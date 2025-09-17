La inquietante declaración de Flavio Briatore que pone en duda la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Una frase de Flavio Briatore abrió todos los interrogantes para la temporada 2026. Mientras las especulaciones acerca del futuro de Franco Colapinto se multiplican, el principal asesor de Alpine, dejó abierta la posibilidad de un cambio de piloto para la segunda butaca de la escudería para acompañar a Pierre Gasly, ya que explicó que evalúan probar a pilotos jóvenes para competir con el argentino.

Briatore, una entrevista con el medio especializado alemán Auto Motor und Sport, desactivó los rumores que vinculaban a Mick Schumacher con Alpine, también ratificó que no habló con Valtteri Bottas para sumarlo a la escudería y explicó que tampoco conversó con Sergio Checo Pérez. Ahora bien, el italiano también habló acerca de la segunda butaca para 2026 de Alpine y abrió todos los interrogantes: “Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”.

Franco Colapinto y Flavio Briatore, una relación que necesita consolidarse para que el argentino continúe en Alpine. (Photo by George Hitchens/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images - LightRocket

En medio de las negociaciones de la extensión del contrato de Pierre Gasly hasta 2028, Briatore fue muy claro cuando le preguntaron por el segundo piloto de la escudería y no tuvo problemas en decir: “El segundo asiento sigue abierto. ¿Quizás debería fichar a un piloto de Fórmula E? En serio, seguimos abiertos. Los dos pilotos experimentados se van a Cadillac. A ver qué tal rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada...“.

El italiano, fiel a su estilo, no tuvo problemas en reconocer que los rendimientos de Doohan y de Colapinto estuvieron muy lejos de las expectativas del equipo Alpine. “Doohan tuvo demasiados accidentes. Colapinto también fue decepcionante al principio. Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está tomando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”.

Y agregó: “En retrospectiva, subestimamos la presión que sufren estos jóvenes pilotos. Alpine es un equipo de fábrica. La presión es aún mayor allí. Se multiplica en una temporada difícil. Los novatos lo tienen más fácil en un equipo pequeño. Fíjense en Hadjar y Bortoleto”.

El abrazo afectuoso de Briatore a Gasly, que renovará su contrato con Alpine hasta 2028

El medio alemán aseguró que el final de la temporada de Colapinto será determinante para la decisión de Alpine. Con la mayoría de las butacas ocupadas para la temporada 2026—sólo falta Mercedes por anunciar la renovación de Antonelli y Russell y Red Bull decidir qué hace con sus pilotos—, la escudería francesa se tomará un tiempo para decidir quién acompañará a Gasly. Según explicó Briatore en un reportaje con el medio Sky Sports F1, la decisión les llevará un par de semanas más, de acuerdo con el desempeño de Colapinto en las carreras que restan de este año.