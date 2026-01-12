La emoción del argentino Luciano Benavides: es el líder en motos en la tabla general del Rally Dakar

Se multiplican la ansiedad, crece la tensión y las emociones se expanden. A tan sólo cinco días para el final del Rally Dakar, el piloto argentino Luciano Benavides (KTM) es el líder en la categoría de motos, luego de haber logrado este lunes su tercera victoria de etapa en la legendaria carrera. El piloto, de 30 años y hermano del bicampeón, Kevin Benavides (2021 y 2023), demostró que por el momento es el piloto más sólido en la segunda etapa de la competencia.

El salteño impuso sus condiciones en un exigente recorrido a bordo de su KTM 450 Rally y fue el mejor de en los 481 kilómetros cronometrados (236 de enlace) disputados íntegramente en Wadi Ad-Dawasir, en Arabia Saudita. Conquistó su tercer parcial en esta 48ª edición y saltó a la punta de la clasificación general. ya que le sacó una ventaja de 4′50″ al que era el líder de la carrera, el australiano Daniel Sanders, que quedó segundo y en el tercer puesto está el estadounidense Ricky Brabec.

“Fue una locura. No me imaginaba ganar otra vez en la etapa más larga del Dakar. No era fácil mantener la concentración todo el día. Había dunas al principio y me agarraron mucho tiempo ahí. Lo hice increíble, me concentré un montón, lo disfruté y me vengo sintiendo muy bien arriba de la moto y eso es lo más importante”, dijo Benavides.

Y agregó: “Todavía no lo puedo creer, es un sueño hecho realidad. En este momento me puse líder en la general, después de una etapa larguísima de 480 kilómetros. Por primera vez lidero el Dakar después de nueve años que lo venía intentando. Es un momento muy especial y me emocioné un montón en el enlace cuando vi que estaba primero. Pero ahora a enfocarme en mañana, que todavía queda un montón de carrera. Hay que seguir peleándola. El sueño es posible. Ahora hay que creerlo y seguir trabajando”.

El piloto salteño está en lo más alto de la tabla general con un acumulado de 33h18m50s y le sacó 10 segundos a Sanders. Este martes se disputará la 9ª etapa, entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto, donde los participantes pasarán la noche, con 541 kilómetros de recorrido total, de los 418 que serán cronometrados.

En medio de tanta emoción, Luciano Benavides habló de su lucha por llegar a estar en este lugar de privilegio: “Es un momento muy especial para mí, porque por primera vez en todos estos años me pongo líder, así que estoy muy orgulloso del trabajo que pude hacer hoy y para mí es un orgullo poder estar acá después de todo lo que vengo pasando y sufriendo“.

Además habló de los cambios que realizó para poder competir entre los primeros pilotos de la especialidad: “Siento que principalmente la parte mental fue lo que mejoré. Ahora me enfoco en lo que yo puedo hacer. No miro a los rivales, no me comparo, hago lo mejor que puedo y aparte vengo de una lesión reciente. Eso me hace enfocarme ciento por ciento en mi cuerpo y en lo que yo puedo hacer arriba de la moto".

Finalmente les agradeció a sus seguidores: “A seguir con todo así, vamos a seguirle metiendo que faltan 5 días de carrera todavía, nada está dicho, pero hay que creer que el sueño todavía es posible y vamos por eso”.