La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”

MEXICO.– Se acerca la hora señalada. Será aquella en la que se oficialice la continuidad de Franco Colapinto como piloto Alpine en Fórmula 1. El argentino será compañero estable con contrato a largo plazo del francés Pierre Gasly. No hay declaración oficial todavía, pero ya se da por hecho: Flavio Briatore, el asesor ejecutivo y mandamás de la escuadra franco-británica y su team principal, Steve Nielsen, según cercanos colaboradores de Alpine, ya han tomado esa decisión.

El principal patrocinador de Colapinto, Mercado Libre, que ha pintado con sus colores amarillo y azul la parte trasera de la tapa de motor de los Alpine por tres carreras, Austin, México y Brasil, ya ha dicho que “Hemos llegado para quedarnos”. Y la cifra comprometida es tan importante como para convencer a los responsables de la escuadra. Por eso, el rumor dice que podría anunciarse la contratación de Colapinto el jueves anterior a la carrera de Brasil o, si no, unos días después. “Todo está casi alineado”, manifiestan los cercanos a Alpine. Basta de exámenes carrera a carrera. Basta de incertidumbres.

Franco Colapinto ya vive el GP de México y cumple con los compromisos de prensa, en este caso con ESPN y el periodista Juan Fossaroli ALFREDO ESTRELLA - AFP

Trabajando para el futuro

Franco habló con los periodistas este jueves pero no soltó prenda. Sólo mencionó sus esperanzas y lo hizo con un talante de absoluta confianza y tranquilidad. ¿Para qué soltar la lengua si faltan las firmas? Aún así, su manera de expresarse podía interpretarse como un “lapsus” del subconsciente hablando de un futuro que ya conoce. Le preguntaron sobre la diferencia de su situación cuando hace 12 meses, estando en Williams, no sabía sobre su futuro excepto que no continuaría en ese equipo, a cómo se sentiría si continuara con Alpine. Manifestaba que gran parte de su trabajo es intentar entender muchas cosas para el próximo año y añadía: “Estoy trabajando muy bien con los ingenieros y los mecánicos y sé que voy a estar trabajando con la misma gente en el futuro”.

Parece olvidado el tirón de orejas por la desobediencia del joven novato, que lo es cada vez menos, al adelantar a Pierre Gasly en Austin para acabar 17º.

Pierre Gasly y su llegada al circuito: el francés ya fue confirmado por Alpine para 2026 Fernando Llano - AP

Franco apuntaba hacia adelante con su respuesta cuando le preguntaron cuál era su conclusión sobre el episodio en el que adelantó a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos contra las órdenes del equipo: “Hablamos con el equipo y discutimos todo y creo que todo está bien y claro”. Reconocía que las instrucciones siempre deben ser obedecidas, aunque las situaciones pueden ser complicadas y a veces hay que tomar decisiones en pocos milisegundos.

Tampoco calificaba su acción, diciendo que la escuadra está haciendo un buen trabajo y que lo central es intentar mejorar el auto, ya que ese es el mayor problema de todo el grupo.

En la semana que ha pasado desde la llegada a Austin y Ciudad de México, Franco Colapinto pasó un momento de tensión explicándose ante su nuevo “jefe”, el recientemente llegado “team principal” del equipo Alpine y el asesor ejecutivo, Flavio Briatore. Poco después se enteraba de que una de las sombras que querían abatirse sobre su butaca ha desaparecido. El australiano Jack Doohan, según fuentes cercanas a la de Enstone, ya ha sido descartado. Sólo queda Paul Aron como piloto reserva que continuará en 2026.

Dibujo difícil para los Alpine

De momento, en el parque Magdalena Mixhuca, donde está la pista, el piloto reserva estonio Paul Aron, limpiaba este jueves la visera de su casco porque en unas horas tomará el coche de Pierre Gasly en la FP1, para cumplir con los tests obligatorios de los pilotos reserva.

La calavera viviente de Alpine, un clásico de la carrera mexicana haciendo honor al Día de los Muertos Alpine

Tuvo tiempo Franco, entre el compromiso de Austin y el inicio de las tareas en el circuito mexicano, de disfrutar en una playa de un mar turquesa que le permitió descansar.

El argentino casi tropieza al ingresar en la calle del paddock con un par de calaveras vivientes, pálidos personajes de animación que durante el fin de semana van a toda velocidad con una tradición muy mexicana: la del Día de los Muertos, que, literalmente, se festeja el 2 de noviembre.

Con rostros pintados de blanco como cráneos con una sonrisa que parece una mueca de terror, representan tanto la muerte como el festejo por la vida. Este es un concepto difícil de comprender para las mentes católicas europeas. La explicación se encuentra en una creencia de los aztecas: ese día el alma de los fallecidos en las familias está particularmente presente, de visita, en aquellos que les recuerdan en vida.

Otro clásico de la F1: Hamilton arriba en su monopatín ALFREDO ESTRELLA - AFP

El circuito con 17 curvas y 4304 metros de extensión se encuentra cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, a 2285 metros de altura respecto del nivel del mar. Con una reducida densidad molecular en el aire, hay menos resistencia al avance y se pueden alcanzar 350 km/h en la recta principal, la de los boxes, de 1200 metros de longitud. Esa misma baja densidad del aire hace que los equipos adopten alerones de alta carga alar porque no se pierde tanta velocidad en la recta y ayuda en las curvas de media velocidad, que son tres en “eses”, entre la 7 y la 11. Hay cuatro curvas de muy baja velocidad y es allí donde, a priori, podrían notarse las carencias de agarre mecánico proveniente en mayor parte de las suspensiones y reglajes de los dos Alpine.

Franco y los detalles del circuito

Join Franco for a Colapin-tour of the #MexicoGP stadium section 🤙🗣️ pic.twitter.com/HOcb0YP4RM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 23, 2025

Debido a los baches, que son muchos, en esta pista sufrirán los chasis que no funcionan bien en cuanto se debe aumentar la altura al suelo del fondo del coche. Rodar muy bajo terminaría por desgastar la plancha inferior de referencia y podría llegar una descalificación.

El año pasado, Colapinto terminaba la carrera 12º con su Williams FW46 mientras Pierre Gasly, con Alpine, era 10º. No parece que ambos estén en condiciones, por el rendimiento del A525, de repetir o mejorar este antecedente. Cualquiera sea la situación, ya sabe Colapinto lo que tiene que hacer. Como dijo él pensando en un futuro, el suyo, a punto de anunciarse: “Correr sin tanto estrés y un poco más relajado”.