones mundiales.

“Eso de la largada me condicionó, podría haber sumado. Con el aire sucio en una pista tan caliente yendo dos segundos detrás de Pierre (Gasly, su compañero, que quedó octavo y sumó una unidad) se calentaron las gomas mucho más”, fue la primera evaluación de Colapinto, que se ilusionaba con sumar por segunda vez en la temporada tras lo hecho en China, donde obtuvo una unidad. De todos modos, los progresos del equipo respecto de las tres primeras fechas son evidentes.

No se le dio a Franco Colapinto en la carrera sprint, pero el piloto argentino muestra notorias mejoras con su Alpine CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

Práctica 1: 11°.

Clasificación para la carrera sprint: 8°.

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 10°.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cronograma y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).