Horario del GP de Miami de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

El Gran Circo continúa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica; el argentino finalizó décimo en la carrera sprint
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Con el Gran Premio (GP) de Miami, este fin de semana continúa temporada de la Fórmula 1 (F1), en la sexta fecha del calendario 2026. La jornada comenzó este viernes con la única práctica y la qualy para la sprint, y continuó el sábado con la carrera corta y la clasificación. La carrera está programada para este domingo a las 17 (horario argetnino). Todas las instancias se pueden ver por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ -en su plan Premium- y F1 TV Pro.
En la primera oportunidad que tuvieron los protagonistas para sumar puntos en las tablas de posiciones de pilotos y constructores, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria. Su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, terminó segundo, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), completó el podio. Franco Colapinto, que había largado octavo, finalizó décimo y no pudo sumar.
El piloto argentino tuvo una buena largada, pero eso le jugó en contra, porque en la segunda curva sufrió un leve roce con Max Verstappen (Red Bull) y tuvo que dar un volantazo para mantener el auto en la pista. ¿Por qué? Quedaron en la misma línea Lewis Hamilton, Verstappen y Colapinto, lo que generó que hubiera poco espacio para los autos y como el pilarense venía por afuera pagó las consecuencias. Metros antes, Franco parecía adelantar a los dos multicampeones mundiales.
“Eso de la largada me condicionó, podría haber sumado. Con el aire sucio en una pista tan caliente yendo dos segundos detrás de Pierre (Gasly, su compañero, que quedó octavo y sumó una unidad) se calentaron las gomas mucho más”, fue la primera evaluación de Colapinto, que se ilusionaba con sumar por segunda vez en la temporada tras lo hecho en China, donde obtuvo una unidad. De todos modos, los progresos del equipo respecto de las tres primeras fechas son evidentes.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Miami 2026
Viernes 1° de mayo
- Práctica 1: 11°.
- Clasificación para la carrera sprint: 8°.
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 10°.
- 17: Clasificación para la carrera.
Domingo 3 de mayo
- 17: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cronograma y ganadores de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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