El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, aseguró que las emociones vividas durante el Gran Premio de Las Vegas de esta madrugada fueron la respuesta perfecta a los críticos de la nueva carrera. El ganador de la prueba, el neerlandés Max Verstappen, fue una de las figuras que cuestionó el ambiente alrededor del Gran Premio de la capital del juego, lamentando que fuera “99% espectáculo, 1% evento deportivo”.

Pero la carrera nocturna, con múltiples adelantamientos, incidentes y cambios de líder bajo las luces de neón de los casinos, demostró que este evento también puede ofrecer emociones deportivas. ”Para toda esa gente que se mostraba tan negativa sobre este fin de semana, diciendo que todo era espectáculo y ‘bla bla bla’, creo que Las Vegas les ha demostrado que estaban equivocados”, espetó Hamilton, que terminó en séptima posición.

Max Verstappen y otra gran demostración de manejo en Las Vegas ANGELA WEISS - AFP

Christian Horner, director de Verstappen en el equipo Red Bull, se mostró de acuerdo con esta posición. “Creo que ha sido una gran carrera. Emocionante. Tienes largas rectas, grandes zonas de frenada y sin agarre, así que es complicado para los pilotos”, razonó Horner, que cree que su pupilo disfrutó del desafío. A Verstappen “le encanta una carrera así, creo que cambió de opinión sobre Las Vegas”, afirmó.

A su turno el neerlandés, quien ya tenía asegurado su tercer título del Mundial, midió sus palabras sobre la vuelta de la Fórmula 1 a Las Vegas tras 41 años de ausencia.”Esperaba que fuera una buena carrera hoy. Ya había hablado sobre las rectas, las curvas de baja velocidad... así que ese nunca ha sido mi problema”, señaló. “Pero sí, hoy ha sido divertido. Eso es lo único que quiero decir al respecto. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado”.

El tricampeón del mundo había sido muy crítico hace unos días: “Me encanta la pasión y la emoción de estos lugares, y me encanta Las Vegas, pero no para conducir un Fórmula Uno”. En realidad, el público no entiende lo que hacemos y lo que nos jugamos al correr. Si el deporte se centrara más en ese tipo de cosas y explicara más lo que hace el equipo a lo largo de la temporada, lo que está consiguiendo, para qué está trabajando... Creo que es mucho más importante fijarse en eso que tener todos esos espectáculos aleatorios por todas partes. A mí, no es lo que más me apasiona”,

Checo Pérez y su año: “Ha sido muy duro”

Además, Checo Pérez, ya subcampeón de F1, confesó lo que sufrió durante 2023 y se refirió sobre los difíciles momentos que vivió durante la temporada. “Sin duda ha sido muy duro, más que nada mantenernos enfocados en lo que teníamos que hacer”, comenzó en FOX Sports México.

“Cuando estás en Red Bull hay demasiado ruido externo que a veces complica mucho poder enfocarte. Hay una presión mediática que no la tiene ningún otro equipo, pero más allá de eso nuestra crisis fue real”, agregó. “Creo que después de Barcelona, o en Barcelona, me encontraba con un auto que era el más dominante de la historia pero que era muy difícil encontrar la puesta a punto, poder maximizarlo los fines de semana, a la vez los demás equipos mejoraban muchísimo y la desconfianza crecía de nuestro lado”, dijo.

Checo Pérez y un valioso subcampeonato ANGELA WEISS - AFP

Además, habló de la clave de esta temporada “Lo mejor fue habernos mantenido enfocados en nuestro trabajo, en lo que teníamos que cambiar y eso ayudó a que pudiéramos regresar el día de hoy”. Por otro lado, el tapatío indicó que pensó que tenía ganada la carrera de Las Vegas después de llegar a liderar tras caer al fondo del pelotón por un incidente en el inicio. Sin embargo, explicó que la puesta a punto de carga aerodinámica alta lo perjudicó en el cierre. “Pensé que la tenía en la bolsa, porque iba muy rápido, tenía mucho ritmo, pasé a Charles con relativa facilidad, pero una vez que iba en la punta tenía demasiado downforce y la velocidad punta era muy mala. Creo que eso fue lo que más me perjudicó hoy y quizás nos quitó la oportunidad de ganar la carrera”.

“Al final con Charles, son momentos. Creo que es una muy buena carrera. Era complicado en ese momento porque evitar el error creo que era lo principal”.

