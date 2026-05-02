Nicolás Varrone fue 4º en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Miami

Nicolás Varrone va escalando en sus primeros pasos en la Fórmula 2, la principal categoría telonera de la Fórmula 1. En su segunda fecha en la categoría, el argentino obtuvo un cuarto puesto en la carrera sprint de Miami, donde está desarrollando un buen fin de semana. El piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz quedó a una posición del podio, pero consiguió sus primeros puntos, 5, en la categoría en la que hizo su estreno este año, en Melbourne, Australia, donde tuvo lugar la fecha inaugural.

Varrone, que en 2025 compitió en el Mundial de Resistencia, con autos de turismo (techo y ruedas cubiertas), está readaptándose a coches de fórmula, más rápidos y vulnerables. Contratado por el equipo neerlandés Van Amersfoort, uno de los históricos de la categoría, está dando pasos grandes en poco tiempo. En la sprint de Australia tuvo algo de mala suerte y quedó 21º y penúltimo; luego, en la carrera principal, cambió gomas temprano y llegó a liderar, pero sobre el final perdió rendimiento drásticamente y quedó muy relegado, 17º.

Mejor está yéndole en Miami. El viernes anduvo rápido: logró el sexto tiempo en la prueba de clasificación para la sprint. Pero el sistema de grilla invertida para la salida lo hizo avanzar un puesto y Varrone largó 5º. Y muy bien, por cierto: en poco más que los apenas 197 metros que hay entre la línea de partida y la primera curva ganó dos lugares. Pero, un poco obstaculizado por el auto al que perseguía, se quedó sin lugar, debió ceder y fue superado. Quedó 4º.

¡DUELO SUDAMERICANO! Nico Varrone movió mejor en la largada, pero en la primera curva se abrió demasiado y terminó perdiendo el lugar con Joshua Duerksen.



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Avanzada la carrera, el argentino debió defender esa ubicación contra el paraguayo Joshua Duerksen, que lleva algunos temporadas en la Fórmula 2 y llegó a ser adversario de Franco Colapinto. Ganador de la sprint de Melbourne, Duerksen presionó a Varrone y ambos sudamericanos sostuvieron un atractivo duelo, que se definió en favor del argentino.

En el desenlace de la competencia Varrone no estuvo a tiro de acceder a una posición de podio, pero tampoco quedó lejos. Al cabo de las 23 vueltas llegó a 4s538/1000 del ganador, el ruso Nikola Tsolov, de la escudería Campos Racing, y a 3s257/1000 del tercero, el irlandés Alexander Dunne, de Rodin Motorsoport. En medio, 2º en la clasificación final, se situó Laurens Van Hopen, de Trident, que estuvo a punto de vencer a Tsolov: arribó apenas 170 milésimas detrás.

Nicolás, en tanto, contuvo a Duerksen por 674/1000. Y así, a sus 25 años, sumó por primera vez unidades en la tabla de posiciones de la categoría de velocidad más importante de la Federación Internacional del Automóvil después de la Fórmula 1, en la que figura 12º sobre 22 competidores. Este domingo irá por más, en la carrera principal de Miami, donde lo alientan muchos espectadores argentinos que están disfrutando de la actuación de dos compatriotas en el trazado urbano: Colapinto está viviendo un buen fin de semana en su primera experiencia allí.