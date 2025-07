La emoción de George Russell al probar el auto que manejó Fangio en el GP de Gran Bretaña de 1955: “Es irreal”

Este 17 de julio se cumplen 30 años de la muerte de Juan Manuel Fangio y, a su vez, el 16 fue otro aniversario del Gran Premio de Gran Bretaña, el cual ganó Mercedes. En este contexto, la escudería le permitió a George Russell, su principal piloto en la actualidad, probar el auto que el corredor argentino utilizó en esa carrera: el emblemático W196.

En el GP de Gran Bretaña, los pilotos de Mercedes fueron Fangio y Stirling Moss, quien ganó esa carrera y se convirtió en el primer automovilista británico en conseguir un Gran Premio en su país. “Estamos en Liverpool, en el circuito de Aintree, y vamos a estar manejando el clásico W196, el auto de Fangio. Será un verdadero honor de manejar. Lo puedo ver enfrente mío en este momento. Es tan lindo, así que no puedo esperar”, expresó el piloto al comienzo del video, mientras se dirigía hacia el coche.

En el medio del material, Mercedes mostró recortes de lo que fue el Gran Premio británico de 1955, incluso con apariciones de Fangio corriendo en la pista, y perspectivas del auto con sus detalles, como el icónico número que lo distinguía, que en este caso fue el 8. También se sumaron momentos en los que le enseñaron a Russell como usar el coche de Fórmula 1 antiguo, ya que, a diferencia de los vehículos modernos, este es más chico y con los elementos distribuidos de otra manera. “Un apretón fuerte”, exclamó sobre el tamaño del asiento.

“Podemos decir que es confortable”, dijo el piloto a modo de ironía cuando se subió, aunque también expresó anonadado: “Es irreal. Segundos después, Russell se puso listo para probar la reliquia: se calzó una boina al estilo de Fangio, una bandera de Gran Bretaña y, luego, el tradicional traje. Se probó un casco de la época, el cual, a diferencia de ahora, solo cubría la parte alta de la cabeza, pero no le entró. ”Esto no podría protegerte mucho, aunque me gusta. Tiene vibras a Vettel [piloto alemán]“.

Acto seguido, Russell encendió al auto y se metió en la pista. Al principio ingresó a poca velocidad, pero segundos después ya piso el acelerador. “Esto es irreal”, relató mientras giraba en las curvas. En paralelo con la prueba del automovilista, se mostraron imágenes del GP, en las que comparaban la performance del piloto británico con la carrera.

“Estoy sin palabras. Honestamente no podía creer la sensación de manejar este auto y su ruido. Tampoco puedo creer que hayan manejado esto 70 años atrás. Es simplemente increíble. Al principio estaba nervioso de manejarlo, pero después de los 100 metros me sentí confortable. Es muy intuitivo de manejar. Los cambios de la marcha eran suaves. Fue como atravesar revoluciones, realmente especial”, cerró Russel.