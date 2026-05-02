Franco Colapinto se robó todas las miradas al llegar con su novia este sábado al Gran Premio de Miami
El piloto argentino de Alpine vivió una jornada destacada en la Fórmula 1, rodeado de expectativa por su reciente blanqueo sentimental junto a la actriz Maia Reficco
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El Gran Premio de Miami 2026 se transformó en el escenario de dos acontecimientos paralelos que pusieron a Franco Colapinto en el centro de la escena mediática. Tras una clasificación histórica donde logró asegurarse el octavo lugar para la carrera Sprint, el corredor de la escudería Alpine terminó de consolidar su presente personal al presentarse formalmente en el circuito junto a la actriz y cantante Maia Reficco.
La pareja, que ya daba señales de una relación creciente desde hace meses en redes sociales y durante su reciente paso por Buenos Aires, finalizó con las especulaciones de la prensa tras un video oficial compartido por su equipo.
El primer registro audiovisual, publicado el viernes por la cuenta oficial de Alpine F1 Team, capturó el momento en que Reficco se acercó al paddock para felicitar al deportista con un beso frente a las cámaras tras la clasificación de la Sprint. Este clip mostró a Colapinto vestido con su indumentaria negra y rosa, mientras compartía un momento distendido y cómplice con la artista.
Esta confirmación no tardó en viralizarse y recibió el apoyo de diversas figuras del espectáculo, incluida la cantante María Becerra, quien comentó en la red social: “Awww, amando esta pareja”. Además, Alpine decidió compartir la escena junto a lo siguiente: “Equipo 43. Lo que significa para todos ellos”. Con esto, oficializaron un vínculo que inició meses atrás con intercambios digitales y encuentros privados.
Este sábado, la actriz volvió a captar la atención de los fanáticos de la F1 cuando Franco Colapinto apareció en la publicación oficial que celebró el amor en el circuito. Junto con Gabriel Bortoleto y Checo Pérez, el argentino fue captado al ingresar al circuito junto a su novia, una imagen que se celebró en todas partes del mundo.
La presencia de Reficco en Miami se suma a las diversas actividades que la pareja compartió durante la visita del piloto a la Argentina la semana previa al Gran Premio. Durante su estancia en el país, ambos fueron vistos en una jornada de karting en Zárate, en una cena exclusiva en un restaurante de Palermo que fue cerrado para la ocasión, y un asado en la Estancia Vigil, en Los Cardales.
En cuanto al rendimiento deportivo y pese a perder dos posiciones en la carrera más corta de este fin de semana, Colapinto se mostró optimista sobre su performance en el trazado estadounidense: “Estoy contento, lo principal fue entender por qué nos faltaba en las carreras anteriores”. Con un presente profesional marcado por el progreso técnico y una vida sentimental bajo la mirada pública, el oriundo de Pilar encara el resto de la competencia con el respaldo de su equipo y el apoyo de su círculo cercano, con la expectativa de sus fanáticos en una temporada definida por la velocidad y el crecimiento personal constante.
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