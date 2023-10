escuchar

La diferencias en la Fórmula 1 en esta temporada resultaron abrumadoras. El andar de Red Bull fue imposible para el resto de los equipos. Pero dentro de la misma escudería austríaca también se vieron claramente las distancias de rendimiento entre los dos pilotos del equipo: Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Es cierto que son el primero y el segundo del campeonato de pilotos, pero los puntos que el neerlandés le sacó al mexicano dan una pauta de todo: 177. Ante este escenario, no resulta ilógica una sentencia tan firme como la que hizo Checo Pérez respecto de esta competencia dentro del equipo: “ No es fácil estar bajo tanta presión como compañero de Verstappen ”.

Con seis carreras por disputarse el camino del neerlandés a un nuevo título de la Fórmula 1 es inevitable, por eso el tapatío reconoce que sostener el ritmo con su compañero fue una tarea casi imposible: “El nivel de Verstappen se ha mantenido y yo no he podido. Está conduciendo a un nivel que yo nunca vi en la Fórmula 1 . No comete errores y va al límite todo el tiempo ”, analizó Checo en ‘True Driver’ la entrega documental de DAZN.

Hace algunas semanas en un periódico neerlandés, Checo Pérez aseguró que tuvo que recurrir a un entrenador mental para poder recuperar su positividad. En la Fórmula 1 está expuesto a muchas presiones y en esta oportunidad admitió que afrontó dificultades emocionales por ser compañero del Verstappen. “ Hay momentos duros, no es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil ”.

El piloto mexicano en la charla con DAZN también repasó momentos de su carrera y explicó cómo se dio su evolución dentro de la Fórmula 1: “Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosas , y creo que lo más importante es que no dejes de aprender. Hay errores que has tenido y que sigues teniendo, y que hay que aprender de ellos”.

Los pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen, izquierda, y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, luego de la clasificación para el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 (AP Foto/Kamran Jebreili, Pool)

Y sobre el final del documental, Checo Pérez se refirió a su deseo de poder llegar a lo máximo en la categoría y las motivaciones que lo impulsan a seguir detrás de ese objetivo: “Es increíble, te levantas con una motivación a trabajar, a crecer, a recuperar energía y llegar cada fin de semana lo más fresco posible para sacar el mayor provecho posible a cada situación. Sueño con ser campeón del mundo. Y tengo claro que para fracasar hay que estar. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la pelea ”.

